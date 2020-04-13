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 Політика України, Економіка
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Все про:ВР (7458) Зеленський (5052) цигарки (461) тютюн (107)

 Рада ухвалила ветований Зеленським закон про єдиний рахунок для сплати податків, виключивши норму про фіксовану маржу для торговців сигаретами

Із закону виключено маржу для торговців сигаретами.

Верховна рада України схвалила раніше ветований законопроєкт №1049 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування". Закон ухвалено з пропозиціями глави держави Володимира Зеленського. За відповідне рішення проголосували 279 народних депутатів за необхідних 226 голосів, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, президент вніс три пропозиції до цього документа. Дві пропозиції стосувалися внесення технічних правок, третьою ж пропонувалося пункт 2 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" закону про зміни до статті 18 ЗУ "Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального" виключити як такий, що не відповідає Конституції України, Господарському кодексу, закону України "Про ціни і ціноутворення".

Парламент також підтримав невідкладне підписання спікером Ради цього закону і негайне направлення його на підпис президенту.

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Прийнятий 4 жовтня 2019 року у другому читанні законопроєкт №1049 містив поправку, яка встановлювала фіксовану маржу для оптових і роздрібних торговців тютюновими виробами на рівні 7% і 13% від максимальної роздрібної ціни за пачку.

У відповідь на ухвалення такої законодавчої норми тютюнові виробники "Філіп Морріс", "Джей Ті Інтернешнл Компанії", "Брітіш Американ Тобакко" і "Імперіал Тобакко" повідомили, що розглядають можливість зменшення виробництва і подальшого закриття фабрик на території України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188728
 
 
 Топ коментарі
 
Як би не було, але саме зевлада придушила тютюнові компанії і цим створила дефіцит бюджету.
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Правильно,души Зеля бизнес,ожирели скоты... Рада приняла ветированный Зеленским закон о едином счете для уплаты налогов, исключив норму о фиксированной марже для торговцев сигаретами - Цензор.НЕТ 3706Шариков тоже Душил
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На сколько превышает принятый дефицит бюджета максимально установленному лимиту, согласованному с МВФ? И какой смысл в "антиколомойском" законе.
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Дубинский только на словах прям такой борцун с коррупцией, а на деле пропихивал нужные ему правки.
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Правильно,души Зеля бизнес,ожирели скоты... Рада приняла ветированный Зеленским закон о едином счете для уплаты налогов, исключив норму о фиксированной марже для торговцев сигаретами - Цензор.НЕТ 3706Шариков тоже Душил
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Зачем же душить? Закрытые фабрики проклятые пиндосы с собой не увезут, и курить пипл не бросит. Закроют - и ладно. А после того, как их за гроши скупят правильные люди, можно и послабленьице бизнесу сделать: мол, мы ж не звери, народную беду понимаем.
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Як би не було, але саме зевлада придушила тютюнові компанії і цим створила дефіцит бюджету.
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На сколько превышает принятый дефицит бюджета максимально установленному лимиту, согласованному с МВФ? И какой смысл в "антиколомойском" законе.
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То есть торговцам этой отравы дали право поднимать цены на сколько им вздумается?
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До теми про куріння...Я бачу,що тютюнова мафія повністю заблокувала найменшу згадку про вплив куріння на можливість зараження вірусом і на подальшу смерть від цього...А от пригадую,що в Штатах працівникам по усуненню азбесту постійно нагадувалось,що куріння азбестовцям в тридцять разів (!) збільшує ризик захворіти раком легенів...То все таки,у скільки разів куріння збільшує імовірність захворіти короновірусом?..
Це був голос вопіющого в пустелі...добре,що поки не забаненого...
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Бред несешь.
Заражаются ВСЕ.
И то, что ты не куришь - не спасёт тебя от короновируса.
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Вот как никому не нужную фигню, так принимают быстро.
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