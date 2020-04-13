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 Політика України
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Все про:ВР (7458) підпал (311) пожежа (2106) штраф (369)

 Рада у 18 разів збільшила штрафи за спалювання сухої трави

Верховна Рада затвердила законопроєкт №2339 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря і знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу)". Таким чином Рада збільшила в 18 разів розмір штрафу за знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу та забруднення атмосфери.

За закон у цілому проголосували 328 нардепів, передає Цензор.НЕТ.

Також парламентарії надали спікеру право невідкладно підписати цей закон.

Передбачається істотно підвищити розміри штрафів за забруднення атмосферного повітря, знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, порушення вимог пожежної безпеки в лісах та самовільне випалювання сухої рослинності або її залишків.

Законопроєкт №2339 пропонує внести відповідні зміни Кримінального кодексу та Кодексу про адміністративні правопорушення Так, законодавчою ініціативою пропонується збільшити штрафи за забруднення атмосферного повітря шкідливими для життя, здоров'я людей або для довкілля речовинами, відходами або іншими матеріалами промислового чи іншого виробництва, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей або довкілля - від 1800 до 3600 (в чинному законодавстві - від 100 до 200. - Ред.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикорослих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом пропонується карати штрафом від 5400 до 9000 (в чинному законодавстві - від 300 до 500. - Ред.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Автори законопроєкту пропонують за порушення вимог пожежної безпеки в лісах встановити штраф на громадян від 90 до 270 (у чинному за конодательством - від 5 до 15. - Ред.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і на посадових осіб - від 270 до 900 (у чинному законодавстві - від 15 до 50. - Ред.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

У законопроєкті передбачається, що знищення або пошкодження лісу внаслідок необережного поводження з вогнем, а також порушення вимог пожежної безпеки в лісах, що призвело до виникнення лісової пожежі або поширення її на значній площі, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 270 до 900 (у чинному законодавстві - від 15 до 50. - Ред.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і на посадових осіб - від 630 до 1080 (в чинному законодавстві - від 35 до 60. - Ред.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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Пропонується, що за випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинності або її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонах у населених пунктах без дотримання порядку, встановленого центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, тягне за собою накладення штрафу на громадян від 180 до 360 (у чинному законодав тельстве - від 10 до 20. - Ред.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і на посадових осіб - від 900 до 1260 (в чинному законодавстві - від 50 до 70. - Ред.) неоподатковуваних мінімумів. За ті самі дії, вчинені в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, пропонується карати штрафом громадян від 360 до 720 (у чинному законодавстві - від 20 до 40. - Ред.) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і посадових осіб - від 1260 до 1800 (у чинному законодавстві -від 70 до 100. - Ред.) неоподатковуваних мінімумів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188693
 
   
 Топ коментарі
 
Давно пора.
И еще хорошо бы, скажем, 1/3 штрафа как бонус для оштрафовавшего должностного лица, чтобы простимулировать штрафовать этих полудурков.
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Там по ряду дел уголовка светит, а они штрафы увеличивают.
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А костьорчик хоч палить трошки можна ? Я иногда в лес выхожу , собираю мусор шо вы насрали и сжигаю Рада в 18 раз увеличила штрафы за сжигание сухой травы - Цензор.НЕТ 490
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Тоже есть такая знакомая, контролировала и спалила 2 хаты соседям
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А мангал контролируешь? Это ведь тоже опасно, вдруг пожар?! 😄
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Мангал - закрытое стальное корыто, находящееся в специальном месте, огороженном кирпичной оградкой от газона. Впрочем - газон на лужайке всегда пострижен, там гореть нечему.
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А, так он прямо нескошенную палил что-ли ?
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Естественно. А какую же еще палят в полях? Нескошенный бурьян выжигают.
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А, ну тогда да. Я думал он в кучку собрал и палил.
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Штраф - це якщо без наслідків - просто за підпал. Якщо ж спалив ліс - то вже кримінальна стаття.
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Это что штрафы? Это смех а не штрафы! Штрафуйте уродов на миллионы и сроки давайте по 10 лет, только тогда быдло задумаеться о последствиях.
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Штраф - то за пыдпал без наслідків - просто за факт підпалу. Якщо вигорить ліс - там вже не штаф, а кримінал.
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Тоб-то держава добре розуміє, що мізерні штрафи зазначені в КУпАП не працюють? Тоді чому піднімають вибірково? За керування в стані алкогольного сп'яніння, корупційні правопорушення, порушення виборчого законодавства, карантинних мір, тепер спалювання трави? Чому усі штрафи не приведуть до рівня "чутливості"?
Або повідміняйте взагалі ті статті, де штрафи у розмірі вартості "чашки кави", або доведіть їх до пуття!
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Каждое увеличение наказания, приводит к увеличению взятки ментам.
Как же теперь шашлыки будут жарить на улице, или мангал дома разжигать - теперь штраф ого какой .
Уже сколько раз предлагали, штраф % относительно доходов .
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Даже если к увеличению взятки - главное ведь тут не бюджет штафами пополнить, а наказание ввести.

"Уже сколько раз предлагали, штраф % относительно доходов ."
То есть если официальных доходов нет, то можно нарушать сколько хочешь, штрафы не грозят?
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не знали люди что траву надо не жечь а курить
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Пипец. Террор против людей.
Быдло должно сидеть по квартирам и никуда не рыпаться.
Иначе неподъёмные штрафы.

А-а-а. Вот оно.
Напрямую туризм запретить не могут - теперь очень просто с этим бороться.

И пазл у меня сложился.
Землю продали - теперь её нужно максимально освободить от посягательств быдла в виде населения Украины!


А то не мого понять в чём логику запретов посещения прибережных зон, волны в прессе и охоту на население с помощью дронов.

Теперь понятно кто и зачем поджёг в Чернобыльской зоне устроил. И понятно что "нашлись поджигатели" и т.п.
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Террор против людей - это поджигание травы и листьев.
А это - штрафы для террористов. Еще и слишком мягкие как по мне.
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я ж об єтом же - бідло должно сидеть по домам а не топтаться по товару подготовленному на продажу.
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Если у вас, быдла, не получается топтаться по земле, не поджигая травы - то сидите дома лучше.
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Да все вы, поджигатели, бараны, террористы и просто гандоны.
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"...и охоту на население с помощью дронов." - имеется ввиду вот это:

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Тут деякі коментатори вважають штраф в 1000 неоподатковуваних мінімумів (1051 грн~) малою?
Це мільйони гривень! Нарешті адекватна кара за вандальне ставлення до природи).
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