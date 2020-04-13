EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  4929  62
Все про:ВР (7458) земля (559) земельна реформа (158) ринок землі (151)

 Підписання закону про ринок землі розблоковано: Рада відхилила 13 проєктів постанов про скасування голосування за нього

Верховна Рада України розглянула і відхилила постанови про скасування свого рішення від 31 березня 2020 про ухвалення в цілому законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Рада на позачерговому засіданні в понеділок відхилила 13 постанов про скасування голосування за ринок землі, 10 з яких зареєструвала фракція "Батьківщина", повідомляє Цензор.НЕТ.

Таким чином підписання закону про обіг земель сільськогосподарського призначення розблоковано.

Читайте також: Рада сьогодні розгляне зміни до Держбюджету, скасування ринку землі та посилення відповідальності за спалювання трави

Як повідомлялося, відповідно до встановленої процедури, голова Верховної Ради не може підписувати ухвалений закон, поки народні депутати не розглянуть проєкти постанов про скасування голосувань і не приймуть щодо них рішення. Верховна Рада на позачерговому засіданні 31 березня вночі прийняла закон про відкриття ринку землі з 1 липня 2021 року з обмеженням його роботи в перші три роки тільки паями у власності фізосіб.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188713
 
   
 Топ коментарі
 
Нет ничего плохого в продаже земли. Порох подтвердит. Квартиры же продаются и покупаются! Другое дело, зелёная шмаркля все это превратит в коррупционную кормушку, как было с медицинскими масками!
 показати весь коментар
 
Предприятия мы уже продали честно, теперь работаем на них за гроши.
Теперь, землю продадим честно.
 показати весь коментар
 
Здесь Порох с Зелей за одно
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
і Вакарчуком.
А Юля, заодно з Медведчуком.
 показати весь коментар
 
 
Так Вакарчук же Пинчуковский. У того свой пул земли надо легализовать
 показати весь коментар
 
тем более что от Пороха ничего не зависело.
 показати весь коментар
 
Ну что это если не Зеленый балаган. Клоуны херовы.
 показати весь коментар
 
 
А как закон о банках - то узеленского куча отговорок...
 показати весь коментар
 
 
Я думаю,то придет время и сегодняшнее выступление Тимошенко в Раде мы еще вспомним. Подписание закона о рынке земли разблокировано: Рада отклонила 13 проектов постановлений об отмене голосования за него - Цензор.НЕТ 548
 показати весь коментар
 
 
Как землю продавать, так нашлось 226 голосов от зе-монокоалиции, а как мафиози Беню остановить, так у них нет голосов.
 показати весь коментар
 
 
Вот так ради Бени принимают аж цельный закон?
 показати весь коментар
 
Разве это тайна, что принятие данного закона требование МВФ, и связано именно с Приватом и возможным возвращением его мафиози Бене?
 показати весь коментар
 
Нет ничего плохого в продаже земли. Порох подтвердит. Квартиры же продаются и покупаются! Другое дело, зелёная шмаркля все это превратит в коррупционную кормушку, как было с медицинскими масками!
 показати весь коментар
 
 
Вся Европа торгует землёй, и зарабатывает на этом нехилые бабки! Это у вас в козлостане, все вокруг ничейное, все вокруг мое.
 показати весь коментар
 
 
У тебя в голове только "нехилые бабки" больше ни о чем мыслей нет.
 показати весь коментар
 
Во всей Европе есть строгие ограничения и законы, которые контролируют химию и использование земли.

Они за свою ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ порвут кого угодно.

В засуху продавать средство производства продуктов тупо и преступно

Нехилые бабки можно делать на продуктах готовых а не на сырье.

Развитие в технологиях, а не в продаже страны.

В голод обесцененную бумагу-деньги жрать будете?

Земля это не квартира, это будущее.
 показати весь коментар
 
 
А ви б відмовились від квартири на користь майбутнього?
 показати весь коментар
 
 
Этот закон и есть отказ от земли без будущего, вы думаете, что пишете.
Есть хотят все и это жизненно необходимо. Те кто захватывают землю это знают.
 показати весь коментар
 
 
В законі йдеться про право власників паїв на їх продаж, та про права інших фізосіб на купівлю цих паїв у межах 100 Га. Та я ж вас не про закон питав. А про те, чи згідні ви обміняти квартиру на пай землі, який не зможете продати?
 показати весь коментар
 
Поинтересуйся кому сейчас земля принадлежит! Местним мафіози типа бивших председателей колхозов, тупих совков, котрих только свой карман забртит. Вертят землей и паями как хотят и хер кого подпускают. Ринок земли необходим, но цивилизованний и прозрачний, хотя би как в Польше, где после принятия таких законов сельское хозяйство и фермери поднялись в рази еще в 90-х!
 показати весь коментар
 
 
Предприятия мы уже продали честно, теперь работаем на них за гроши.
Теперь, землю продадим честно.
 показати весь коментар
 
 
Ну никак не переведутся идиоты, для которых ЗЕМЛЯ и какая-то квартира равнозначный товар.
 показати весь коментар
 
 
Жаль, що не заблокували цей закон. Після підозри в бік Чорновола треба ставати у глуху опозицію.
 показати весь коментар
 
 
разумно...
Черновол может втайне и надеялась на это...
или не надеялась, зная Петра Лексеевича и его принципы....?
Что думаете...?
 показати весь коментар
 
 
Я не знаю, що думала Чорновол. Я би її підтримав.
 показати весь коментар
 
 
Чорновола тоже в чём-то подозревают?
А его за что?
 показати весь коментар
 
Чорновол. Ви все добре зрозуміли, не флудіть.
 показати весь коментар
 
 
Кто то давал слово в СМИ Атону Полякову по законам о земле и о банках? Никто. Иногда полезно послушать лично Антона Полякова, который с помощниками написал так много поправок - что же побудило их выступить против этих законов. Вот что рассказывает Антон Поляков об этих двух законах и почему их хотят принять.

Закон о банках нужен богачам всего мира и Украины, которые через НБУ за бесценок купят землю Украины путем принудительного банкротства крепких и хороших банков, куда фермеры будут сдавать свою землю под залог для получения кредитов на посевы.НБУ сможет обанкротить любой самый крепкий банк, если позарится на активы вкладчиков, и никто ему будет не указ, он будет над судами Украины - не подсуден. Все вкладчики тут же потеряют все свои вклады, а фермеры тут же потеряют свои земли что сдали под залог для получения кредитов, а украинцы останутся без рынков - не будет землевладельцев, что продают сейчас там свои продукты по доступным ценам. Вот то что говорит об этих законах Антон Поляков. Он вне фракционный депутат, вышел из фракции "Слуга народа".

Простая схема кражи земли:

https://www.youtube.com/watch?v=-Bupe0ZISn0&t=65s

Почему вам врут про антиколомойский закон:
https://www.youtube.com/watch?v=6aNLdxFqmDc
 показати весь коментар
 
 
Полезно послушать зедепутата без высшего образования ?да слушайте сколько влезет -в сн таких дофига
 показати весь коментар
 
 
Зеленский и Порошенко вместе продали украинскую землю.
У кого есть ещё сомнение, что Зеленский - это был проект Порошенко на выборах-2019?.
Зе оказался слабохарактерным разочарованием. От Зе требовалось только одно - не быть как Порошенко. А он сделал еще омерзительнее...
Единственная причина, почему Зе стал президентом Украины - это Порошенко. Всенародная искренняя и абсолютно бесплатная ненависть к Порошенко породила феномен Зе и «Слуги народа». И от Зе требовалось в генеральной линии этого сериала только одного - не быть как Порошенко. А он сделал еще омерзительнее. Он объединился с нашим врагом, став его младшим партнером.
 показати весь коментар
 
 
Пам'ятаєш як обіцяли зевиборці знімати Зе з посади?
 показати весь коментар
 
 
Отож, що тоді ви не сміялися над їхньою брехнею.🤔
 показати весь коментар
 
 
Вот теперь никто мне не докажет, что у зерыгокацапов нет методички)))на эту фигню, слово в слово, я уже натыкаюсь раз в пятидесятый и все от разных людей...
 показати весь коментар
 
 
Цей ... є давно відомим ригоаналом. Вони давно показали це своїми погрозами.
 показати весь коментар
 
 
Ваш мозг, а точнее его отсутствие - ваш враг.
 показати весь коментар
 
Люблю логику полезных идиотов - она так изящна)…
 показати весь коментар
 
Значить знайшли спосіб як пох.рити його поза парламентом. Думаю зроблять це через КСУ.
 показати весь коментар
 
 
Побачимо, але закон щодо продажу землі відкриває шлях до махінацій Коломойського.
 показати весь коментар
 
До махнаций Пороха. Он и купит украинскую землю через банки.
 показати весь коментар
 
 
У Пороха нема впливу на банки та стільки грошей, тому це махінації зевлади і головного кукловода - Коломойського.
 показати весь коментар
 
 
Банки у нас теж простим людям не належать. Не думаю, що Коломойський може дуже легко впливати на Тігіпко, для прикладу
 показати весь коментар
 
Не легко, але впливає. Землю розділять за допомогою махінацій.
 показати весь коментар
 
що заважає їм зараз це зробити, за допомогою махінацій?
Ну якщо ми говоримо серйозно?
 показати весь коментар
 
Склад КСУ такий, що ухвалять, як конституційний, хоч закон про користь гівноїдства, якщо він буде прийнятий владою з підтримкою олігархії. Переважна кількість членів (не хочеться називати їх суддями) холуї-пристосуванці і це широко відомо.
 показати весь коментар
 
 
То отдали без единого боя Крым, а теперь всю Украину скупят неизвестно кто через банки и за бесценок. А мы будем как индейцы в Америке - украинцы без Украины.
 показати весь коментар
 
 
Ще й будуть дякувати, що не загнали в резервації, як індіанців.
 показати весь коментар
 
 
Верховная рада на внеочередном заседании 31 марта НОЧЬЮ приняла закон об открытии рынка земли. Почему блин ночью, як останні злодії, як крадії?
 показати весь коментар
 
 
Так ви за дострокові вибори чи задоволені своїм вибором зелених?
 показати весь коментар
 
Ну значит надо обсудить на майдане.
 показати весь коментар
 
 
Захват украинской земли может остановить только новый состав рады. Но медведчуки с рабиновичами майдан не соберут. А у Тягнибока нет денег.
 показати весь коментар
 
Голос Вакарчука это голос юллюминатов-глобалистов, это Пинчук, Сорос, МВФ, это каббалисты вавилонского культа, которые гонят человечество в трансгуманизм, биотехнологии, психотехнологии, цифровой контроль, трансформация человека в новый тип, возведение Люцифера выше звезд небесных. Что такое голос в понятиях иллюминатов youtu.be/kszLwBaC4Sw?t=351
 показати весь коментар
 
Вакарчук служит тем же каббалистам, которые организовывали индустриализацию советского глобализационного проекта и устраивали голодомор. Украинский селянский архетип им поперек вавилонского светлейшего будущего и они стремятся его уничожить.
 показати весь коментар
 
На чем теперь Юля будет кормится и пиариться?
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору