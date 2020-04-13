 Швеція через лібералізм із карантином має вже 900 загиблих. Для нас вона не приклад для наслідування, - Геращенко

Таку точку зору висловив в інтерв'ю Цензор.НЕТ заступник глави МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.
Так, відповідаючи на запитання чому Україна в питанні боротьби з коронавірусом наслідує приклад Італії, а не, наприклад, Швеції, Геращенко заявив, що ліберальний підхід Швеції призвів вже до такої кількості жертв, яка набагато перевищує український показник.
"Подивіться цифри. Сьогодні цифра називається - 900 загиблих у Швеції (розмова відбулася в минулу п'ятницю. - Ред.). У нас - 65. При цьому в Швеції населення 9 млн. Швеція менша за Україну в 4 рази. Якби у них було населення під 40 мільйонів, як в Україні, у них би вже загинуло 3 600 осіб. І будуть гинути ще більше. Тому що у них досі працюють - нехай і з певними обмеженнями - ресторани і кафе. Вони фактично віддали питання карантину на відкуп власникам. Плюс до цього працює громадський транспорт. Тому ще раз кажу: розплата буде дуже жорстокою", - підкреслив Геращенко.
Повний текст інтерв'ю з Антоном Геращенко читайте за посиланням.
Иди, попей чего-нибудь.
Мама за руку выводит?
Самые страшные графики у индусов и кацапов. Там голая экспонента без следов вмешательства. Правда и там и там убыль в пару процентов населения никто не заметит.
Да и у нас -10% за последние 10 лет никого не парят.
Есть нормальная инфа сразу по всем странам. CoVid
Швеция. Дания, Латвия, Германия ему не пример!!!! Это страны которые сохраняют экономику!!! Так как экономика это жизнь и здоровье, и безопасность людей.
А для Украины принудительный карантин работает лучше.
Менталитет видишь-ли.
В кінці квітня поширення коронавірусу в Києві стабілізується. Експоненційний характер цього процесу зміниться на лінійний, тобто щоденне зростання кількості нових інфікованих припинеться. З цього ж часу баланс між кількістю летальних наслідків від захворювання і кількості вилікуваних людей має змінитися з від'ємного на позитивний (як це вже відбулося в Італії, Іспанії, Франції та більшості країн Європи).
Таких висновків дійшли науковці Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» при КПІ ім. Ігоря Сікорського.
За такими розрахунками, на початок травня у Києві буде близько 4,5 тисяч випадків інфікування.
Також вчені визначили найбільшу щільність захворювання за районами міста. Зокрема, вона сягає 6 осіб/кв.км на Печерську.
Виявлено зони підвищеного ризику на правому березі - Солом'янська площа, Шулявка, Оболонська набережна, район аеропорту Жуляни. На думку дослідників, має місце тенденція до збільшення рівня захворюваності в районах з вищими доходами населення та значною кількістю ******** забудов, що обумовлює високу концентрацію мешканців в цих районах. У зазначених локаціях ступінь інфікованості людей також пов'язана з інтенсивністю їх мобільності та з частотою їх закордонних відряджень і подорожей. Більш висока концентрація інфікованих людей спостерігається поблизу до транспортних вузлів: аеропортів та залізничних вокзалів.
Дослідження дозволило визначити сумарну територію потенційного ризику для населення. Було визначено буферні зони в 1 км (15 хв. пішої доступності) - зона ризику для оточуючих. Розрахунки показали, що на сьогодні загальна площа цих буферних площ, на яких є ймовірні контакти населення з інфікованими людьми, досягає 23% від загальної площі м. Києва та охоплює близько 35% населення міста.
Команда дослідників Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» наводить результати цього дослідження з метою допомогти мешканцям м. Київ і представникам влади вибудовувати більш цілеспрямовані і усвідомлені дії, спрямовані на якомога швидше подолання пандемії коронавірусу.
Полагаю,что уже и некоторые зеДебилы вам не доверяют.