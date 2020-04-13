 Підозра Чорновол - помста всім майданівцям і реванш антимайданівських сил, - Федина

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності".

За словами Федини, справа ДБР проти Тетяни Чорновол є помстою всім майданівцям і чітким сигналом для суспільства, що сили Антимайдану стають дедалі нахабніші та активніші. Якщо розправляться з Тетяною Чорновол, завтра прийдуть за кожним активістом.

"Ти був на Майдані? Ти посмів свого часу боротися за права? За свою українську державність? Ти посмів владі в свій момент сказати "Ні!"? Вітаю! Сьогодні ти ворог. Тебе треба посадити, тебе треба зробити винним. Ось, що сьогодні пропонують усім тим, хто посмів і посміє боротися за державність. Справа Тетяни Чорновол, яка зараз розпочалася, кримінальне провадження проти неї, це є своєрідна помста усім майданівцям. Це є реванш антимайданівських сил, які не тільки хочуть показати, що не боріться, які не тільки хочуть сказати, що ви були дурні, а ми перемагаємо. Вони хочуть кожному з нас виробити рефлекс страху", - підкреслила нардеп.

Крім того, Федина зазначила, що цим провадженням проти Чорновол починаються репресії проти всіх майданівців.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко звинуватив ДБР у брехні про події на Майдані 18 лютого 2014 року: "Побоїще в Маріїнському парку почалося не по обіді, а вранці"

"Якщо розправляться із нею, якщо ті, хто навіть у цій залі сидять з майданівців, дозволять розправитися з нею. Кожен із вас буде наступним. Справа не в тому, що ми говоримо про сам Майдан. Справа в тому, що сьогодні реваншем антимайданівських сил намагаються сплюндрувати історичний вибір України. Намагаються сплюндрувати право кожного із нас боротися за свої права і свободу", - зазначила нардеп.

"Тому фракція "Європейська Солідарність", кожен із депутатів, який був на Майдані, сьогодні закликає депутатів незалежно від фракцій, незалежно від своїх якихось інтересів. Якщо ви були на Майдані – ви маєте підписати заяву "Ні – реваншу!". Ні – десакралізації Майдану, ні – переслідуванню майданівців", - підсумувала Федина.

10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Яценюк вимагає припинити політичні репресії проти Чорновол: президент і генпрокурор зобов'язані реагувати і зупиняти свавілля

Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак, Виктор Чумак, Ярослав Юрчишин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Завтра після допиту в ДБР мене візьмуть під варту, - Чорновол