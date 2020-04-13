 "Уже цього тижня влада має обирати між Україною і Коломойським", - Порошенко

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п'ятий президент України і лідер політсили Петро Порошенко.

"Китайці ще не здогадувалися про існування коронавірусу, а в Україні вже обвалилася промисловість, покотився ВВП. Бюджет недоотримав десятки мільярдів гривень. І гігантську діру латають не за рахунок силовиків, яким навіть додають грошей. А руйнують "Нову українську школу", систему профтехосвіти, душать культуру, вилучають фінансову підтримку в громад, позбавляючи їх ресурсу для боротьби з пандемією, скасовують децентралізацію, як одну з найуспішніших реформ нашої команди", – наголосив Порошенко.

За його словами, "Європейській Солідарності" владося частково переконати уряд про відновлення коштів для місцевого самоврядування та гуманітарної сфери. Однак стратегії виходу з кризи у Зеленського як не було, так і немає, – наголосив Порошенко.

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"Кошти на підтримку пенсіонерів і безробітних підуть не в ручне управління Кабміну, а напряму до відповідних фондів. Але в документі як не було, так і немає стратегії захисту людей, економіки і країни. Як від вірусу, так і від економічної кризи. У більшості закінчуються гроші, заощадити нема на чому, а роботи немає", – застерігає п’ятий Президент.

Фракція "Європейської солідарності"пропонує запровадити в чотирьохмісячний термін бюджетну програму надання малозабезпеченим родинам підтримку на харчування – так звані фудстемпи. Слід відтермінувати виплати кредитів і податків для тих, хто зберіг робочі місця і продовжує виплачувати заробітну платню.

"Уже цього тижня влада має обирати між Україною і Коломойським. Провести ще одне засідання, яке мало передувати розгляду бюджету. Врятувати країну від дефолту. Не можете самі – не гребуйте інтелектуальною допомогою від опозиції", – додав Порошенко.

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