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Все про:пожежа (2106) радіація (68) ЧАЕС (145) зона відчуження (109)

 Для гасіння пожеж у Зоні відчуження ЧАЕС Кабмін виділив 45 млн грн з резервного фонду

Кабінет міністрів виділив 44,86 мільйона гривень з резервного фонду державного бюджету для ліквідації пожеж у Чорнобильській зоні відчуження.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики та захисту довкілля.

"Відповідне розпорядження, ініційоване Мінекоенерго, прийнято на засіданні Уряду. Згідно з розпорядженням, має бути виділено коштів у сумі 44,862,9 тис. грн з резервного фонду Державного бюджету для здійснення заходів, пов’язаних з пожежами в зоні відчуження", - йдеться в повідомленні.

Такі заходи необхідні з огляду на те, що, за повідомленням ДСНС, з початку року в зоні відчуження вже відбулися 27 пожеж на площі близько 70 га.

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Крім того, за інформацією Укргідрометцентру, тенденцією останніх років є підвищення температурного режиму і значне зростання кількості днів з максимальною температурою вище норми, що призвело до виникнення періоду надзвичайної пожежної небезпеки по всій території України.

"Ситуація в зоні відчуження особливо небезпечна, оскільки може привести до забруднення територій радіоактивним пилом", - зазначили у відомстві.

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Виділене фінансування дозволить додатково забезпечити підрозділи ДСНС усім необхідним для оперативного та якісного виконання завдань та вчасної ліквідації пожеж, які створюють загрозу життю і здоров’ю людей, довкіллю та можуть призвести до значних матеріальних збитків.

Нагадаємо, 4 квітня повідомлялося, що в зоні відчуження Чорнобильської АЕС виникла верхова лісова пожежа на площі 20 гектарів, рятувальники направили на допомогу пожежним авіацію. Гасінню заважав підвищений радіаційний фон.

Згодом в Державному агентстві з управління зоною відчуження повідомили про нормалізацію радіаційного фону.

6 квітня в поліції Київщини повідомили, що затримали 27-річного жителя села Рагівка, який спричинив пожежу в Чорнобильській зоні. 8 квітня йому оголосили підозру через підпал.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188718
 
 
 Топ коментарі
 
Скільки напастей звідусіль - коронавірус, криза, радіоактивні пожежі, тотальний зебілізм.....
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Все комментаторы цензора могли бы успешно работать в таком кабмине. Случился пожар,подписал постановление о выделении денег из резерва, получи зп 47к в месяц, или сколько они там сейчас получают. Это же проще простого.
У нас правительство только реагирует на уже случившиеся события. Что очень печально. Все как будто пущено на самотёк. Ни одна насущая проблема не обсуждается публично в обществе, живём как стадо баранов.
Печалька.
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Скільки напастей звідусіль - коронавірус, криза, радіоактивні пожежі, тотальний зебілізм.....
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В Парижі - Нотр Дамм, в Германії - захворіла Меркель, в Омані - помер принц.... А в Україні він зара сидить безвилазно.... Тож напасті тіко починаються...
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И какой штраф на тех двух поджигателей они собрались наложить?
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На каких - на тех кто организовал пожар, или на тех, что назначили поджигателями?
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Есть в кабине люди, умеющие пользоваться калькулятором?
Может лучше выделять средства на охрану и патрулирование Чернобыльской зоны чем в аврольном порядке каждый год тушить эти пожары?
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Сами подожгли, сами себе денег выделили. А тупой народ сидит и думу думает. Фамилия у всех бед в украине зеленский.
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А все таки хорошо работает да мода Н21. Вот почему так важно для египтян было кольцо, именно кольцо, именно гравитационная линза, или как мы ее называем галло, а не бог Солнца. И нити соответственно это гравитационные нитки, где каждая заканчивается символом анх.
Но не это важно, недавно были обнаружены кольца!!! да, да те самые кольца, которые должны были стоять в комнате Царицы, их ДВА!!! Оба из обсидиана и обнаружены, не поверите ...в Перу,!!!! Га-га-га.....Лихо, да???? Никогда бы не нашли по музеям Нила.
Так вот пока не поймем как работают кольца, гравитационные линзы!!!, до тех пор будут продолжаться пожары....
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Сори.... второе кольцо частично повреждено. И у нас пока нет технологии, как повторить его из обсидиана.
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Все комментаторы цензора могли бы успешно работать в таком кабмине. Случился пожар,подписал постановление о выделении денег из резерва, получи зп 47к в месяц, или сколько они там сейчас получают. Это же проще простого.
У нас правительство только реагирует на уже случившиеся события. Что очень печально. Все как будто пущено на самотёк. Ни одна насущая проблема не обсуждается публично в обществе, живём как стадо баранов.
Печалька.
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Это правительство хочет устроить второй Чернобыль, твари безрогие. Деньги они выделили на десятый день пожаров.
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45млн на ветер в карман та за это можно там целый ласвегас посторить ахаххаххах
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