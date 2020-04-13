 Шмигаль вніс у Раду проєкт програми діяльності уряду

Як повідомляє Цензор.НЕТ, проєкт постанови про Програму діяльності зареєстровано за №3330.

Як наголошується в документі, реагуючи на поточні виклики, "уряд направить першочергові зусилля на вирішення завдань, які ставить перед Україною світова пандемія COVID-19".

Також Кабмін планує захист територіальної цілісності і суверенітету України і безпечну реінтеграцію тимчасово окупованих територій України.

"Уряд підтверджує незмінний курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію України. Плануємо реалізувати принципи економічного, правового, соціального розвитку, передбачені в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС. Інтеграція в НАТО зміцнить обороноздатність України", - йдеться в документі.

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Водночас документ на 10 сторінок не містить жодної цифри.

Склад Кабінету міністрів на чолі з Денисом Шмигалем був сформований 4 березня 2020 року на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради.

У разі затвердження Програми уряд отримає річний імунітет, а Рада не зможе звільнити прем'єра.