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 Політика України
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Все про:ВР (7458) держбюджет (362)

 Рада затвердила зміни до Держбюджету-2020

Верховна Рада України прийняла за основу і в цілому законопроєкт про зміни до Держбюджету-2020.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Внесення змін до Держбюджету-2020 підтримали 249 нардепів.

У доопрацьованому проєкті передбачено скорочення фонду боротьби з коронавірусом: витрати на формування Фонду скорочено майже на 32,4 млрд гривень - із 97,06 млрд до 64,67 млрд грн.

При цьому МОЗу на програму державних гарантій медичного обслуговування передбачається 15,8 млрд грн, а Міністерству соціальної політики - 10 млрд грн на виплату пенсій і надбавок до пенсій та 0,6 млрд гривень на допомогу.

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Зазначимо, що на 2 млрд гривень збільшено доходи загального фонду державного бюджету (кошти, що перераховуються Національним банком) - із 40,7 млрд - до 42,7 млрд грн.

Також збільшили видатки загального фонду бюджету Державної судової адміністрації на 1,08 млрд грн.

Проєкт передбачає кошти на допомогу членам сімей медиків, які померли від коронавірусу. При цьому обмежено виплати членам виконавчих органів і наглядових рад, народним депутатам, суддям, прокурорам та іншим особам.

Доходи держбюджету скорочено на 119,7 млрд грн порівняно із затвердженою спочатку версією закону - до 975,833 млрд грн (в тому числі за загальним фондом - до 855,4 млрд грн). Витрати збільшено на 82,4 млрд грн - до 1,266 трлн грн (за загальним фондом - до 1,135 трлн грн).

Водночас граничний обсяг держборгу розширено з 2,045 трлн грн до 2,386 трлн грн.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188684
 
 
 Топ коментарі
 
А деньги без антибениного закона откуда брать?
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Олександр Євсюков@OYe_Sashko 12 апр.

А пам'ятаєте отих, хто рік тому обирая фігляра казaв:
"Володя, ти наша послєдняя надєжда, єслі і у тєбя нє получіца - я уєду."
Нікуди ви, падлюки хитрозаді, тепер не дінетесь - будете "насолоджуватись" своїм вибором разом з усіма.
Карма!
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Ждем очередной распродажи гос имущества в виде приватизации.
Для Зебильшости это единственный способ хоть как то держаться на плаву, распродавая страну по частям...
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А деньги без антибениного закона откуда брать?
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так для того і змінюють бюджет, щоб з перекинути з однієї статті в іншу. усе в середині бюджету. а ти кажеш за зовнішнє.
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А где брать деньги на пенсии если антибенин закон могут еще полгода принимать?
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Денег все рано брать не откуда, могли бы и не напрягаться...
Бюджет, который финансово не подкреплен, от слова никак...
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Ждем очередной распродажи гос имущества в виде приватизации.
Для Зебильшости это единственный способ хоть как то держаться на плаву, распродавая страну по частям...
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Олександр Євсюков@OYe_Sashko 12 апр.

А пам'ятаєте отих, хто рік тому обирая фігляра казaв:
"Володя, ти наша послєдняя надєжда, єслі і у тєбя нє получіца - я уєду."
Нікуди ви, падлюки хитрозаді, тепер не дінетесь - будете "насолоджуватись" своїм вибором разом з усіма.
Карма!
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если мвф денег не займет, подтираться своим бюджетом будете
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