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 Я буду в церкві. Ми дорогу до храму нікому не закриваємо. Свічку поставив, вийшов і пішов, - Лукашенко про святкування Великодня

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що відвідає богослужіння на Великдень попри пандемію коронавірусу.

Олександр Лукашенко зазначив, що в Білорусі вже минув католицький Великдень, і хоч не багато, але люди приходили до храмів, збиралися біля них, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нашу Ниву.

"Це справа кожної людини. Але ми не забороняли жодній людині. Якщо ви хочете сходити, будь ласка, йдіть. Але люди вжили запобіжні заходи. Це їхнє право", - підкреслив глава держави.

На нинішньому тижні Великдень святкуватимуть православні віряни, яких у Білорусі більшість. "Ще раз наголошую: ми дорогу до храму нікому не закриваємо. Це моя жорстка вимога. Ми нікому нічого не забороняємо. Ми це довели до керівництва всіх церков, конфесій, в тому числі і православної церкви. Хто хоче, той буде молитися, сходить в храм. Я буду в церкві. Це моя традиція. Я рідко буваю, але на Різдво і Великдень я завжди в церкві. Зазвичай в райони виїжджаю, буваю в цих маленьких церквах", - заявив Олександр Лукашенко.

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Разом з тим він звернувся із закликом до священнослужителів з урахуванням обстановки, що складається, не тримати людей довго в храмах. "Свічку поставив, вийшов і пішов. Всі проповіді краще біля храму", - сказав білоруський лідер.

Він також заявив про необхідність передбачити спеціальні місця для традиційного освячення яєць та пасок, щоб столи були не в приміщеннях, а на відкритому повітрі. "Столи треба поставити там, де вище, вітерець та інше. Щоб це не було в приміщеннях. Треба поберегтися там, де можна. І священнослужителі це повинні розуміти, особливо в містах", - зазначив глава держави.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188704
 
 
 Топ коментарі
 
Я уже говорил ниже.. Про премию "Дарвина"..
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Я уже говорил ниже.. Про премию "Дарвина"..
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"Номінація" пройде за процедурою; прихід, занос у церкву і винос, на 40 день вручення свідоцтва родичам номінанта.
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Він теж не віруючий. Як і Усик. Ці два псевдозристияни не знають, що шлях до Господнього Храму проходиться не ногами, а добрыми справами.
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Не факт, что второй такой скафандр на парашке есть...
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и Услика подстилку шмариевскую туда же.
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Даже наш зелебобик такого бреда не делал...
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а потом будешь вопить- европа памагите, я казел
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Я казал он не скажет. После «памагите» надо ставить точку
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сябры, поздравляю! у вас намечается новый президент.
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думаете, зараза к заразе не пристаёт?
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От і я кажу, нахріна лобизати копальхем? Його їсти треба!
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Та його в магазинах повнісінько.
«Колбаса» називається...»
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То молодий копальхем... адаптований, так би мовити...
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А в деяких рибних магазинах можна і сюрстрьоммінг знайти... )))))))
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В губы не целовать)))), это жах, как можно к этому вообще близко подходить
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Представники народів Крайньої Півночі не тільки підійдуть, а ще й поласують )))

Периодически в оленьем стаде надо менять вожака. По каким-то местным эзотерическим приметам вычисляют, когда это надо делать особым способом - старого вожака необходимо отдать в жертву Духу Большого Оленя. Такого оленя отбивают от стада и пару дней ему ничего не дают есть для полной очистки кишечника. Дальше ритуал принесения такой жертвы прост - свергнутому вожаку (при этом обязательно надо, чтобы тот был жирным и в полном здравии) на шею накидывают сыромятный аркан и тянут его на ближайшее болото. Там его этой петлёй давят и оставляют в болоте. Но оставляют хитро - олень должен скрыться там полностью, потом это место ещё досыпают торфом или мхом-сфагнумом, а сверху обкладывают ветками и камнями. Давят оленя с великой осторожностью - нельзя, чтобы его шкура хоть где-нибудь повредилась, туша его должна быть абсолютно целой. Сам торфяник хорошо маскирует запахи, а поэтому случаи осквернения копальхема хищным зверем сравнительно редки. Возле копальхема на ближайшей кочке вбивают кол, обязательно из лиственницы, чтоб не гнил. Кол украшают пучками травы и ягеля, а часто ещё какой-нибудь яркой тряпочкой. В советское время, например, особой популярностью пользовались пионерские галстуки или вымпелы "Лучшему Оленеводу".
Так вот, эта оленья туша может так пролежать столетиями. Вообще-то с позиций танатологии, раздела судебной медицины, изучающей трупные изменения, тут ничего особенного нет. Ведь даже в средней полосе России в торфяниках находили тела невинно убиенных купцов времён средневековья. Да ещё при этом вызывали милицию - вроде как на недавнее убийство, настолько хорошо сохранось тело и рубленная рана на голове! А в болотах Ирландии находили даже людей каменного века. В тундре условия одновременно и хуже, и лучше. Из-за вечной мерзлоты вода там всегда холодная - несомненный плюс. В то же время холодная вода не позволяет бурно развиться болотной растительности. Не позволяет она и гнить тем скудным растительным остаткам, что собственно и создают торф. Поэтому вода там бедна гуминовыми кислотами, органическими соединениями типа широко известной янтарной кислоты, что являются дубящим агентом и губительным для бактерий консервантом. Относительно чистая вода - это главный минус. Там всё же трупное гниение идёт. Медленно, десятилетиями, но идёт. Прекращается оно только в одном случае - если болото поглотит вечная мерзлота.
Оказывается, у ненцев отношение к этим "мумиям оленьих фараонов" отнюдь не святое. Впрочем, как и ко всем их богам. Эти святыни можно запросто кушать! Прямо в гнило-сыром виде с душком. Даже полная тухлятина не теряет своей калорийности. Едят такое не только в нужду или по форс-мажорным обстоятельствам, но и просто как своеобразный деликатес. Но всегда восполняют взятое - захотелось копальхема, смерть вожаку, Духа Большого Оленя тоже обижать не следует. Тысячелетия жизни в тундре такому научили - это ведь прекрасные консервы на чёрный день, неговоря уже о спасительной помощи тем, кто потерялся в тундре. Ведь главная их ценность - что они как бы ничьи, забытые и разбросанные по северной земле дары предков.
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Ось вона повністю: Андрей Ломачинский "Копальхем и трупные яды" (зі збірки "Рассказы судмедэксперта"). Цікавий письменник-медик, пише про медичні казуси зі своєї та колег практики.
Це реальна історія брежнєвських часів: на Ямало-Ненецькому півострові сталася катастрофа гелікоптера топографічної групи, у складі якої був абориген-ненець (як знавець локальних топонімів, бо на мапу треба додавати місцеві назви). Усі вижили без серйозних травм, але одразу після жорсткого приземлення ґвинтокрил загорівся, тому вистрибували з машини, не захопивши з собою ані радіостанцію, ані НЗ, ані теплий одяг, на всіх лишився один ватник (мається на увазі одяг Я буду в церкві. Ми дорогу до храму нікому не закриваємо. Свічку поставив, вийшов і пішов, - Лукашенко про святкування Великодня - Цензор.НЕТ 7799 ) і ненецька куртка. Ситуація - жесть: серед дикої тундри, наближається полярна зима, зв'язку немає, жерти - ані хмуйочка...
І через кілька днів ненець висунув пропозицію знайти копальхем. І таки знайшов десь у болоті. От тільки ніхто не врахував один ДУЖЕ важливий нюанс...
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В гости к черту не бывает опозданий. Давай, Лука, - там тебе прогулы ставят!
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Несправедливость чувство простое.

Самое базовое.

Дети еще говорить не умеют, а несправедливость чувствуют, осознают, понимают и реагируют на нее.

Я не смогу дать точного определения несправедливости, но точно могу сказать когда что-то несправедливо. И мне для этого не нужно читать Платона. И никому не нужно.

Настоящий леденящий ****** для Зеленского в том, что этот квази- или субкарантин НЕСПРАВЕДЛИВ.

Знаете, вот включение и невключение станка, стабильность банковской системы, независимая монетарная политика Нацбанка, определение макрофинансовой стратегии государства, невпынни реформы это все сложно. Нихера непонятно и всегда есть романенки, дубы и петушарии, которые без проблем назовут черное белым и наоборот, и электорат схавает.

И всей это плесени поверят, и вроде умный геймдевелопер из Одессы Паша и тупой зарыганый лыган Вася - потому что это сложные и неоднозначные вещи. Хочешь так трактуй, хочешь эдак.

А несправедливость вещь простая.

Она каждому понятна. Избирателю Зеленского, например. Потому что Зеленский на ней и избрался.

Когда МАФ в котором две швеи ремонтируют одежду штрафуют на 17к за нарушение карантина, а Эпицентры работают без проблем и это НЕ ВЫЗЫВАЕТ ВОПРОСОВ У ШТРАФОВАТЕЛЕЙ это несправедливо.
И такой несправедливости много и то что вы ощущаете задавая вопросы, это вот так вы на несправедливость реагируете.

Почему в парк побегать одному нельзя, а в церковь толпой поцеловать копчушку можно?

Ни один парк еще никого не заразил, а по всему миру церковники заразили многих. Тем более что вспышки коронавируса в церковной среде в Украине уже есть, то есть и у нас церковники группа риска просто по обряду и образу жизни. Когда тебе нельзя, закрой ******, мордой в пол, а церковникам можно лавешку стричь с доверчивых - это несправедливо.

Почему патрули, которые толпой ходят по улице, и по два десятка в автобусе сидят это окей, но вы больше чем вдвоем не собирайтесь и общественный транспорт вам не нужен? А в казармах все эти патрули НГ, которые тебя останавливают, тоже соблюдают дистанцию и проводят противоэпидемеологические мероприятия по окончании дежурства? Или они в форме и с ксивой и потому не болеют?
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бооооооооооооооооооооооооооо-оооооооже цаааряяяяяя храа-нииииииииии
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Після Пасхи прикладіть бацьку до трактора.))
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Нельзя его так ....рано ....он еще должен на парад поехать и с Пукиным пообниматься...а уж опосля.... Я буду в церкви. Мы дорогу к храму никому не закрываем. Свечку поставил, вышел и пошел, - Лукашенко о праздновании Пасхи - Цензор.НЕТ 2340
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Ну, где-то он прав. Что общего между верой, православием и РПЦ? Скрепоносцы давно уже эти предметы никак не связывают.
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Сябры, скрестите пальцы, даже на ногах.
Это шанс для вас, причем самый реальный!
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скорее всего есть несколько лукашенок, как и несколько ****** )) есть выбор какими жертвовать, посылая их пиариться на смерть ))
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Мне нравятся люди, которые твердят, что сам коронавирус не убивает, и поэтому боятся его не нужно. Но при этом сами же пишут, что вирус - это катализатор для болячек. ТАК В ТОМ-ТО И ДЕЛО, что попробуй найди полностью здоровых людей (старше школьников)!!
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таке враження, що йому трактор мізки переїхав Я буду в церкви. Это моя традиция. Мы дорогу к храму никому не закрываем, - Лукашенко о праздновании Пасхи - Цензор.НЕТ 4669
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Мозаичная психопатия... (Диагноз поставлен в Могилёвской больнице)
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у Кольки появился шанс стать скоро следующим диктатором Беларуссии... Я буду в церкви. Это моя традиция. Мы дорогу к храму никому не закрываем, - Лукашенко о праздновании Пасхи - Цензор.НЕТ 3630
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Так папка теперь его за собой не таскает?
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Над ним будет туман из спирта.Когда то Чаушеску всегда мылся спиртом,не помогло.
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Подвезите к нему наших попов с лавры, они уже без работы сидят)
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старый коммуняка никак без церкви не может
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В общем, белорусы, не будьте, как Лукашенко)
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Комуняка и председатель колхоза заикается о "традиции ходить в церковь"!? По всей видимости, там у него явка фсб, а то что попы рпц - офицеры москальских ымперских служб - это уже не для кого ни секрет!
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А полобызаться со всей братией, облизать все иконы?
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Пусть придурок идёт на службу..... Пусть подцепит дрянь и отвезёт этот подарочек кремлёвскому шизоиду на 9 мая.
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Все. что я хотела сказать, уже сказали выше... Лукашенко идиот... И у нас такой в лавре есть Паша-мерседес... Тоже не верил и призывал всех ходить в церковь ( чтобы денежки несли !!). И сам заболел и почти всех монахов заразил - Лавру на карантин закрывают... Пусть Лукашенко увидит в этом будущее Белоруссии.
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сколько цензор будет пубиликовать высеры этого усатого долбодятла?! эта совковая тварь уже дозвезделать, что Беларусь скоро Украину перегонит по колличеству больных.
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Сегодня-- 30 лет, как СССР признало расстрел пленных поляков в Катыне.
Среди них были и жители нынешней Белоруссии.
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а мощи целовать как же так, не поцелуя засохшии кусок тела умервшего человека, неее, так не скрепно, свечку да и поцелуй, да и руку батюшке, только комплект действует.
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Может помните его оговорку "Белорусский народ будет жить счастливо но недолго" а он оказывается маньяк решил воплотить в жизнь
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По старинному мышлению диктаторов ("Государсто- это Я"). Нехай бы ел себе сливочное масло,а народ оставил в покое.
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Уточню: "Жить будете плохо, но недолго".
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С Лукой все ясно. А Колин портрет уже запустили в печать? Еще несколько лет и придется рядом с батей на стенах висеть.
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Істінно правоскрєпний камуніст, начальник тюрми і прєдсєдатєль калгаса «Чьірвоная Бєларусь»...
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Лука Лукавый! Ты, лицемер колхозный, когда а московскую церковь пойдешь, не забудь членский билет КПБ/КПСС на входе предъявить..
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Если до эпидемии процентов 10 еще могли проголосовать за Луку, то сегодня за него максимум 1% из тех , кто отморожен окончательно. Даже не знаю, как Ермошина будет летом на выборах рисовать цифры за этого долбодятла.
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Махровый коммуняка физически уничтожал и уничтожает оппозицию, теперь хочет отмыть грехи с помощью карманной фээсбэшной православной проституированной церковной банды, но совковому быдлу он походит, грош цена бульбашам.
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Потім ********* калхозенфюрер буде просити допомогу у Європи та США...
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То стара традиція ще Расейсской Імпєріі. Айвазовський, 1892, «В голодную дярєвню прібила помощь із САСШ»:

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Если в беларуси коронавируса нет , то какого хрена просите у Европы помощь на борьбу с коронавирусом,???, Что-то колхозник совсем заврался!!
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Скажіть, як це комуняцьке рило, що від нього за кілометер смердить совком, тепер уже "кушать нє может", щоб не піти до церкви?
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Мені як співробітникові IT-компанії особливо "сподобалося", що цей колгоспний довбень ляпнув про IT-сферу (ось тут) під час зустрічі зі старшокласниками.

"Любой айтишник после работы куда идет? В магазин. А там пока не IT, а крестьянин, рабочие (одежда, обувь, продукты). IT сегодня является хорошим помощником - чтобы производительность была лучше, качественный был товар, дешевле. Пока это как вспомогательный (элемент. - Прим. БЕЛТА). Где-то с помощью IT больше продвинулись - в космосе, высоких технологиях, атомной энергетике. Только не ставьте перед собой цель: обязательно IT. Вы просто будете перед собой ставить ложные цели".

Слів нема. Facepalm. Типовий совок - "какие там кампутеры, то всё в космосе и у партийных работников кампутеры, а ваше дело кайло и лопата!"
І так, нео-совок у Біларусі все ж таки технічно модернізований, і в магазинах у них ******* термінали, а не зкріпні рахівниці (кац. "счёты") і не калькулятори "электроника"...
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Почитав коментарі і побачив як люди накинулися на бацьку.
А може він правий?
А може він благо для народа робить?
Пневмонією хворіти літом простіше ніж зимою (у нас, деякі, просють продовжити карантин до жовтня).
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