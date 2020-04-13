 Я буду в церкві. Ми дорогу до храму нікому не закриваємо. Свічку поставив, вийшов і пішов, - Лукашенко про святкування Великодня

Олександр Лукашенко зазначив, що в Білорусі вже минув католицький Великдень, і хоч не багато, але люди приходили до храмів, збиралися біля них, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нашу Ниву.

"Це справа кожної людини. Але ми не забороняли жодній людині. Якщо ви хочете сходити, будь ласка, йдіть. Але люди вжили запобіжні заходи. Це їхнє право", - підкреслив глава держави.

На нинішньому тижні Великдень святкуватимуть православні віряни, яких у Білорусі більшість. "Ще раз наголошую: ми дорогу до храму нікому не закриваємо. Це моя жорстка вимога. Ми нікому нічого не забороняємо. Ми це довели до керівництва всіх церков, конфесій, в тому числі і православної церкви. Хто хоче, той буде молитися, сходить в храм. Я буду в церкві. Це моя традиція. Я рідко буваю, але на Різдво і Великдень я завжди в церкві. Зазвичай в райони виїжджаю, буваю в цих маленьких церквах", - заявив Олександр Лукашенко.

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Разом з тим він звернувся із закликом до священнослужителів з урахуванням обстановки, що складається, не тримати людей довго в храмах. "Свічку поставив, вийшов і пішов. Всі проповіді краще біля храму", - сказав білоруський лідер.

Він також заявив про необхідність передбачити спеціальні місця для традиційного освячення яєць та пасок, щоб столи були не в приміщеннях, а на відкритому повітрі. "Столи треба поставити там, де вище, вітерець та інше. Щоб це не було в приміщеннях. Треба поберегтися там, де можна. І священнослужителі це повинні розуміти, особливо в містах", - зазначив глава держави.

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