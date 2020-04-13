 Шмигаль вніс у Раду проєкт програми діяльності уряду

Як повідомляє Цензор.НЕТ, проєкт постанови про Програму діяльності зареєстровано за №3330.
Як наголошується в документі, реагуючи на поточні виклики, "уряд направить першочергові зусилля на вирішення завдань, які ставить перед Україною світова пандемія COVID-19".
Також Кабмін планує захист територіальної цілісності і суверенітету України і безпечну реінтеграцію тимчасово окупованих територій України.
"Уряд підтверджує незмінний курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію України. Плануємо реалізувати принципи економічного, правового, соціального розвитку, передбачені в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС. Інтеграція в НАТО зміцнить обороноздатність України", - йдеться в документі.
Водночас документ на 10 сторінок не містить жодної цифри.
Склад Кабінету міністрів на чолі з Денисом Шмигалем був сформований 4 березня 2020 року на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради.
У разі затвердження Програми уряд отримає річний імунітет, а Рада не зможе звільнити прем'єра.
- ШМИГАЛЬ, я проштудіював твій нікчемний опус -На сайті Верховної ради оприлюднена Програма діяльності Кабінету міністрів України на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигаль. Проект постанови про Програму діяльності зареєстрований під № 3330 .
З повною відповідальністю заявляю:
-Оприлюднена урОдом (Урядом) "програма" НЕМАЄ нічого спільного з програмою... Це збірник лозунгів, до назви якого лише приліплене слово "програма"!! Програма має мати "граф" цілей (кількісних і якісних) , сценарій їх досягнення в часі, просторі (з деталізацією по регіонах і по галузях), "граф" всіх необхідних видів ресурсів (в цілому і по кожній із цілей), "граф" їх ешелонування в часі і просторі, "граф" відповідальних за досягнення кожної цілі, очікувані результати при досягненні цілей програми,.. і ін. ! Ще раз заявляю - Нічим подібним шпаргалка Шмигаля (названа "програмою") і не пахне як за формою, так і за змістом та суттю! Так і за реалістичністю її реалізації! КРАПКА!
Очікувати поступу України від діяльності цього "уряду" можна - але лише як в результаті випадковості...
А шо так можнабыло?(с)