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 Політика України, Суспільство
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Все про:карантин (2738) Швеція (156) Геращенко Антон (528) COVID-19 (3635) коронавірус (2290)

 Швеція через лібералізм із карантином має вже 900 загиблих. Для нас вона не приклад для наслідування, - Геращенко

Швеція розплатиться дуже дорого за свій лібералізм у питанні запровадженняення карантину.

Таку точку зору висловив в інтерв'ю Цензор.НЕТ заступник глави МВС Антон Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

Так, відповідаючи на запитання чому Україна в питанні боротьби з коронавірусом наслідує приклад Італії, а не, наприклад, Швеції, Геращенко заявив, що ліберальний підхід Швеції призвів вже до такої кількості жертв, яка набагато перевищує український показник.

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"Подивіться цифри. Сьогодні цифра називається - 900 загиблих у Швеції (розмова відбулася в минулу п'ятницю. - Ред.). У нас - 65. При цьому в Швеції населення 9 млн. Швеція менша за Україну в 4 рази. Якби у них було населення під 40 мільйонів, як в Україні, у них би вже загинуло 3 600 осіб. І будуть гинути ще більше. Тому що у них досі працюють - нехай і з певними обмеженнями - ресторани і кафе. Вони фактично віддали питання карантину на відкуп власникам. Плюс до цього працює громадський транспорт. Тому ще раз кажу: розплата буде дуже жорстокою", - підкреслив Геращенко.

Повний текст інтерв'ю з Антоном Геращенко читайте за посиланням.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188708
 
 
 Топ коментарі
 
то были одни политологи-эксперты...теперь все эксперты-инфекционисты-эпидемиологи... нах послать некого...
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А что вообще эта свинья Геращенко делает во власти? Голосовали же против этих свиней во власти, а в итоге зебилов как обычно обманули Швеция из-за либерализма с карантином имеет уже 900 погибших. Для нас она не пример для подражания, - Геращенко - Цензор.НЕТ 1982
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Я понимаю, что для вас Швеция - как бельмо в глазу: послала ваши садистские методы и нет никакой катастрофы. Пичалька? Каждый трус очень хочет быть мудрецом. А вы хотите нечто похуже: квакваку на царство! Швеция из-за либерализма с карантином имеет уже 900 погибших. Для нас она не пример для подражания, - Геращенко - Цензор.НЕТ 7626
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303 умерших за прошлые сутки против 20 у шведов - это замедление?
Иди, попей чего-нибудь.
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наверное трудно быть тупому? В одном месте рост, в другом падение.
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Я и вправду удивляюсь как ты один можешь на улицу выходить.
Мама за руку выводит?
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Диаграмма, безусловно тревожная, но ведь подводить итоги рано?
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Статистика у шведов лучше тех же итальянцев, испанцев и французов. Она даже лучше чем у нас. При том, что вирус там с февраля месяца.
Самые страшные графики у индусов и кацапов. Там голая экспонента без следов вмешательства. Правда и там и там убыль в пару процентов населения никто не заметит.
Да и у нас -10% за последние 10 лет никого не парят.
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Зачем ты соваешь эту фигню? Это больше реклама сайта.
Есть нормальная инфа сразу по всем странам. CoVid
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Средняя продолжительность жизни в Украине 72 года, в Швеции-82 года. У кого больше пожилого населения?
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В Швеции увидеть идущего человека - большая удача! почти все бегают, кто не бегает, тот на велосипеде
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Так давайте из-за нескольких тысяч пенсионеров и людей со слабым здоровье положим 43 млн украинцев, экономику, и независимость Украины!!! Что это за коллективный суицид????
Швеция. Дания, Латвия, Германия ему не пример!!!! Это страны которые сохраняют экономику!!! Так как экономика это жизнь и здоровье, и безопасность людей.
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Заразится могут, а заболеть или умереть нет
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А может Шведы просто дисциплинированный народ, там правила работают лучше. Швеція через лібералізм із карантином має вже 900 загиблих. Для нас вона не приклад для наслідування, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2417
А для Украины принудительный карантин работает лучше.
Менталитет видишь-ли. Швеція через лібералізм із карантином має вже 900 загиблих. Для нас вона не приклад для наслідування, - Геращенко - Цензор.НЕТ 2110
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Народ там (в Швеции) начинает понемногу паниковать. Разгуливающие подвергаются коллективной обструкции в интернете.
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COVID-19: Як поширюватиметься коронавірус у Києві

В кінці квітня поширення коронавірусу в Києві стабілізується. Експоненційний характер цього процесу зміниться на лінійний, тобто щоденне зростання кількості нових інфікованих припинеться. З цього ж часу баланс між кількістю летальних наслідків від захворювання і кількості вилікуваних людей має змінитися з від'ємного на позитивний (як це вже відбулося в Італії, Іспанії, Франції та більшості країн Європи).
Таких висновків дійшли науковці Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» при КПІ ім. Ігоря Сікорського.
За такими розрахунками, на початок травня у Києві буде близько 4,5 тисяч випадків інфікування.
Також вчені визначили найбільшу щільність захворювання за районами міста. Зокрема, вона сягає 6 осіб/кв.км на Печерську.
Виявлено зони підвищеного ризику на правому березі - Солом'янська площа, Шулявка, Оболонська набережна, район аеропорту Жуляни. На думку дослідників, має місце тенденція до збільшення рівня захворюваності в районах з вищими доходами населення та значною кількістю ******** забудов, що обумовлює високу концентрацію мешканців в цих районах. У зазначених локаціях ступінь інфікованості людей також пов'язана з інтенсивністю їх мобільності та з частотою їх закордонних відряджень і подорожей. Більш висока концентрація інфікованих людей спостерігається поблизу до транспортних вузлів: аеропортів та залізничних вокзалів.
Дослідження дозволило визначити сумарну територію потенційного ризику для населення. Було визначено буферні зони в 1 км (15 хв. пішої доступності) - зона ризику для оточуючих. Розрахунки показали, що на сьогодні загальна площа цих буферних площ, на яких є ймовірні контакти населення з інфікованими людьми, досягає 23% від загальної площі м. Києва та охоплює близько 35% населення міста.
Команда дослідників Світового центру даних «Геоінформатика і сталий розвиток» наводить результати цього дослідження з метою допомогти мешканцям м. Київ і представникам влади вибудовувати більш цілеспрямовані і усвідомлені дії, спрямовані на якомога швидше подолання пандемії коронавірусу.
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Жаль, что этот жиртрест не понимает - у нас будет то же самое, но позже.
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Зато Швеция пример для Антонины в области семейных, та сазать, ценностей))) И плевать, что подобная толерантность ведёт к всплеску заболеваний, передаваемых половым путём. Триумф любви Антонины, тащемта)))
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Либерализм - вообще проблема. Он позволяет всяким герщенкобаумам, порошенкманам, зеленфельдам, ахметбергам, коломойшблюмам, сократить свою фамилию и сойти за своего в порабощенной ими стране. А без карантина, мы потеряем представителей СВОЕГО народа. Наших дальних, возможно очень дальних братьев и сестер, но они нам гораздо ближе по крови чем любой Жан Беленюк или Рабинович. Не все можно измерить деньгами. А если нечего есть - то у нас есть замки тех же рабиновичей, уверен, они не откажутся поделится награбленным с голодным, обворованным ими же народом.
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Було би добре,якби ми за зразок брали Швецію,майже у всьому.А не те що зараз.
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Швеция это фактически социалистическое государство, если вы не знали.
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zem gonchar То не той соціалізм.Там демократичний соціалізм.
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Для вас, г-н Геращенко, ориентир это николаевская область?...
Полагаю,что уже и некоторые зеДебилы вам не доверяют.
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Геращенко всегда самоуверенно берется комментировать то, что неподвластно его общей эрудиции. Количество умерших в Швеции не имеет никакого отношения к карантину - это зависит от уровня медицины и ее способности реагировать на возникшую ситуацию. Именно с медициной у Швеции всегда были проблемы.
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Геращенко тупий довбень, дохтор млять его!!
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Если бы в Украине давали всю правдивую инфу ,а не как в Николаевской области ,то цифры были бы значительно выше чем в Швеции.Это так для информации великому пидлабузныку Авакова
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подражать Геращенко и таких как он , тоже никто из шведских политиков никогда в жизни не посмеет, ибо тогда Швеция с 9 млн населения будет жить еще хуже ,нежели Украина с геращенками,,,
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Население Швеции 10 175 384 человек и рождаемость там превышает, в отличие от нас, смертность.
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