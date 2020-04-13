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 Політика України
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Все про:Кабмін (4061) програма (63)

 Шмигаль вніс у Раду проєкт програми діяльності уряду

На сайті Верховної Ради оприлюднено програму діяльності Кабінету міністрів України, подану прем'єр-міністром Денисом Шмигалем.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, проєкт постанови про Програму діяльності зареєстровано за №3330.

Як наголошується в документі, реагуючи на поточні виклики, "уряд направить першочергові зусилля на вирішення завдань, які ставить перед Україною світова пандемія COVID-19".

Також Кабмін планує захист територіальної цілісності і суверенітету України і безпечну реінтеграцію тимчасово окупованих територій України.

"Уряд підтверджує незмінний курс на європейську та євроатлантичну інтеграцію України. Плануємо реалізувати принципи економічного, правового, соціального розвитку, передбачені в Угоді про асоціацію між Україною та ЄС. Інтеграція в НАТО зміцнить обороноздатність України", - йдеться в документі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас є кандидати на посаду міністра енергетики, - Шмигаль

Водночас документ на 10 сторінок не містить жодної цифри.

Склад Кабінету міністрів на чолі з Денисом Шмигалем був сформований 4 березня 2020 року на позачерговому пленарному засіданні Верховної Ради.

У разі затвердження Програми уряд отримає річний імунітет, а Рада не зможе звільнити прем'єра.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188687
 
 
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Зелебобы, вы в самом деле голосовали за то чтобы правительство назначил Ахметов ?
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НАБРИДЛО !!! Читати галіматью - набридло! Дістало!!!

- ШМИГАЛЬ, я проштудіював твій нікчемний опус -На сайті Верховної ради оприлюднена Програма діяльності Кабінету міністрів України на чолі з прем'єр-міністром Денисом Шмигаль. Проект постанови про Програму діяльності зареєстрований під № 3330 .
З повною відповідальністю заявляю:
-Оприлюднена урОдом (Урядом) "програма" НЕМАЄ нічого спільного з програмою... Це збірник лозунгів, до назви якого лише приліплене слово "програма"!! Програма має мати "граф" цілей (кількісних і якісних) , сценарій їх досягнення в часі, просторі (з деталізацією по регіонах і по галузях), "граф" всіх необхідних видів ресурсів (в цілому і по кожній із цілей), "граф" їх ешелонування в часі і просторі, "граф" відповідальних за досягнення кожної цілі, очікувані результати при досягненні цілей програми,.. і ін. ! Ще раз заявляю - Нічим подібним шпаргалка Шмигаля (названа "програмою") і не пахне як за формою, так і за змістом та суттю! Так і за реалістичністю її реалізації! КРАПКА!
Очікувати поступу України від діяльності цього "уряду" можна - але лише як в результаті випадковості...
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Їм як гуся вода. Критикували Порошенка за зарплату Коболеву, а самі зараз просто засекретили (!!!) його зарплату.

А шо так можнабыло?(с) Шмыгаль внес в Раду проект программы деятельности правительства - Цензор.НЕТ 979
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Нынешнее правительство - это собрание представителей олигархов, соответствующая у него будет и программа, олигархическая. То есть, Украине идёт гулять лесом, разрывать отношения с МВФ, с ЕС, НАТО, США. Здравствуй, Россия!
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украсть там ...отобрать то ...скрысятничать на том ...раздерибанить то ...сдать в "концессию" остальное ... и главное успеть с#баться ...шмигаль из семейства шмыгалей
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Если в документе нет никаких цифр, а это программа деятельности правительства, то это просто лапша на уши для народа.
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Гениально 10 страниц и ни одной цифири. Видать в последствии когда всё это окажется фикцией он будет шмыгать носом размазывая сопли по щекам, и оправдываясь что так крепко обосрались что даже плана не хватает что бы подтереть жопу.
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реферат на тему, как я планирую провести лето.
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