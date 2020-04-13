 Для гасіння пожеж у Зоні відчуження ЧАЕС Кабмін виділив 45 млн грн з резервного фонду

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля.

"Відповідне розпорядження, ініційоване Мінекоенерго, прийнято на засіданні Уряду. Згідно з розпорядженням, має бути виділено коштів у сумі 44,862,9 тис. грн з резервного фонду Державного бюджету для здійснення заходів, пов’язаних з пожежами в зоні відчуження", - йдеться в повідомленні.

Такі заходи необхідні з огляду на те, що, за повідомленням ДСНС, з початку року в зоні відчуження вже відбулися 27 пожеж на площі близько 70 га.

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Крім того, за інформацією Укргідрометцентру, тенденцією останніх років є підвищення температурного режиму і значне зростання кількості днів з максимальною температурою вище норми, що призвело до виникнення періоду надзвичайної пожежної небезпеки по всій території України.

"Ситуація в зоні відчуження особливо небезпечна, оскільки може привести до забруднення територій радіоактивним пилом", - зазначили у відомстві.

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Виділене фінансування дозволить додатково забезпечити підрозділи ДСНС усім необхідним для оперативного та якісного виконання завдань та вчасної ліквідації пожеж, які створюють загрозу життю і здоров’ю людей, довкіллю та можуть призвести до значних матеріальних збитків.

Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, рятувальники направили на допомогу пожежним авіацію. Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.

Згодом в Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про нормалізацію радіаційного фону.

6 квітня в поліції Київщини повідомили, що затримали 27-річного жителя села Рагівка, який спричинив пожежу в Чорнобильській зоні. 8 квітня йому оголосили підозру через підпал.