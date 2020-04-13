 "Готували матеріал дуже швидко й оперативно", - т.в.о. міністра освіти Мандзій пояснила помилки в онлайн-уроках

Про це вона заявила під час онлайн-марафону EdCamp, зазначивши, що "не допускає помилок тільки той, хто нічого не робить", повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.
"Ми справді готували матеріал дуже швидко та оперативно. Було так – вдень записували матеріал, ввечері його монтували і наступного ранку він виходив в ефір. Так, ми не мали можливості перевірити кожне відео", – пояснила Мандзій.
Вона також розповіла, що Міносвіти просить вчителів "стати експертами для своїх колег" і допомогти їм із виправленням помилок.
"Тому сподіваюся, що неточностей більше не буде. Для вчителів, які приєдналися до Всеукраїнської школи онлайн, це теж виклик. Пан Ігор Хворостян, наприклад, ночами готує свої уроки української мови", – зазначила Мандзій.
"Сподіваємося, такого більше не буде. Головне визнати помилки та рухатися далі", – додала в. о. міністра освіти.
Нагадаємо, в Україні через пандемію коронавірусу дитячі садочки, школи і виші закрито з 12 березня. 5 квітня перша леді Олена Зеленська оголосила про старт "Всеукраїнської школи онлайн". Під час деяких уроків вчителі припустилися кількох помилок, що викликало негативні відгуки в соціальних мережах.
Та ну нахер. Быстро-небыстро.. Как можно назвать Антарктиду полуостровом и заселить белыми медведями?
Як можно було ліванців із Близького сходу переселити на місцє лівонців у Східну Балтику. це вже не говорячи про царя Росії, якої тоді не існувало?
Вчитель помилився в рівнянні з хімії.Так,з ким не буває.Хвилювався.
Тільки от на державних екзаменах у випускників цей номер чомусь не проходить.
І я не знаю,чим виправдати повторення двічі "ліванський орден",-очевидно ж,що людина так і вважала.
Чи не природніше пояснення-низький рівень знань і професіоналізму теперішніх шкільних вчителів (і це київські,найкращі !) ?
Шановні ! Так не буває,щоб ніхто не винен ! Це або дурний вчитель,або тупий режисер і редактор,або той довбодятел,що доручив безвідповідальну халтурку численним бракоробським студіям,типу кварталу,чи мамахохотунам.
Вчора, заради цікавості, запитав ученицю 8го класу, як онлай школа. Математика супер, молодий вчитель усе зрозуміла з першого разу, чого в школі майже не буває. Біологія відсій (слід зазначити, що дитина дуже добре знає саме біологію). Хімія - в захваті, такі досліди, реальні пробірки і суміші ніколи в житті не бачила, але головна відмінність! вдумайтесь!!! за цілий день, жоден вчитель не розповів, яка у нього низька зарплата і скільки за кордоном заробляють вчителя!!!
Кто не смотрел, то они мам участвуют в роли учеников, главное свою морду засветить на ТВ.
Учитися слід у правильних місцях та серед правильних людей.
Марафон факультетів Київської політехніки - замість "дня відкритих дверей"
https://www.youtube.com/watch?time_continue=121&v=Lg4PXcyiIoU&feature=emb_logo
Вывода два:
1) Либо эти учителя не знают свой предмет, что весьма вероятно, т.к. только не очень образованный человек может поддерживать Зеленского.
3) Либо это не учителя, а актеры, что более вероятно, т.к. производством этих "уроков" за бюджетные деньги занимается студия 95 Кватрал.
Может имеет смысл к ним обратиться за помощью?