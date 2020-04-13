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 У нас суто від коронавірусу жодна людина не померла, вони померли від букета хронічних хвороб, - Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що в країні ніхто не помер від коронавірусу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".

"Люди бояться. Тому я їм хочу сказати: у нас у країні не померла жодна людина від коронавірусу. Жодна! Вони померли від букета хронічних хвороб, які у них були. Фахівці ВООЗ, вони це бачили. Це серцево-судинна недостатність, дихальна легенева недостатність. У комплекті. І цукровий діабет. А потім ще там такі діагнози, що я прочитати навіть не можу. І додається коронавірус", - сказав Лукашенко.

За його словами, коронавірус - це та атмосфера, в якій розвиваються їх хронічні хвороби.

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"Тому я кажу, що у нас суто від коронавірусу жодна людина не померла", - додав він.

Нагадаємо, станом на сьогодні зареєстровано 2919 випадків коронавірусу в Білорусі. Померли 29 пацієнтів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188691
 
 
 Топ коментарі
 
Премию "Дарвина" надо выдать этому умалишенному дибилу.. ))
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От СПИДА тоже кстати не умирают ))) но Бацьке наверное об этом никто не сказал.
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Стойкое впечатление, что он беларусов ненавидит...
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Твои тесты от вируса не вылечат.
Самое мудрое, что можно сделать сейчас это сидеть на карантине, пока не найдут эффективных лекарств.
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Это не твоя забота, садись на трактор, в поле вирусов нет)
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Просто луці-мудіщеву треба зменшити кількість пенсіонерів.
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Довбойоп колгоспний...
Давай вже педаль в асфальт - "никаких коронавирусов нет, люди умирают от недостатка идеологической стойкости и партийного воспитания"
(це щоб десь у Пхеньяні обзаздрився один Кім Чен Ин)
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После этих слов нужно его "избрать" и президентом академии медицинских наук Беларуси.
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Так ему не понравилось, что в Академии наук - президент, а президент должен быть один!!! и теперь в Академии наук - Председатель президиума...
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І цей захворів на голову остаточно...Ось, що спілкування та цілування з Путіним робить....А на вигляд був ще міцний...
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Бацька сказал здоровых кронвирус убить не может. Только больных и старых. Против природы не попрешь, не будет короны 19 будет корона 20. И против них один рецепт здоровый имунитет. Все остальное от лукавого.
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Против пули не попрёшь,наверное больных расстреливают
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Потом он скажет, здоровых не бывает и снова окажется прав)
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Так це ж всі знають. Немає здорових. Є недообслідувані
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✔ТУРКМЕНИСТАН - концлагерь Гурбангулы Бердымухамедова
Після того як цей так званий "батька", хвалив туркменського диктатора та казав, що хоче в нього переймати "передовий досвід", я вже не дивуюсь його висловам.
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Это типо,чуваку не хватило 50 грамм к вже выпитому литру водки,щоб умереть от интоксикации.Можно ли считать,що чел умеет пить и знает свою меру,вовремя отказавшись от фатальных 50ти грамм?
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Потому что нет тестов и никто не знает.
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А зачем помощь у ЕС запросил?) под полного идиота косит...
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Они умерли от букета хронических болезней,- трихомоноза, сифилиса, гонореи и молочницы.
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...а також смертельного поєднання етанолу, крохмалю та машинного мастила в умовах високої температури. Тобто горілка з картоплею та трактором у лазні - "протокол" не айс )))0))0)))
...
(ніт, петросянщина якась)
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орз обычное этот короновирус, а вот то что люди не меряют температуру, когда чувствуют не очень себя это плохо .
Насчёт тестов бред, есть симптомы их достаточно. Это как изобрести тест на порез, вы порезали палец на левой руке. Задача: сделать тест, приложив который к правой руке он определит порез на левой.. Ну типа пальцем в небо или 50 на 50, так же и с сопливой короной.
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Утверждается что этот вирус даёт полный набор возможностей - от лёгкой простуды до смертного исхода. Чего никогда не наблюдается ни с каким другим вирусом: для каждого отдельного вируса клиническая картина всегда идентична от пациента к пациенту. Каждый вирус имеет свой "календарь", т.е. болезнь развивается по строгой схеме и "расписанию". И только этот коронный вирус куролесит как хочет.
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Так і від старості ще жодна людина не померла, нема такого діагнозу! Всі помирають від ускладнень наявних хвороб. А причин смерті так, взагалі, всього дві: зупинка серця, або тривала зупинка дихання. Передайте Бацькаві і не дякуйте.
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...которые обострил Короновирус...

А так то да... Даже при смерти от пневмонии человек умирает от недостатка кислорода, а не от вирусов.
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Я даже больше скажу: старость тоже еще не убила ни одного человека! Все какие то осложнения и сторонние болезни портят.
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Становится почему то грустно, когда тракторист рассуждает о специфике последствий неизученного вирусного генома.
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Гэта кшталту, таго, што калі чалавеку адрэзаць нагу, ён памірае не ад нагі, а ад страты крыві. Як бы нага не пры чым, вінаватая кроў, што выцекла.
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За логікою бацьки,якщо людині дали ЯД і вона померла , то причина - не через ЯД ,а через зупинку серця.Причина : сердечне захворювання !!!
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Отак бы жил был со своим букетом человек ещё долго,а тут херак и за неделю помер от ещё одного цветочка.
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