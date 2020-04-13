 Я буду в церкві. Ми дорогу до храму нікому не закриваємо. Свічку поставив, вийшов і пішов, - Лукашенко про святкування Великодня

Олександр Лукашенко зазначив, що в Білорусі вже минув католицький Великдень, і хоч не багато, але люди приходили до храмів, збиралися біля них, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Нашу Ниву.
"Це справа кожної людини. Але ми не забороняли жодній людині. Якщо ви хочете сходити, будь ласка, йдіть. Але люди вжили запобіжні заходи. Це їхнє право", - підкреслив глава держави.
На нинішньому тижні Великдень святкуватимуть православні віряни, яких у Білорусі більшість. "Ще раз наголошую: ми дорогу до храму нікому не закриваємо. Це моя жорстка вимога. Ми нікому нічого не забороняємо. Ми це довели до керівництва всіх церков, конфесій, в тому числі і православної церкви. Хто хоче, той буде молитися, сходить в храм. Я буду в церкві. Це моя традиція. Я рідко буваю, але на Різдво і Великдень я завжди в церкві. Зазвичай в райони виїжджаю, буваю в цих маленьких церквах", - заявив Олександр Лукашенко.
Разом з тим він звернувся із закликом до священнослужителів з урахуванням обстановки, що складається, не тримати людей довго в храмах. "Свічку поставив, вийшов і пішов. Всі проповіді краще біля храму", - сказав білоруський лідер.
Він також заявив про необхідність передбачити спеціальні місця для традиційного освячення яєць та пасок, щоб столи були не в приміщеннях, а на відкритому повітрі. "Столи треба поставити там, де вище, вітерець та інше. Щоб це не було в приміщеннях. Треба поберегтися там, де можна. І священнослужителі це повинні розуміти, особливо в містах", - зазначив глава держави.
«Колбаса» називається...»
Периодически в оленьем стаде надо менять вожака. По каким-то местным эзотерическим приметам вычисляют, когда это надо делать особым способом - старого вожака необходимо отдать в жертву Духу Большого Оленя. Такого оленя отбивают от стада и пару дней ему ничего не дают есть для полной очистки кишечника. Дальше ритуал принесения такой жертвы прост - свергнутому вожаку (при этом обязательно надо, чтобы тот был жирным и в полном здравии) на шею накидывают сыромятный аркан и тянут его на ближайшее болото. Там его этой петлёй давят и оставляют в болоте. Но оставляют хитро - олень должен скрыться там полностью, потом это место ещё досыпают торфом или мхом-сфагнумом, а сверху обкладывают ветками и камнями. Давят оленя с великой осторожностью - нельзя, чтобы его шкура хоть где-нибудь повредилась, туша его должна быть абсолютно целой. Сам торфяник хорошо маскирует запахи, а поэтому случаи осквернения копальхема хищным зверем сравнительно редки. Возле копальхема на ближайшей кочке вбивают кол, обязательно из лиственницы, чтоб не гнил. Кол украшают пучками травы и ягеля, а часто ещё какой-нибудь яркой тряпочкой. В советское время, например, особой популярностью пользовались пионерские галстуки или вымпелы "Лучшему Оленеводу".
Так вот, эта оленья туша может так пролежать столетиями. Вообще-то с позиций танатологии, раздела судебной медицины, изучающей трупные изменения, тут ничего особенного нет. Ведь даже в средней полосе России в торфяниках находили тела невинно убиенных купцов времён средневековья. Да ещё при этом вызывали милицию - вроде как на недавнее убийство, настолько хорошо сохранось тело и рубленная рана на голове! А в болотах Ирландии находили даже людей каменного века. В тундре условия одновременно и хуже, и лучше. Из-за вечной мерзлоты вода там всегда холодная - несомненный плюс. В то же время холодная вода не позволяет бурно развиться болотной растительности. Не позволяет она и гнить тем скудным растительным остаткам, что собственно и создают торф. Поэтому вода там бедна гуминовыми кислотами, органическими соединениями типа широко известной янтарной кислоты, что являются дубящим агентом и губительным для бактерий консервантом. Относительно чистая вода - это главный минус. Там всё же трупное гниение идёт. Медленно, десятилетиями, но идёт. Прекращается оно только в одном случае - если болото поглотит вечная мерзлота.
Оказывается, у ненцев отношение к этим "мумиям оленьих фараонов" отнюдь не святое. Впрочем, как и ко всем их богам. Эти святыни можно запросто кушать! Прямо в гнило-сыром виде с душком. Даже полная тухлятина не теряет своей калорийности. Едят такое не только в нужду или по форс-мажорным обстоятельствам, но и просто как своеобразный деликатес. Но всегда восполняют взятое - захотелось копальхема, смерть вожаку, Духа Большого Оленя тоже обижать не следует. Тысячелетия жизни в тундре такому научили - это ведь прекрасные консервы на чёрный день, неговоря уже о спасительной помощи тем, кто потерялся в тундре. Ведь главная их ценность - что они как бы ничьи, забытые и разбросанные по северной земле дары предков.
Це реальна історія брежнєвських часів: на Ямало-Ненецькому півострові сталася катастрофа гелікоптера топографічної групи, у складі якої був абориген-ненець (як знавець локальних топонімів, бо на мапу треба додавати місцеві назви). Усі вижили без серйозних травм, але одразу після жорсткого приземлення ґвинтокрил загорівся, тому вистрибували з машини, не захопивши з собою ані радіостанцію, ані НЗ, ані теплий одяг, на всіх лишився один ватник (мається на увазі одяг ) і ненецька куртка. Ситуація - жесть: серед дикої тундри, наближається полярна зима, зв'язку немає, жерти - ані хмуйочка...
І через кілька днів ненець висунув пропозицію знайти копальхем. І таки знайшов десь у болоті. От тільки ніхто не врахував один ДУЖЕ важливий нюанс...
Самое базовое.
Дети еще говорить не умеют, а несправедливость чувствуют, осознают, понимают и реагируют на нее.
Я не смогу дать точного определения несправедливости, но точно могу сказать когда что-то несправедливо. И мне для этого не нужно читать Платона. И никому не нужно.
Настоящий леденящий ****** для Зеленского в том, что этот квази- или субкарантин НЕСПРАВЕДЛИВ.
Знаете, вот включение и невключение станка, стабильность банковской системы, независимая монетарная политика Нацбанка, определение макрофинансовой стратегии государства, невпынни реформы это все сложно. Нихера непонятно и всегда есть романенки, дубы и петушарии, которые без проблем назовут черное белым и наоборот, и электорат схавает.
И всей это плесени поверят, и вроде умный геймдевелопер из Одессы Паша и тупой зарыганый лыган Вася - потому что это сложные и неоднозначные вещи. Хочешь так трактуй, хочешь эдак.
А несправедливость вещь простая.
Она каждому понятна. Избирателю Зеленского, например. Потому что Зеленский на ней и избрался.
Когда МАФ в котором две швеи ремонтируют одежду штрафуют на 17к за нарушение карантина, а Эпицентры работают без проблем и это НЕ ВЫЗЫВАЕТ ВОПРОСОВ У ШТРАФОВАТЕЛЕЙ это несправедливо.
И такой несправедливости много и то что вы ощущаете задавая вопросы, это вот так вы на несправедливость реагируете.
Почему в парк побегать одному нельзя, а в церковь толпой поцеловать копчушку можно?
Ни один парк еще никого не заразил, а по всему миру церковники заразили многих. Тем более что вспышки коронавируса в церковной среде в Украине уже есть, то есть и у нас церковники группа риска просто по обряду и образу жизни. Когда тебе нельзя, закрой ******, мордой в пол, а церковникам можно лавешку стричь с доверчивых - это несправедливо.
Почему патрули, которые толпой ходят по улице, и по два десятка в автобусе сидят это окей, но вы больше чем вдвоем не собирайтесь и общественный транспорт вам не нужен? А в казармах все эти патрули НГ, которые тебя останавливают, тоже соблюдают дистанцию и проводят противоэпидемеологические мероприятия по окончании дежурства? Или они в форме и с ксивой и потому не болеют?
Это шанс для вас, причем самый реальный!
Среди них были и жители нынешней Белоруссии.
"Любой айтишник после работы куда идет? В магазин. А там пока не IT, а крестьянин, рабочие (одежда, обувь, продукты). IT сегодня является хорошим помощником - чтобы производительность была лучше, качественный был товар, дешевле. Пока это как вспомогательный (элемент. - Прим. БЕЛТА). Где-то с помощью IT больше продвинулись - в космосе, высоких технологиях, атомной энергетике. Только не ставьте перед собой цель: обязательно IT. Вы просто будете перед собой ставить ложные цели".
Слів нема. Facepalm. Типовий совок - "какие там кампутеры, то всё в космосе и у партийных работников кампутеры, а ваше дело кайло и лопата!"
І так, нео-совок у Біларусі все ж таки технічно модернізований, і в магазинах у них ******* термінали, а не зкріпні рахівниці (кац. "счёты") і не калькулятори "электроника"...
Шабаш РПЦ в Украине грозит массовой эпидемией.
А може він правий?
А може він благо для народа робить?
Пневмонією хворіти літом простіше ніж зимою (у нас, деякі, просють продовжити карантин до жовтня).