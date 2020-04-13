 Рада затвердила зміни до Держбюджету-2020

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Внесення змін до Держбюджету-2020 підтримали 249 нардепів.

У доопрацьованому проєкті передбачено скорочення фонду боротьби з коронавірусом: витрати на формування Фонду скорочено майже на 32,4 млрд гривень - із 97,06 млрд до 64,67 млрд грн.

При цьому МОЗу на програму державних гарантій медичного обслуговування передбачається 15,8 млрд грн, а Міністерству соціальної політики - 10 млрд грн на виплату пенсій і надбавок до пенсій та 0,6 млрд гривень на допомогу.

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Зазначимо, що на 2 млрд гривень збільшено доходи загального фонду державного бюджету (кошти, що перераховуються Національним банком) - із 40,7 млрд - до 42,7 млрд грн.

Також збільшили видатки загального фонду бюджету Державної судової адміністрації на 1,08 млрд грн.

Проєкт передбачає кошти на допомогу членам сімей медиків, які померли від коронавірусу. При цьому обмежено виплати членам виконавчих органів і наглядових рад, народним депутатам, суддям, прокурорам та іншим особам.

Доходи держбюджету скорочено на 119,7 млрд грн порівняно із затвердженою спочатку версією закону - до 975,833 млрд грн (в тому числі за загальним фондом - до 855,4 млрд грн). Витрати збільшено на 82,4 млрд грн - до 1,266 трлн грн (за загальним фондом - до 1,135 трлн грн).

Водночас граничний обсяг держборгу розширено з 2,045 трлн грн до 2,386 трлн грн.