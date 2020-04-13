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 Суспільство
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 У Києво-Печерській лаврі помер ще один монах, COVID-19 підтвердили у митрополита Павла, - ЗМІ

У Києво-Печерській лаврі помер монах.

Про це повідомляє пресслужба Української православної церкви Московського патріархату, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в лікарні відійшов у вічність ще один монах Лаври, обставини смерті якого ще не повідомлялися", - вказується в повідомленні.

Джерела "УП" серед депутатів-меценатів УПЦ МП також повідомили, що у настоятеля Павла діагностували коронавірус.

Це другий летальний випадок у Лаврі. 12 квітня помер архімандрит Нектарій (Коваленко). За даними медиків, у нього було багато хронічних захворювань і при важкій формі пневмонії дві проби на коронавірус не підтвердили наявності цієї інфекції.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Києво-Печерська лавра закривається на карантин. Там вже понад 90 підтверджених випадків захворювання COVID-19, - Кличко. ВIДЕО

Як повідомлялося, в Лаврі вже понад 90 підтверджених випадків коронавірусу, з яких 63 - за минулу добу. У зв'язку зі спалахом COVID-19 Лавра за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій столиці закривається на карантин, а безпосередньо на територію монастиря направлять бригаду медиків, рентген-обладнання та тести.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188700
 
   
 Топ коментарі
 
Говорите Вирус это Божья кара геям и грешникам...ну-ну )) Бог имеет тогда чуство юмора))
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Срочно всем попам ЗАО "РПЦ-ФСБ" явиться на живой концерт к Кобзону ! )
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Говорите Вирус это Божья кара геям и грешникам...ну-ну )) Бог имеет тогда чуство юмора))
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Ну др чргрюо тут гумор? Вища справедливість. Або як кажуть віруючі - Боже провидіння. Усик мав би присючаститися у Павла. Або зняти ролик де визнати, що він не те, що не вірить у Господа, але й є поцом.
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Только юмор здесь не при чём. Они шпилятся там.
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Гомофобы всегда получают звиздюлей от боженьки
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Він тільки з-зовні схожий на живого, а "нутріцо" з гнильцею.
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Не приживається нечисить на святій українській землі Тим більш, якщо вона з РПЦ.
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Пещеры большие там много новоприставленных поместится.
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Загиджувати свят1 м1сця непотр1бом,не по нашому. Де там ближн1 скотомогильники?
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Скотомогильників в Україні немає ми все зїдаємо приправлене соєю та ароматизаторами і вкусовими добавками.
Як думаєте чому у нас один кіло мяса коштує дорожче за три кіло самої крутої ковбаси?
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Я думаю що пашу мерседеса зачекалися чорти... хоча може і їм той гемор не треба.. десь буде у всесвіті неприкаяний літати..
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Усик, сходи в лавру, исцелись от греха.
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не сильна братия в вере своей. материальное уверенно побеждает их духовное )).
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Надо бы всем дибилам московского сатаната прийти в Лавру и облобызать иконы. Все попы сразу поправятся.
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любопытно, Усик уже заразился?!.. а Новинский, Добкин, Портнов, Лукаш, ..?!
У Києво-Печерській лаврі помер ще один монах, COVID-19 підтвердили у митрополита Павла, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 7396
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Лавру дезинфицировать придется... и экзорциста заодно приглашать к братии ...
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Гм-гм... Тут сообща з інквизицією треба. Магія і демони дуже сильні - як не як з самого пекла - підаРосії.
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Нехай монахи не відкладають зустріч з головним очильником надовго.
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Паша Мереседес не той муйней драндуль заправлял, да и со святой водой, кадилом, что то намудрили!
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Он умер не от короновируса, а от букета хронических заболеваний! Лука подтвердит.
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Вызваных СПИД...а спид он подхватил от послушника мужеложника
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Усик наверное весь в слезах, два попа МП и моностырть МП за пару дней. Надо крестный ход срочно провести.
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Скоєне зло бумерангом повертається до свого джерела.

Настоятель Києво-Печерської Лаври Павло Лебідь розповів, як насилав смертельне прокляття на співробітників музею і пізніше вони помирали.
Відео хв. 24:53: "Я сказал что умрут. И в один день три человека умерло. Они написали открытое письмо-жалобу на меня митрополиту Владимиру...".

https://nv.ua/ukr/lifestyle/proklyav-spivrobitnikiv-muzeyu-u-merezhi-vismiyuyut-interv-yu-namisnika-kiyevo-pecherskoji-lavri-50001836.html
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Надеюсь наши спецслужбы понимают что должна сдохнуть вся нечисть! В мешки их паковать и на россиюшку! Потом дезинфекция и ПЦУ заводить туда нужно!
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пусть в москву едут лечиться, к своим работодателям. все равно ведь бабло отправляют, а так курьером
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Помнится, Онуфрий рассуждал о голодоморе, мол, это справедливая кара божья на украинцев, которые не хотели смиренно становиться русскими.
Теперь порассуждаем как Онуфрий про РПЦ и её отряд в Киево-Печерской лавре - это кара божья на головы служителей РПЦ в Украине, главная задача которых - борьба именно против Украины и её незвисимости.
Пора Лавре переходить под руку Епифания и ПЦУ, имеем верный знак божий.
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Вполне вероятно, что в МП при освящении пасок будут кропить короновирусной водой.

Возможно , что центры Кремля в других странах используются для распостранения вируса. Почаевская Лавра, Печерская Лавра. Заражали , скорее всего через воду или еду.
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"Грех предполагать, когда вполне уверен".
Лозунг дня:

Сходи в храм УПЦ Московского патриархата на Пасху - подхвати коронавирус!
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Папаше Паше черти уже греют Мерседес.
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ВИДНО СИЛЬНО НАГРЕШИЛ МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ В ГЛАВНОМ КИЕВЕ !!!
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Планували позаражувати українців , а позаражували самі себе . Бог почув молитви людей . Хороша новина .
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А можно их там в этой Лавре просто изолировать? Они же явно не против пополнить коллекцию святых мощей
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На святость они явно не тянут, на биологические отходы - да.
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Так СТОПЄ!!!! павел же всех звал не паниковать и идти в церковь, а сам спрятался в Александровской больнице и наверное не в рядовой палате?...
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Есть такая иудейская секта , называется Хабад. Их около 2% в Израиле, но очень много в Нью-Йорке. Они имеют свои филиалы почти во всех странах мира. В России они подменили традиционный иудаизм и управляют Путиным. В Украине их представители Коломойский, Зеленский , Рабинович и Фельдман - в 2019 году захватили власть.
Хабатники очень не любят Христианскую Церьковь, и даже детям не разрешают смотреть в сторону Храма. Нейтрализовать такую Святыню как Печерская Лавра или сжечь Собор в Париже , это большой успех для них.
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ну, не знаю, якщо хабадники вирішили знищити мацковский сатанат в Лаврі -то я їх підтримую у цьому.
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Хабатники для себя приготовили Крым. А потом и всю Украину оприходуют.
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так какое количество хабаднков, что им так много нужно? они усиленно размножаются?-) думаю, азиаты будут превалировать и чхали они на всех и хабадником в том числе в прямом и переносном смысле.
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Оппозиционная Платформа Лехаим! (именно так звучит За Життя на иврите). Рабинович придумал прикольное название своей партии
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Нахера их в больницу везут? Пусть молитвой лечатся.
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видимо святыни у пособников оккупантов тоже не работают. не верят...
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Вот и вскрылся гейский рассадник грешников о котором говорил Филарет.
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Не радуйтесь. Они, во-первых, занимают места в больницах, а во-вторых, заражают нормальных людей. Так что веселья мало.
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В Киево-Печерской Лавре умер иеродиакон Наум, 40 лет.
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Паше-"мерседесу" пора в ад. Лавра должна очиститься от кацапско-гэбистской скверны.
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Диакон Кураев
Ну вот - митрополит Павел. Ответственный за Лавру. При нем там в конце 90х была эпидемия СПИДа. Замолчали. Никто не ответил. Сейчас он своей тупостью и бахвальством превратил Лавру в главный очаг заражения для всей Украины.
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от зараз саме час вигнати цих сектантів зі святої Лаври! Під предлогом карантинних заходів...Геть з України! Ця окупація та спрямовані фсб дії мп в Україні вже не можна не помічати та не діяти...Вони отримали завдання від гундяя та х*йла розповсюдити заразу по нашій країні!!! Винищити і людей і зруйнувати економіку!!! І в цей же час в самому мордорі, гундяй закликає НЕ ходити в храми свої, та дотримуватися правил карантину...В Москві вихід на вулицю тільки за перепустками!!! Бережуть свойо насєлєніє, а в нас неприхований тероризм по церквах мп!
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У чертей в аду сегодня аврал!
На Павла точно персонального менеджера уже выделили!

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Так,дивись,Лавра скоро сама себе звільнить від мацковських ублюдків.
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Які медики, які ренген апарати......слово боже і молитва.Людям же так казали. А то щось слова розходяться з ділом, як дійшло діло до себе любимих.
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В Киево-Печерской лавре умер еще один монах, COVID-19 потвердили у митрополита Павла, - СМИ

Ему вроде всего 90 лет было, если бы не короновирус мог жить и жить!
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Паша -алконавт знает ,что ему желают украинцы !
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