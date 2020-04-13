 Рада затвердила зміни до Держбюджету-2020 (оновлено)

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Внесення змін до Держбюджету-2020 підтримали 249 нардепів.
У доопрацьованому проєкті передбачено скорочення фонду боротьби з коронавірусом: витрати на формування Фонду скорочено майже на 32,4 млрд гривень - із 97,06 млрд до 64,67 млрд грн.
При цьому МОЗу на програму державних гарантій медичного обслуговування передбачається 15,8 млрд грн, а Міністерству соціальної політики - 10 млрд грн на виплату пенсій і надбавок до пенсій та 0,6 млрд гривень на допомогу.
Зазначимо, що на 2 млрд гривень збільшено доходи загального фонду державного бюджету (кошти, що перераховуються Національним банком) - із 40,7 млрд - до 42,7 млрд грн.
Також збільшили видатки загального фонду бюджету Державної судової адміністрації на 1,08 млрд грн.
Проєкт передбачає кошти на допомогу членам сімей медиків, які померли від коронавірусу. При цьому обмежено виплати членам виконавчих органів і наглядових рад, народним депутатам, суддям, прокурорам та іншим особам.
Доходи держбюджету скорочено на 119,7 млрд грн порівняно із затвердженою спочатку версією закону - до 975,833 млрд грн (в тому числі за загальним фондом - до 855,4 млрд грн). Витрати збільшено на 82,4 млрд грн - до 1,266 трлн грн (за загальним фондом - до 1,135 трлн грн).
Водночас граничний обсяг держборгу розширено з 2,045 трлн грн до 2,386 трлн грн.
"Доходы госбюджета сокращены на 119,7 млрд грн" - вот результат правления моники зелоха и зебилов за полгода.
Бюджет, который финансово не подкреплен, от слова никак...
Для Зебильшости это единственный способ хоть как то держаться на плаву, распродавая страну по частям...
Олександр Євсюков@OYe_Sashko 12 апр.
А пам'ятаєте отих, хто рік тому обирая фігляра казaв:
"Володя, ти наша послєдняя надєжда, єслі і у тєбя нє получіца - я уєду."
Нікуди ви, падлюки хитрозаді, тепер не дінетесь - будете "насолоджуватись" своїм вибором разом з усіма.
Карма!
Главный смысл всех бюджетных игр людей, которые играют Зеленским как пешкой - сделать бессмысленным принятие\не принятие закона "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".Способ очень прост увеличение дефицита бюджета до 298,4 млрд грн. превышает почти на 10% установленный МВФ предельно допустимый размер дефицита бюджета. В таком случае МВФ однозначно денег не даст. Законопроект №2571-д можете и не голосовать.
Недолго мучилась старушка-в высоковольтных проводах! Ёё обугленная тушка-3 дня внушала птичкам страх!
Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
·1 ч
Бюджет "розвитку" прийнято. Дефіцит бюджету рекордним дефіцитом.Слуги самі взяли на себе відповідальність,дали 226 голосів.Тому,коли будете в кінці року запитувати,чому така ж#па, не ломайте голову,а пригадайте, як ви проголосували на президентських та парламентських виборах.