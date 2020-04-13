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 Суспільство
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Все про:концесія (37) порт (217) Криклій (119)

 Договори про концесію портів будуть підписані попри коронавірус, - Криклій

Пандемія коронавірусу ускладнює логістичні процеси у всьому світі, однак, робота над концесією портів Ольвія і Херсон триває за раніше затвердженим графіком.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал, про це заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Антимонопольний комітет надав дозволи на концесію портів Ольвія та Херсон. Наразі фіналізуються неістотні умови концесійного договору з компанією QTerminals, перемовини відбуваються в режимі онлайн-конференцій, оскільки у Катарі встановлені суворі карантинні вимоги щодо громадян, які наразі не можуть прибути до України. Про що нас проінформували по дипломатичним каналам. Також тривають консультації щодо концесії порту Херсон", - зазначив Міністр інфраструктури.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антимонопольний комітет надав дозвіл на концесію порту "Ольвія"

За словами Криклія, робота над підготовкою концесійних проєктів у портах Чорноморськ, Бердянськ, Одеса триває.

"Визначаємось із нашими міжнародними партнерами щодо механізмів державно-приватного партнерства у дорожній сфері, а також щодо аеропортів та залізничних вокзалів" - підсумував міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188723
 
 
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А гроші за концесію зевлада швиденько вкраде.
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Корефанами бизнеса считаются Гитлер и Джугашвили с 1924 года.Начина с танкондрома "КАМА" под Казанью и летчиков Люфтваффе под Липецком,ковали мастерство Гитлерсы именно в ССре дохлом,братва дело тонкое что ВОСТОК... Договоры о концессии портов будут подписаны, несмотря на коронавирус, - Криклий - Цензор.НЕТ 7024
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Кстати дохлый ССср сдал в аренду две базы военно-моского флота ССр на севере и назвал Гитлер осенью 1939 года эти базы "Nord Basis",и стройка пошла бешенными темпами...,чего чего а Гитлер был лучшим строителем в Мире. Договоры о концессии портов будут подписаны, несмотря на коронавирус, - Криклий - Цензор.НЕТ 4823
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Чувствует Криклий, что скоро с вещами на выход, торопится нахапать еще.
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