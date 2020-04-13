 У нас суто від коронавірусу жодна людина не померла, вони померли від букета хронічних хвороб, - Лукашенко

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "БЕЛТА".
"Люди бояться. Тому я їм хочу сказати: у нас у країні не померла жодна людина від коронавірусу. Жодна! Вони померли від букета хронічних хвороб, які у них були. Фахівці ВООЗ, вони це бачили. Це серцево-судинна недостатність, дихальна легенева недостатність. У комплекті. І цукровий діабет. А потім ще там такі діагнози, що я прочитати навіть не можу. І додається коронавірус", - сказав Лукашенко.
За його словами, коронавірус - це та атмосфера, в якій розвиваються їх хронічні хвороби.
"Тому я кажу, що у нас суто від коронавірусу жодна людина не померла", - додав він.
Нагадаємо, станом на сьогодні зареєстровано 2919 випадків коронавірусу в Білорусі. Померли 29 пацієнтів.
Самое мудрое, что можно сделать сейчас это сидеть на карантине, пока не найдут эффективных лекарств.
Дивна у тебе арифметика.
Давай вже педаль в асфальт - "никаких коронавирусов нет, люди умирают от недостатка идеологической стойкости и партийного воспитания"
(це щоб десь у Пхеньяні обзаздрився один Кім Чен Ин)
Після того як цей так званий "батька", хвалив туркменського диктатора та казав, що хоче в нього переймати "передовий досвід", я вже не дивуюсь його висловам.
...
(ніт, петросянщина якась)
Насчёт тестов бред, есть симптомы их достаточно. Это как изобрести тест на порез, вы порезали палец на левой руке. Задача: сделать тест, приложив который к правой руке он определит порез на левой.. Ну типа пальцем в небо или 50 на 50, так же и с сопливой короной.
А так то да... Даже при смерти от пневмонии человек умирает от недостатка кислорода, а не от вирусов.