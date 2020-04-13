 Договори про концесію портів будуть підписані попри коронавірус, - Криклій

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Антимонопольний комітет надав дозволи на концесію портів Ольвія та Херсон. Наразі фіналізуються неістотні умови концесійного договору з компанією QTerminals, перемовини відбуваються в режимі онлайн-конференцій, оскільки у Катарі встановлені суворі карантинні вимоги щодо громадян, які наразі не можуть прибути до України. Про що нас проінформували по дипломатичним каналам. Також тривають консультації щодо концесії порту Херсон", - зазначив Міністр інфраструктури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антимонопольний комітет надав дозвіл на концесію порту "Ольвія"

За словами Криклія, робота над підготовкою концесійних проєктів у портах Чорноморськ, Бердянськ, Одеса триває.

"Визначаємось із нашими міжнародними партнерами щодо механізмів державно-приватного партнерства у дорожній сфері, а також щодо аеропортів та залізничних вокзалів" - підсумував міністр.