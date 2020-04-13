 Підписання закону про ринок землі розблоковано: Рада відхилила 13 проєктів постанов про скасування голосування за нього

Рада на позачерговому засіданні в понеділок відхилила 13 постанов про скасування голосування за ринок землі, 10 з яких зареєструвала фракція "Батьківщина", повідомляє Цензор.НЕТ.
Таким чином підписання закону про обіг земель сільськогосподарського призначення розблоковано.
Як повідомлялося, відповідно до встановленої процедури, голова Верховної Ради не може підписувати ухвалений закон, поки народні депутати не розглянуть проєкти постанов про скасування голосувань і не приймуть щодо них рішення. Верховна Рада на позачерговому засіданні 31 березня вночі прийняла закон про відкриття ринку землі з 1 липня 2021 року з обмеженням його роботи в перші три роки тільки паями у власності фізосіб.
А Юля, заодно з Медведчуком.
Они за свою ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ порвут кого угодно.
В засуху продавать средство производства продуктов тупо и преступно
Нехилые бабки можно делать на продуктах готовых а не на сырье.
Развитие в технологиях, а не в продаже страны.
В голод обесцененную бумагу-деньги жрать будете?
Земля это не квартира, это будущее.
Есть хотят все и это жизненно необходимо. Те кто захватывают землю это знают.
Теперь, землю продадим честно.
Черновол может втайне и надеялась на это...
или не надеялась, зная Петра Лексеевича и его принципы....?
Что думаете...?
А его за что?
Закон о банках нужен богачам всего мира и Украины, которые через НБУ за бесценок купят землю Украины путем принудительного банкротства крепких и хороших банков, куда фермеры будут сдавать свою землю под залог для получения кредитов на посевы.НБУ сможет обанкротить любой самый крепкий банк, если позарится на активы вкладчиков, и никто ему будет не указ, он будет над судами Украины - не подсуден. Все вкладчики тут же потеряют все свои вклады, а фермеры тут же потеряют свои земли что сдали под залог для получения кредитов, а украинцы останутся без рынков - не будет землевладельцев, что продают сейчас там свои продукты по доступным ценам. Вот то что говорит об этих законах Антон Поляков. Он вне фракционный депутат, вышел из фракции "Слуга народа".
Простая схема кражи земли:
https://www.youtube.com/watch?v=-Bupe0ZISn0&t=65s
Почему вам врут про антиколомойский закон:
https://www.youtube.com/watch?v=6aNLdxFqmDc
У кого есть ещё сомнение, что Зеленский - это был проект Порошенко на выборах-2019?.
Зе оказался слабохарактерным разочарованием. От Зе требовалось только одно - не быть как Порошенко. А он сделал еще омерзительнее...
Единственная причина, почему Зе стал президентом Украины - это Порошенко. Всенародная искренняя и абсолютно бесплатная ненависть к Порошенко породила феномен Зе и «Слуги народа». И от Зе требовалось в генеральной линии этого сериала только одного - не быть как Порошенко. А он сделал еще омерзительнее. Он объединился с нашим врагом, став его младшим партнером.
Ну якщо ми говоримо серйозно?