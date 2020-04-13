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 Суспільство, Здоров'я
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 Ще 47 медиків пішли на самоізоляцію на Дніпропетровщині через контакт з інфікованою COVID-19 колегою, - Полюхович

На Дніпропетровщині через контакт з інфікованими колегами на самоізоляцію вирушили сто медиків.

Про це Радіо Свобода повідомила начальник відділу санепіднагляду Держпродспоживслужби в області Неля Полюхович, інформує Цензор.НЕТ.

За її даними, один з випадків стався в діагностичному центрі Кривого Рогу: через виявлення коронавірусу в його медпрацівниці довелось відправити на самоізоляцію 31 медпрацівника за місцем її роботи. Крім того, на самоізоляцію пішли 16 медпрацівників лікарні, де її лікували.

"Наразі в області коронавірус виявлено у двох медичних працівників", – сказала Неля Полюхович.

Станом на 13 квітня на Дніпропетровщині лабораторно підтверджено 60 випадків коронавірусу. В цілому на цю інфекцію вже перевірили понад тисячу жителів області.

Також дивіться: Гроші на доплати медикам вже перерахували в регіони, - Степанов. ВIДЕО

Нагадаємо, в райцентрі Петропавлівка через виявлення COVID-19 у медсестри первинної ланки в самоізоляцію пішли 53 її колеги.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188726
 
 
 Топ коментарі
 
Все вопросы к "величайшему", который до сих пор не смог обеспечить медиков адекватными защитными средствами. Все нормальное накануне эпидемии загнали налево себе на карман. А теперь везут китайское фуфло, которое разлазится в руках от простого прикосновения.
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Вот то, что сегодня анонсировано Степановым, как 300% доплата -- просто лапша и тупое погашение задолженности по зарплате. Повышение они хотят сбить с местных бюджетов, которые сами и ограбили.

Еще 47 медиков пошли в самоизоляцию на Днепропетровщине из-за контакта с инфицированной COVID-19 коллегой, - Полюхович - Цензор.НЕТ 7874
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Скорее наоборот. Без высочайшего разрешения эта афера бы не прошла.
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У одного находят и вся больница валит домой на 2 недели, а лечить то кто будет.
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Все вопросы к "величайшему", который до сих пор не смог обеспечить медиков адекватными защитными средствами. Все нормальное накануне эпидемии загнали налево себе на карман. А теперь везут китайское фуфло, которое разлазится в руках от простого прикосновения.
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По - моему , церквам по скорости инфицирования за нашей медициной не угнаться.
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Зєля! Передавай привіт Радуцькому! Еще 47 медиков пошли в самоизоляцию на Днепропетровщине из-за контакта с инфицированной COVID-19 коллегой, - Полюхович - Цензор.НЕТ 6850
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Скорее наоборот. Без высочайшего разрешения эта афера бы не прошла.
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А что мешает лечить, "контактёру" с короной корону же? Если он хорошо чувствует себя, конечно. Еще 47 медиков пошли в самоизоляцию на Днепропетровщине из-за контакта с инфицированной COVID-19 коллегой, - Полюхович - Цензор.НЕТ 5406
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Лечить теоретически можно. Диагностировать нельзя. Кстати врачи в Каменце так и поступили, закрыв себя в боксе с больным ребенком.

Еще 47 медиков пошли в самоизоляцию на Днепропетровщине из-за контакта с инфицированной COVID-19 коллегой, - Полюхович - Цензор.НЕТ 2599
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так я о том же. многие не понимают, что бездействие для некоторых людей очень тягостно.
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Но официально это запрещено, плюс не все врачи болеют в легкой форме и не все подходят по профилю. И уже несколько врачей умерло.
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бюрократия может убить Европу. думаю, нужно не мешать "психам". я про энтузиастов, которые пошли на принцип... нет. не то слово... я про людей, для которых эта борьба стала единственным содержанием жизни.
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На врачей сейчас нужно молиться и всячески помогать, как делают меценаты и волонтеры. Государство обеспечить защиту врачей не в состоянии.
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в других странах есть такая профессия - спасать жизни людей...
оттуда нужно врачей пригласить...
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Власть нужно поменять, оставившую врачей "голыми и босыми" накануне эпидемии. И пытающуюся по жлобски пропетлять за счет местных бюджетов.
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А как они собрались лечить зараженных тогда, ведь как не берегись а шанс заразится у врачей довольно высок, все бросят и рванут по домам.
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У нас уже около 400 !!! подтвержденных случаев заражения врачей. И в разы больше на обсервации. Целыми поликлиниками, как в Олешках и Тернополе.
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А шо там с зарплатой для врачей? "половину, потом"?
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Вот то, что сегодня анонсировано Степановым, как 300% доплата -- просто лапша и тупое погашение задолженности по зарплате. Повышение они хотят сбить с местных бюджетов, которые сами и ограбили.

Еще 47 медиков пошли в самоизоляцию на Днепропетровщине из-за контакта с инфицированной COVID-19 коллегой, - Полюхович - Цензор.НЕТ 7874
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Де маски і де захисні костюми для лікарів? Чому так пізно їх придбали? А де наші, які були в "НЗ"? Хто буде нести відповідальність, бо крім закупки захисних костюмів потрібно лікувати народ і медиків. А це вже дуже великі кошти. А хто дасть гарантію, що хтось з ним не помре? А могло такого і не бути. Хто тут мародер?
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Если кто ещё не понял, янелох - убийца! Его дилетантские, антиукраинские действия приводят к плачевным результатам для Украины. Пока, вся нагрузка лежит на местных властях! А зебилам нравится дохнуть - они за янелоха...
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