 У Києво-Печерській лаврі помер ще один монах, COVID-19 підтвердили у митрополита Павла, - ЗМІ

Про це повідомляє пресслужба Української православної церкви Московського патріархату, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в лікарні відійшов у вічність ще один монах Лаври, обставини смерті якого ще не повідомлялися", - вказується в повідомленні.
Джерела "УП" серед депутатів-меценатів УПЦ МП також повідомили, що у настоятеля Павла діагностували коронавірус.
Це другий летальний випадок у Лаврі. 12 квітня помер архімандрит Нектарій (Коваленко). За даними медиків, у нього було багато хронічних захворювань і при важкій формі пневмонії дві проби на коронавірус не підтвердили наявності цієї інфекції.
Як повідомлялося, в Лаврі вже понад 90 підтверджених випадків коронавірусу, з яких 63 - за минулу добу. У зв'язку зі спалахом COVID-19 Лавра за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій столиці закривається на карантин, а безпосередньо на територію монастиря направлять бригаду медиків, рентген-обладнання та тести.
Як думаєте чому у нас один кіло мяса коштує дорожче за три кіло самої крутої ковбаси?
Настоятель Києво-Печерської Лаври Павло Лебідь розповів, як насилав смертельне прокляття на співробітників музею і пізніше вони помирали.
Відео хв. 24:53: "Я сказал что умрут. И в один день три человека умерло. Они написали открытое письмо-жалобу на меня митрополиту Владимиру...".
https://nv.ua/ukr/lifestyle/proklyav-spivrobitnikiv-muzeyu-u-merezhi-vismiyuyut-interv-yu-namisnika-kiyevo-pecherskoji-lavri-50001836.html
Теперь порассуждаем как Онуфрий про РПЦ и её отряд в Киево-Печерской лавре - это кара божья на головы служителей РПЦ в Украине, главная задача которых - борьба именно против Украины и её незвисимости.
Пора Лавре переходить под руку Епифания и ПЦУ, имеем верный знак божий.
Возможно , что центры Кремля в других странах используются для распостранения вируса. Почаевская Лавра, Печерская Лавра. Заражали , скорее всего через воду или еду.
Лозунг дня:
Сходи в храм УПЦ Московского патриархата на Пасху - подхвати коронавирус!
Хабатники очень не любят Христианскую Церьковь, и даже детям не разрешают смотреть в сторону Храма. Нейтрализовать такую Святыню как Печерская Лавра или сжечь Собор в Париже , это большой успех для них.
Ну вот - митрополит Павел. Ответственный за Лавру. При нем там в конце 90х была эпидемия СПИДа. Замолчали. Никто не ответил. Сейчас он своей тупостью и бахвальством превратил Лавру в главный очаг заражения для всей Украины.
На Павла точно персонального менеджера уже выделили!
Ему вроде всего 90 лет было, если бы не короновирус мог жить и жить!