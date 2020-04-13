 Через карантин кияни менш справно платять за комуналку, - Кличко

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу 13 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ.
"Пільговий період оплати за комунальні послуги триватиме до кінця обмежувальних заходів. У нас була норма знижки 10% для тих, хто заплатить до 20 числа поточного місяця. Тепер ця знижка діятиме для всіх, хто сплатить до кінця місяця, але це не означає, що за комунальні послуги не треба платити взагалі. Через обмежувальні заходи в місті різко впав рівень сплати", — зазначив Кличко.
За його словами, загальний рівень оплати за житлово-комунальні послуги на кінець березня в Києві не досягнув 80%. Тобто у порівнянні з лютим, значно менше киян заплатили за послуги.
Кличко наголосив, що ці кошти, дуже потрібні місту, адже це, зокрема, й зарплата працівників комунальних підприємств, і гроші на пальне для комунальної техніки та на інші витрати.
Кличко додав, що наразі є широкий вибір сервісів, де можна сплатити за комунальні послуги онлайн, не виходячи з дому. Він закликав тих, хто вже сплачує онлайн, допомогти сплатити за комунальні послуги своїм батькам, бабусям та дідусям, які не користуються онлайн-сервісами.
Потому что все по тупому организовано: и карантин, и меры поддержания населения.
В кінці квітня поширення коронавірусу в Києві стабілізується. Експоненційний характер цього процесу зміниться на лінійний, тобто щоденне зростання кількості нових інфікованих припинеться. З цього ж часу баланс між кількістю летальних наслідків від захворювання і кількості вилікуваних людей має змінитися з від'ємного на позитивний (як це вже відбулося в Італії, Іспанії, Франції та більшості країн Європи).
Таких висновків дійшли науковці Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» при КПІ ім. Ігоря Сікорського.
За такими розрахунками, на початок травня у Києві буде близько 4,5 тисяч випадків інфікування.
Також вчені визначили найбільшу щільність захворювання за районами міста. Зокрема, вона сягає 6 осіб/кв.км на Печерську.
Виявлено зони підвищеного ризику на правому березі - Солом'янська площа, Шулявка, Оболонська набережна, район аеропорту Жуляни. На думку дослідників, має місце тенденція до збільшення рівня захворюваності в районах з вищими доходами населення та значною кількістю ******** забудов, що обумовлює високу концентрацію мешканців в цих районах. У зазначених локаціях ступінь інфікованості людей також пов'язана з інтенсивністю їх мобільності та з частотою їх закордонних відряджень і подорожей. Більш висока концентрація інфікованих людей спостерігається поблизу до транспортних вузлів: аеропортів та залізничних вокзалів.
Дослідження дозволило визначити сумарну територію потенційного ризику для населення. Було визначено буферні зони в 1 км (15 хв. пішої доступності) - зона ризику для оточуючих. Розрахунки показали, що на сьогодні загальна площа цих буферних площ, на яких є ймовірні контакти населення з інфікованими людьми, досягає 23% від загальної площі м. Києва та охоплює близько 35% населення міста.
Команда дослідників Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» наводить результати цього дослідження з метою допомогти мешканцям м. Київ і представникам влади вибудовувати більш цілеспрямовані і усвідомлені дії, спрямовані на якомога швидше подолання пандемії коронавірусу.
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В мире все страны, кроме Укрвины, вообще отменили уплату коммуналки либо частично на период карантина.
Более того, доплачивают определенные суммы в месяц каждому члену семьи, включая детей.
Например, в США во время эпидемии почти каждый взрослый американец получит $1000, ребенок - $500
https://yandex.fr/turbo?text=https%3A%2F%2Fusa.one%2F2020%2F03%2Fstiven-mnuchin-vo-vremya-epidemii-pochti-kazhdyj-vzroslyj-amerikanec-poluchit-1000-rebenok-500%2F
А вот как в Европе:
https://www.kommersant.ru/doc/4292286
Только у нас олигархи все никак не могут подавиться на горе людей.
ЗЫ: мог бы заплатить, но изза заваренных мусоропроводах якобе в борьбе с вирусом хрен теперь.
А учитывая закрытие многих банковских отделений, где принимали бумажные платёжки и бумажные деньги, их желание сбывается само собой