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 Політика України, Події
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Все про:Джемілєв (239) Крим (8964) Полозов (324)

 Окупанти в Криму завели проти Джемілєва справу за трьома статтями, причому дві стосуються подій 2013 року і розслідувалися українськими правоохоронцями, - адвокат Полозов

Російські слідчі в окупованому Криму звинуватили лідера кримськотатарського народу Мустафу Джемілєва за трьома статтями в рамках попереднього слідства.

Як повідомив кореспонденту Крим.Реалії адвокат Джемілєва Микола Полозов, який брав участь у слідчих діях управління російського Слідкому, проти Джемілєва зараз використовують матеріали української справи його сина Хайсера, інформує Цензор.НЕТ.

Полозов уточнив, що Мустафа Джемілєв звинувачується за ч.3 ст. 322 Кримінального кодексу Росії - "Незаконне перетинання державного кордону Росії", за ч.1 ст. 222 - "Незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, його основних частин, боєприпасів" і за ч. 1 ст 224 - "Недбале зберігання вогнепальної зброї, яка створила умови для його використання іншою особою, якщо це спричинило смерть людини або інші тяжкі наслідки".

Як пояснив адвокат, перша стаття стосується подій 3 травня 2014 року, коли Мустафа Джемілєв намагався потрапити в анексований Крим через російський пункт пропуску "Армянськ" на адмінмежі з Херсонською областю. Тоді його не пропустили і він був змушений повернутися в Київ.

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"Що стосується другої і третьої статті, за версією Слідкому, вони мають відношення до справи сина Мустафи Джемілєва Хайсера, який у травні 2013 року у дворі свого будинку в Бахчисараї, випадково вистріливши з батьківської рушниці, вбив знайомого сім'ї. Спочатку суд у цій справі проходив на території України, проте після окупації Криму його перенесли в Краснодар. Ці статті зараз пред'являють безпосередньо його батькові. Коли я почав вивчати документи, з'ясувалося, що частина з них українською мовою. Тобто це документація, яка зберігалася в архівах ще до окупації півострова і зараз співробітники російського Слідчого комітету використовують її в ініціюванні нових кримінальних справ", - зазначив Полозов.

За його словами, у справі Мустафи Джемілєва і глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова фігурує один і той самий слідчий - Магомед Магомедов.

"Щодо Джемілєва слідчий до початку слідчих дій запропонував дати мені підписку про нерозголошення. Я відмовився, вказавши на неточність формулювань у документації, і в присутності двох понятих слідчий зафіксував мою відмову" - сказав Полозов.

Він також повідомив, що з документами щодо проведення попереднього слідства щодо Чубарова йому ознайомитися не вдалося, "тому що слідчий був не готовий надати їх".

На сайті російського Слідкому і його управління по Криму і Севастополю інформація про слідчі дії щодо Мустафи Джемілєва відсутня, як і коментарі згаданого адвокатом слідчого.

Раніше Джемілєв підтвердив Крим.Реалії, що в Криму співробітники російського Слідкому мали намір пред'явити йому звинувачення. Пізніше його адвокат Микола Полозов повідомив, що слідком переніс дату пред'явлення звинувачень.

У представництві президента в АРК назвали "політичним переслідуванням" російську кримінальну справу проти Мустафи Джемілєва.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188715
 
 
 Топ коментарі
 
То он з кого Зеленський з Портновим приклад беруть.
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у них разделение труда..
на кого то Портнов открывает дела, на кого то РФ...
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То он з кого Зеленський з Портновим приклад беруть.
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у них разделение труда..
на кого то Портнов открывает дела, на кого то РФ...
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У Крыма 2 варианта:
1) 1. Украинский;


2) 2. Безлюдный.
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На московії так само обсираються від патріотів, як і на печерських пагорбах. Що там кисіль з цього приводу казав: "Совпадєніє? Нє думаю"!
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Крым сегодня это тюрьма на острове ГУЛАГ,они сами этого хотели.И я их не осуждам-с.... Оккупанты в Крыму завели против Джемилева дело по трем статьям, причем две касаются событий 2013 года и расследовались украинскими правоохранителями, - адвокат Полозов - Цензор.НЕТ 736
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Сралин безногих безруких после войны тоже отправил на остров Валаам.товарищ Сралин очень любил ГУЛАГ...
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У РАБссии обратного Пути нет,ибо Путлер м его ОПГ по локти в крови,причем ВСЕ 20 лет...
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Лучшая реклама и признание деятельности лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева. Уголовное дело по трем статьям против Джемилева приравнивается к Герою Украины. Так держать Мустафа Джемилев!
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может там и вправду убийство по неосторожности, но недосмотрел, беда конечно, но героя это не красит.
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то тепер проти наших громадян дєла шьют в ФСБ
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