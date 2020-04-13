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 Політика України
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 Запропонований закон про онлайнове голосування Ради діятиме лише в період карантину, - Стефанчук

Щоб зберегти принцип безперервності влади, ВР має ухвалити закон, що дозволяє під час карантину проводити голосування онлайн.

Про це заявив перший віцеспікер Руслан Стефанчук в інтерв'ю "Апострофу", інформує Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що закон не може використовуватися для голосувань законів, які перебувають на першому чи другому читанні, а пов'язаний лише із законодавчими актами, спрямованими на боротьбу з коронавірусом.

"Він має терміновий характер, лише на 60 днів", - уточнив Стефанчук і додав, що Рада вже ухвалила аналогічний законопроєкт про діяльність у форматі відеоконференцій для комітетів.

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За словами першого віцеспікера, побоювання частини нардепів, що онлайн-голосування можуть використовувати "для чогось іншого", безпідставні, а ухвалення закону є необхідним на випадок, коли "реально ми не зможемо зібрати в одному приміщенні 226 осіб, а ухвалювати рішення для держави буде необхідно".

"Цей законопроєкт просто переводить в онлайн-режим існуюче у парламенті голосування руками. Це не якесь ноу-хау, це не електронний цифровий підпис, хоча нам треба і над цим думати. Але насамперед те, що можна зробити швидко і безконфліктно, – це перевести у відео-конференції звичайне голосування руками, коли людей є можливість ідентифікувати та зрозуміти результат їхнього волевиявлення. І це не дасть державній машині зупинитися", - упевнений Стефанчук.

Нагадаємо, наприкінці березня перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук і народний депутат Микола Стефанчук (фракція "Слуга народу") запропонували на час заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, проводити засідання парламенту в режимі відеоконференцій.

Верховна Рада на позачерговому засіданні 30 березня підтримала в цілому законопроект №3277 "про онлайн-засідання комітетів Верховної Ради на період карантину", а також підтримала за основу та в цілому законопроєкт №3278 про безстрокове скасування пленарних засідань до кінця карантину.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188697
 
 
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На одноглазниках лайками будут голосовать? Предложенный закон об онлайновом голосовании Рады будет действовать только в период карантина, - Стефанчук - Цензор.НЕТ 5958
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Стаття 84. Засідання Верховної Ради України проводяться відкрито. Закрите засідання проводиться за рішенням більшості від конституційного складу Верховної Ради України.
Рішення Верховної Ради України приймаються виключно на її пленарних засіданнях шляхом голосування.
Голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом України особисто.
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1. порушення Конституції - чим би воно не мотивувалося, воно веде до нікчемності "прийнятого" акту... Бо голосування он-лайн - це НЕ пленарне засідання!
2. А чому всі засідання ПОЗАЧЕРГОВІ? А де їх номери ? Сесія ж не закрита та й канікули не оголошені?
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И те тупые придурки, что выбрали подобного упыря, будут шото говорить про внешность Порошенко?
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Антиукраїнські закони хочуть приймати вдома щоб їм голови не проломили.
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Власть в Украине узурпирована шутом гороховым,и такими шутами-идиотами они хотят сделать всех нас!
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