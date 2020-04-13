 У лікарнях Буковини перебувають понад 200 пацієнтів із підтвердженим коронавірусом, - ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Чернівецької ОДА у Facebook.

За даними відомства, за останню добу до лікарень госпіталізували 7 осіб.



Загалом із 25 лютого по медичну допомогу через COVID-19 звернулися 383 буковинці, з них 30 дітей.

У реанімаціях лікарень станом на 13 квітня перебувають 24 пацієнти у важкому стані, з них на апаратах штучної вентиляції легень – шестеро.



Так, у реанімаційному відділенні обласної лікарні є дев’ятеро пацієнтів. Із них до апаратів штучної вентиляції легень підключені двоє жінок, їм 64 та 69 років, у обох коронавірус підтверджено.

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У Чернівецькій міській лікарні №1 троє хворих у реанімації. Двоє хворих – на апаратах ШВЛ. Це 64-річна жінка із цукровим діабетом та підтвердженим COVID-19, а також 69-річний чоловік із підозрою на коронавірус, який має надмірну вагу.



Семеро хворих на кисневій дотації та один – на апараті штучної вентиляції легень лежать у Сторожинецькій центральній районній лікарні. У 44-річного чоловіка на ШВЛ – пневмонія, цукровий діабет та підозра на COVID-19.



У реанімації Глибоцької центральної районної лікарні перебуває троє пацієнтів на кисневій підтримці. Двоє з них із підтвердженим COVID-19, один - з підозрою.



Пацієнтці у важкому стані надають допомогу у реанімації Новоселицької центральної районної лікарні. 57-річна жінка перебуває на апараті ШВЛ, у неї діагностовано коронавірус.