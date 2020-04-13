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 Київські новини
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Все про:Київ (7663) Кличко (1106) комунальні послуги (165)

 Через карантин кияни менш справно платять за комуналку, - Кличко

У березні 2020 у столиці впав рівень оплати за житлово-комунальні послуги, а це може спричинити нестачу коштів на заробітні плати комунальникам.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на брифінгу 13 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ.

"Пільговий період оплати за комунальні послуги триватиме до кінця обмежувальних заходів. У нас була норма знижки 10% для тих, хто заплатить до 20 числа поточного місяця. Тепер ця знижка діятиме для всіх, хто сплатить до кінця місяця, але це не означає, що за комунальні послуги не треба платити взагалі. Через обмежувальні заходи в місті різко впав рівень сплати", — зазначив Кличко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пільговий період оплати за комунальні послуги в Києві триватиме до кінця карантину, - Кличко

За його словами, загальний рівень оплати за житлово-комунальні послуги на кінець березня в Києві не досягнув 80%. Тобто у порівнянні з лютим, значно менше киян заплатили за послуги.

Кличко наголосив, що ці кошти, дуже потрібні місту, адже це, зокрема, й зарплата працівників комунальних підприємств, і гроші на пальне для комунальної техніки та на інші витрати.

Кличко додав, що наразі є широкий вибір сервісів, де можна сплатити за комунальні послуги онлайн, не виходячи з дому. Він закликав тих, хто вже сплачує онлайн, допомогти сплатити за комунальні послуги своїм батькам, бабусям та дідусям, які не користуються онлайн-сервісами.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188712
 
 
 Топ коментарі
 
а ничего, что тысячи людей остались без работы и жили от зп до зп?
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Ух ты! Вот это педалик открыл! Может, так педалик скоро откроет для себя, что киевлянам за бабло тоже работать приходится.
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Да что ты говоришь!

Потому что все по тупому организовано: и карантин, и меры поддержания населения.
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Да что ты говоришь!

Потому что все по тупому организовано: и карантин, и меры поддержания населения.
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Виталя, разреши населению самим печатать деньги. Другого выхода из коммунально- карантинного тупика я не вижу.
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а ничего, что тысячи людей остались без работы и жили от зп до зп?
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иди педаля сам постой в очереди в ощадбанк....оттуда прямой путь в больничку
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Ты в банк ходишь оплачивать коммуналку? Ну ты и темень...
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Ух ты! Вот это педалик открыл! Может, так педалик скоро откроет для себя, что киевлянам за бабло тоже работать приходится.
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Я не киевлянин, и вообще не плачУ за ЖКХ. Мне (60+) не положено удаляться от дома; можно посетить только ближайшие прод. маг. и аптеку. ВЫ ВВЕЛИ ТАКИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ. Вы, Виталий Владимирович, Шмыгаль и зеленские, сначала думайТЕ, а потом вводите ограничения и штрафы.
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а у нас в Киеве пенсионеры, похоже, послали педалика: видел много идущих прогулочным шагом.
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Ну не все были боксерами а потом мэрами стали... некоторые работают и выживают в самой бедной стране Европы на нищинскую ЗП.... Ох ВИТАЛИК...как же ты не понимаешь обычных смертных..
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багато хто зрозумів, що від голоду шанс померти значно вище ніж від вірусу..тому розтягують задоволення..а там і кропива піде..
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После того... как мы... подняли цены на воздух... вы стали меньше дышать! Молчаааать! (с) Сказка про Чиппппполино.
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И "менее исправно платящих" - в кутузку.
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Треба взагалі припинити фінансування спорту в Україні аби не вирощувати за наші податки сєпарів і дебільних мерів...
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Так нужно выбирать или карантин или платежи. Без работы платежей ноль.
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Виталя, а скажи, добрый человек, откуда простые люди должны брать средства на оплату коммуналки ? Где у них лежит заначка на оплату коммуналки в период карантина? Может они просто не знают, что там деньги у них для тебя припасены ?
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COVID-19: Як поширюватиметься коронавірус у Києві




В кінці квітня поширення коронавірусу в Києві стабілізується. Експоненційний характер цього процесу зміниться на лінійний, тобто щоденне зростання кількості нових інфікованих припинеться. З цього ж часу баланс між кількістю летальних наслідків від захворювання і кількості вилікуваних людей має змінитися з від'ємного на позитивний (як це вже відбулося в Італії, Іспанії, Франції та більшості країн Європи).
Таких висновків дійшли науковці Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» при КПІ ім. Ігоря Сікорського.
За такими розрахунками, на початок травня у Києві буде близько 4,5 тисяч випадків інфікування.
Також вчені визначили найбільшу щільність захворювання за районами міста. Зокрема, вона сягає 6 осіб/кв.км на Печерську.
Виявлено зони підвищеного ризику на правому березі - Солом'янська площа, Шулявка, Оболонська набережна, район аеропорту Жуляни. На думку дослідників, має місце тенденція до збільшення рівня захворюваності в районах з вищими доходами населення та значною кількістю ******** забудов, що обумовлює високу концентрацію мешканців в цих районах. У зазначених локаціях ступінь інфікованості людей також пов'язана з інтенсивністю їх мобільності та з частотою їх закордонних відряджень і подорожей. Більш висока концентрація інфікованих людей спостерігається поблизу до транспортних вузлів: аеропортів та залізничних вокзалів.
Дослідження дозволило визначити сумарну територію потенційного ризику для населення. Було визначено буферні зони в 1 км (15 хв. пішої доступності) - зона ризику для оточуючих. Розрахунки показали, що на сьогодні загальна площа цих буферних площ, на яких є ймовірні контакти населення з інфікованими людьми, досягає 23% від загальної площі м. Києва та охоплює близько 35% населення міста.
Команда дослідників Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» наводить результати цього дослідження з метою допомогти мешканцям м. Київ і представникам влади вибудовувати більш цілеспрямовані і усвідомлені дії, спрямовані на якомога швидше подолання пандемії коронавірусу.
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это не значит, что за коммунальные услуги не надо платить вообще. Источник: https://censor.net.ua/n3188712
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В мире все страны, кроме Укрвины, вообще отменили уплату коммуналки либо частично на период карантина.
Более того, доплачивают определенные суммы в месяц каждому члену семьи, включая детей.
Например, в США во время эпидемии почти каждый взрослый американец получит $1000, ребенок - $500
https://yandex.fr/turbo?text=https%3A%2F%2Fusa.one%2F2020%2F03%2Fstiven-mnuchin-vo-vremya-epidemii-pochti-kazhdyj-vzroslyj-amerikanec-poluchit-1000-rebenok-500%2F

А вот как в Европе:
https://www.kommersant.ru/doc/4292286

Только у нас олигархи все никак не могут подавиться на горе людей.


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майже тридцять років "реформ" даються в знаки..
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Получат 1200$ - взрослый и 600$ - на каждого ребёнка.
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Кстате ашо за скидка? В счетах про ето ничо не вижу.

ЗЫ: мог бы заплатить, но изза заваренных мусоропроводах якобе в борьбе с вирусом хрен теперь.
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ну так во время карантина остаться без воды, света, газа ни кто не хочет! Через карантин кияни менш справно платять за комуналку, - Кличко - Цензор.НЕТ 9752
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поход в банк платить не является первоочередной потребностью
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Так это Киев.Доходы больше,тарифы-ниже.Отопление Северодонецк-46 грн м2.Дичь.
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Прям капитан Очевидность - с каких доходов платить педалик ? Ты же самолично город раком поставил - то отстегни со своих миллионов ...
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а сегодня в завтрашний день не все могут смотреть
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Проніцатєльний Віталя,який може дивитись в будущєє не як кажний а як всє міг би здогадатись,що скоро оплата комуналки може припинитись взагалі...Одні не будуть платити бо не матимуть коштів,другі - щоб не здаватись на цьому фоні дурнями...
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Открою страшную тайну: большая часть пенсионеров, кроме мизерной пенсии и старческих букетов заболеваний, имеют еще хреновое зрение, "бабушкофоны" и устойчивое желание послать всех коммунальщиков нафиг с ихними мобильными приложениями.
А учитывая закрытие многих банковских отделений, где принимали бумажные платёжки и бумажные деньги, их желание сбывается само собой
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