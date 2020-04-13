EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  2043  43
Матеріали за темою:
Все про:карантин (2738) помилки (16) Міносвіти (605) навчання (157) COVID-19 (3635) коронавірус (2290) Мандзій (8)

 "Готували матеріал дуже швидко й оперативно", - т.в.о. міністра освіти Мандзій пояснила помилки в онлайн-уроках

Т.в.о. міністра освіти і науки Любомира Мандзій пояснила помилки під час онлайн-уроків.

Про це вона заявила під час онлайн-марафону EdCamp, зазначивши, що "не допускає помилок тільки той, хто нічого не робить", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Ми справді готували матеріал дуже швидко та оперативно. Було так – вдень записували матеріал, ввечері його монтували і наступного ранку він виходив в ефір. Так, ми не мали можливості перевірити кожне відео", – пояснила Мандзій.

Вона також розповіла, що Міносвіти просить вчителів "стати експертами для своїх колег" і допомогти їм із виправленням помилок.

Також читайте: "Прикра помилка", - телеканал ICTV вибачився за дивні субтитри під час звернення Зеленського

"Тому сподіваюся, що неточностей більше не буде. Для вчителів, які приєдналися до Всеукраїнської школи онлайн, це теж виклик. Пан Ігор Хворостян, наприклад, ночами готує свої уроки української мови", – зазначила Мандзій.

"Сподіваємося, такого більше не буде. Головне визнати помилки та рухатися далі", – додала в. о. міністра освіти.

Нагадаємо, в Україні через пандемію коронавірусу дитячі садочки, школи і виші закрито з 12 березня. 5 квітня перша леді Олена Зеленська оголосила про старт "Всеукраїнської школи онлайн". Під час деяких уроків вчителі припустилися кількох помилок, що викликало негативні відгуки в соціальних мережах.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188701
 
 
 Топ коментарі
 
Можно перепутать названия столиц Африканских государств, но запутаться в четырёх океанах, надо быть избирателем Зеленского.
 показати весь коментар
 
"Готовили материал очень быстро и оперативно", - врио министра образования Мандзий объяснила ошибки в онлайн-уроках

Та ну нахер. Быстро-небыстро.. Как можно назвать Антарктиду полуостровом и заселить белыми медведями?
 показати весь коментар
 
для этого нужно иметь голову... "Готовили материал очень быстро и оперативно", - врио министра образования Мандзий объяснила ошибки в онлайн-уроках - Цензор.НЕТ 6028 имение головы в системе зелёной власти - профнепригодность
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А в голову не прийшло, що можна перевірити, а потім пустити в інтернет трохи піздніше?
"Готовили материал очень быстро и оперативно", - врио министра образования Мандзий объяснила ошибки в онлайн-уроках - Цензор.НЕТ 8263
 показати весь коментар
 
 
для этого нужно иметь голову... "Готовили материал очень быстро и оперативно", - врио министра образования Мандзий объяснила ошибки в онлайн-уроках - Цензор.НЕТ 6028 имение головы в системе зелёной власти - профнепригодность
 показати весь коментар
 
 
Ну спасибочки за позитив - давно так не ржал. А вот детям, наверное, не до смеха.
 показати весь коментар
 
 
Т.е учителя которые ошиблись были уверены что правы, а теперь их коллег просят стать экспертами и проверять их? 😂😂😁
 показати весь коментар
 
 
" я дуже швидко друкую. 1700 знакив за хвилину. але виходе якесь незрозумиле"
 показати весь коментар
 
 
А у ВУЗах вас теж "оперативно готували"?
 показати весь коментар
 
 
Дебилы ЗЕленорылые, делом надо заниматься хорошо, или не заниматься вовсе. А у вас вечно все через жопу, за что не возьметесь
 показати весь коментар
 
 
Можно перепутать названия столиц Африканских государств, но запутаться в четырёх океанах, надо быть избирателем Зеленского.
 показати весь коментар
 
 
Океанів зараз 5 з 200 року. Тепер навколо Антарктиди Південний океан до 60 паралелі., але це не відміняє того, що Австралія омивається Тихим та Індійським океанами.
 показати весь коментар
 
"Готовили материал очень быстро и оперативно", - врио министра образования Мандзий объяснила ошибки в онлайн-уроках

Та ну нахер. Быстро-небыстро.. Как можно назвать Антарктиду полуостровом и заселить белыми медведями?
 показати весь коментар
 
 
А что Вы возмущаетесь,что написано в учебниках то и озвучили.Да и нечему удивляться ведь видеоуроки готовит 95 Квартал...
 показати весь коментар
 
 
Та бог із тими ведмедями... Куди можно було цілий Індійський океан про.пати?
Як можно було ліванців із Близького сходу переселити на місцє лівонців у Східну Балтику. це вже не говорячи про царя Росії, якої тоді не існувало? "Готовили материал очень быстро и оперативно", - врио министра образования Мандзий объяснила ошибки в онлайн-уроках - Цензор.НЕТ 6116
 показати весь коментар
 
 
"Ми кушалі бистро і много,поетому обосралісь"
Вчитель помилився в рівнянні з хімії.Так,з ким не буває.Хвилювався.
Тільки от на державних екзаменах у випускників цей номер чомусь не проходить.
І я не знаю,чим виправдати повторення двічі "ліванський орден",-очевидно ж,що людина так і вважала.
Чи не природніше пояснення-низький рівень знань і професіоналізму теперішніх шкільних вчителів (і це київські,найкращі !) ?
Шановні ! Так не буває,щоб ніхто не винен ! Це або дурний вчитель,або тупий режисер і редактор,або той довбодятел,що доручив безвідповідальну халтурку численним бракоробським студіям,типу кварталу,чи мамахохотунам.
 показати весь коментар
 
 
я щось не зрозумів, а чому ви дивуєтесь? ви знаєте яка середня зарплатня вчителя по країні?
 показати весь коментар
 
Що виправдовує маленька зарплата ? Глупоту ? Лінь ? Відсутність совісті ?
 показати весь коментар
 
врио министра образования Мандзий объяснила ошибки/ А вот её папередница Новосад сработала без ошибок .Быстро наобещала: Школа должна стать / будет / перейдет /Необходимо изменить / планирует изменить /изменит. И как только у Новосад появилась квартира стоимостью 944 тыс. грн сразу слиняла.Без шума и пыли.
 показати весь коментар
 
 
оголосила фірма конкурс на вакантну посаду головного бухгалтера. Дзвонить претендент. Задають питання - скільки буде 2+2, відповідає 4, чекайте, ми вам можливо подзвонимо. Так повторюється декілька разів. Тут дзвонить Ізя. Я по оголошення. Задають те саме запитання, він відповідає, а скільки ви би хотіли, щоби це дорівнювало? Ви прийняті, завтра на роботу.
 показати весь коментар
 
 
Так Олену Бурдун, которая накосячила на уроке математики для 5-го класса, убрали или нет? Говно преподаватель из Луганска. Так же преподавала и в школе. Но тупые как всегда были дети, а не она.
 показати весь коментар
 
 
Так, забрали. Відразу міністром фінансів. Там такий "арифметик" на вагу золота!
 показати весь коментар
 
 
А может сперва посмотреть в учебник который она озвучивала?Учетеля работают по учебникам и по методичкам и отступать от них не имеют права.А раз в учебнике написано что два раз два это пять то за то что чкажет детям что это четыре могут и уволить.
 показати весь коментар
 
Чужой дядька обещал. Твоей маме матерьял, Он обманет мать твою... Баю-баюшки-баю
 показати весь коментар
 
 
Ви уявіть, що вони без камер дітям на вуха вішають? Там, де ніхто їх не контролює, де вони "самі розумні" і де будь яке зауваження карається двійкою?
Вчора, заради цікавості, запитав ученицю 8го класу, як онлай школа. Математика супер, молодий вчитель усе зрозуміла з першого разу, чого в школі майже не буває. Біологія відсій (слід зазначити, що дитина дуже добре знає саме біологію). Хімія - в захваті, такі досліди, реальні пробірки і суміші ніколи в житті не бачила, але головна відмінність! вдумайтесь!!! за цілий день, жоден вчитель не розповів, яка у нього низька зарплата і скільки за кордоном заробляють вчителя!!!
 показати весь коментар
 
 
Ну що ви, шановні. Сама Лєнка школи інзпектірувала і казала, що все добре.
 показати весь коментар
 
Эти уроки пиар для разных: Слуг, 95-Квартала и других приближенных к Зеленскому.
Кто не смотрел, то они мам участвуют в роли учеников, главное свою морду засветить на ТВ.
 показати весь коментар
 
У кожному онлайн уроку були помилки. Сьогодні були помилки на уроці хімії.
 показати весь коментар
 
 
Шо швидко робиться, те криве родиться.


Учитися слід у правильних місцях та серед правильних людей.
Марафон факультетів Київської політехніки - замість "дня відкритих дверей"
https://www.youtube.com/watch?time_continue=121&v=Lg4PXcyiIoU&feature=emb_logo
 показати весь коментар
 
Це були не помилки. Це відсутність знань
 показати весь коментар
 
 
Тяжко було відібрати самих тупих вчителів.
 показати весь коментар
 
 
Батько цієї Мандзій зрандник, котрий відмовляється відспівувати в своїй церкві загиблих героїв! Ганьба!
 показати весь коментар
 
 
Предположим, что они готовились в спешке и т.д. Допустим. Но! Географ никогда осмысленно не скажет, что в Антарктиде живут белые медведи. А историк Ливонскую войну пять раз подряд "по ошибке" не назовет Ливанской.
Вывода два:
1) Либо эти учителя не знают свой предмет, что весьма вероятно, т.к. только не очень образованный человек может поддерживать Зеленского.
3) Либо это не учителя, а актеры, что более вероятно, т.к. производством этих "уроков" за бюджетные деньги занимается студия 95 Кватрал.
 показати весь коментар
 
 
Звісно! Якщо навіть досвідченого сантехніка терміново вИкликати на аварію -- він неодмінно переплутає молоток з розводним ключем!
 показати весь коментар
 
 
Там были учителя или дикторы квартала ?
 показати весь коментар
 
что значит быстро? а тогда на уроках, что они говорят? это уровень наших учителей, а так же врачей, инженеров и всех прочих
 показати весь коментар
 
 
Невже ця міністерка не розуміє, що вона подає дуже поганий приклад відмазки. Тепер кожен школяр, що наробив помилок на екзамені, може сказати, що він готувався до нього "швидко і оперативно", а отже, низьку оцінку йому ставити не можна.
 показати весь коментар
 
 
т е по быстрому переместили океаны - поселили белых медведей в Антарктиду ну и т д Тупые учителя вот и все
 показати весь коментар
 
Отже, на кожному каналі окремий клас. А скільки уроків на одному каналі? Невже 6??? Я не проти, а як насправді? Невже канал може віддати (продати) свій дорогий час на 6 уроків? Хто бачив, бо я не дивлюся?
 показати весь коментар
 
Есть на цензоре комментаторы, которые без ошибок пишут но не претендуют на звание министров!
Может имеет смысл к ним обратиться за помощью?

 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору