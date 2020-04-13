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 Політика України
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Все про:ВР (7458) держбюджет (362)

 Рада затвердила зміни до Держбюджету-2020 (оновлено)

Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому законопроєкт про зміни до Держбюджету-2020.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Внесення змін до Держбюджету-2020 підтримали 249 нардепів.

У доопрацьованому проєкті передбачено скорочення фонду боротьби з коронавірусом: витрати на формування Фонду скорочено майже на 32,4 млрд гривень - із 97,06 млрд до 64,67 млрд грн.

При цьому МОЗу на програму державних гарантій медичного обслуговування передбачається 15,8 млрд грн, а Міністерству соціальної політики - 10 млрд грн на виплату пенсій і надбавок до пенсій та 0,6 млрд гривень на допомогу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Говорити про дату розгляду Радою "антиКоломойського" законопроєкту зарано, - глава комітету Гетманцев

Зазначимо, що на 2 млрд гривень збільшено доходи загального фонду державного бюджету (кошти, що перераховуються Національним банком) - із 40,7 млрд - до 42,7 млрд грн.

Також збільшили видатки загального фонду бюджету Державної судової адміністрації на 1,08 млрд грн.

Проєкт передбачає кошти на допомогу членам сімей медиків, які померли від коронавірусу. При цьому обмежено виплати членам виконавчих органів і наглядових рад, народним депутатам, суддям, прокурорам та іншим особам.

Доходи держбюджету скорочено на 119,7 млрд грн порівняно із затвердженою спочатку версією закону - до 975,833 млрд грн (в тому числі за загальним фондом - до 855,4 млрд грн). Витрати збільшено на 82,4 млрд грн - до 1,266 трлн грн (за загальним фондом - до 1,135 трлн грн).

Водночас граничний обсяг держборгу розширено з 2,045 трлн грн до 2,386 трлн грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188684
 
   
 Топ коментарі
 


Олександр Євсюков@OYe_Sashko 12 апр.

А пам'ятаєте отих, хто рік тому обирая фігляра казaв:
"Володя, ти наша послєдняя надєжда, єслі і у тєбя нє получіца - я уєду."
Нікуди ви, падлюки хитрозаді, тепер не дінетесь - будете "насолоджуватись" своїм вибором разом з усіма.
Карма!
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А деньги без антибениного закона откуда брать?
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А деньги без антибениного закона откуда брать?
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так для того і змінюють бюджет, щоб з перекинути з однієї статті в іншу. усе в середині бюджету. а ти кажеш за зовнішнє.
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А дефицит за счет чего покрывать? Эти 250 млрд гривен?
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А где брать деньги на пенсии если антибенин закон могут еще полгода принимать?
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а будут ли еще они - те полгода?
"Доходы госбюджета сокращены на 119,7 млрд грн" - вот результат правления моники зелоха и зебилов за полгода.
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Денег все рано брать не откуда, могли бы и не напрягаться...
Бюджет, который финансово не подкреплен, от слова никак...
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Ждем очередной распродажи гос имущества в виде приватизации.
Для Зебильшости это единственный способ хоть как то держаться на плаву, распродавая страну по частям...
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похоже, долго ждать придется - если внимательно следить за темой, то заметите, что большую приватизацию как раз и отменили. "Тщательнее надо!" (с) М. Жванецкий
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Олександр Євсюков@OYe_Sashko 12 апр.

А пам'ятаєте отих, хто рік тому обирая фігляра казaв:
"Володя, ти наша послєдняя надєжда, єслі і у тєбя нє получіца - я уєду."
Нікуди ви, падлюки хитрозаді, тепер не дінетесь - будете "насолоджуватись" своїм вибором разом з усіма.
Карма!
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если мвф денег не займет, подтираться своим бюджетом будете
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tZE inform

Главный смысл всех бюджетных игр людей, которые играют Зеленским как пешкой - сделать бессмысленным принятие\не принятие закона "О внесении изменений в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности".Способ очень прост увеличение дефицита бюджета до 298,4 млрд грн. превышает почти на 10% установленный МВФ предельно допустимый размер дефицита бюджета. В таком случае МВФ однозначно денег не даст. Законопроект №2571-д можете и не голосовать.
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поросенко у шоци
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Олеже! Який це трандець! Ще й не починався: це ще квіточки (квітень)- -а ягідки будуть липень-серпень! А без МВФ ТРИНДЕЦЬ повний напочатку жовтня !
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На сколько дефицит бюджета увеличили?
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Ну это и в первом проекте было, хотелось бы посмотреть на цифры в обновленном.
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Просрут ту 1000 за 2 недели и аууууууууууууууууу!!!
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Что-то молчат уже давно за ту тысячу.
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Ага! 29 апреля очередной ( плановый) конец света- то ли комета -то ли астероид!
Недолго мучилась старушка-в высоковольтных проводах! Ёё обугленная тушка-3 дня внушала птичкам страх! Рада затвердила зміни до Держбюджету-2020 - Цензор.НЕТ 4381
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Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

·1 ч

Бюджет "розвитку" прийнято. Дефіцит бюджету рекордним дефіцитом.Слуги самі взяли на себе відповідальність,дали 226 голосів.Тому,коли будете в кінці року запитувати,чому така ж#па, не ломайте голову,а пригадайте, як ви проголосували на президентських та парламентських виборах.
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Главное, что судебная администрация не обижена. Плюс один миллиард, вот теперь страна заживёт.
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Власть в Украине узурпирована снова, на этот раз не трижды уголовником, а шутом гороховым. Если его не "уйдут",то шутами -идиотами будем все мы и надолго. Снова украинцы,при избрании пустоголового клоуна, забыли о своих детях, о своей земле, о своем будущем, за что и придется нам сейчас всем расплачиваться.
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