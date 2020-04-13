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 Політика України
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 Завтра після допиту в ДБР мене візьмуть під варту, - Чорновол

Екснардепка Тетяна Чорновол заявляє про підготовку її затримання.

Про це повідомила сама Тетяна Чорновол на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Маю інформацію, що завтра після допиту в ДБР мене візьмуть під варту і відвезуть у Печерський суд. Засідання розпочнеться о 14:00. Адреса ДБР: бульвар Лесі Українки, 26. Адреса Печерського суду: вулиця Володимирська, 15", - заявила Чорновол.

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10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Против преследования Татьяны Чорновол высказались Александр Турчинов, Петр Порошенко, Егор Соболев, Сергей Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкиряк, Олег Сенцов, Анатолий Гриценко, Гео Лерос, Алексей Мушак, Виктор Чумак, Ярослав Юрчишин.

Завтра після допиту в ДБР мене візьмуть під варту, - Чорновол 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188678
 
   
 Топ коментарі
 
Порох - зрадник і ганяв договорняки з Йухлом та саджав патріотів.
А Зеленський - патріот, бореться з Йухлом і звільняє патріотів.

І дивіться, зеби, не переплутайте!
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ДБР по уровню народной любви стремительно догоняет Беркут. Парни, а вы уверены, что в РФ вас ждут и вам там найдется место?
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как она может знать, возьмут под стражу или нет... чудеса
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Мог следовватель из ГЮР слить инфу. Я думаю там не все калаборанты!
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Если посадят Черновол, значит Майдан-3 неминуем, как и отставка Зеленского!
Украину надо спасать от малоросов у власти!
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Але ж малороси привели цю владу, і їх 73% і нікуди вони не поділись. Знову поллється кров, після чого охлос знову проголосує за якесь чмо. І знову все по кругу - у нас нема майбутнього.
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Да уж создал Петя на свою голову!!
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Зе-дегенерат думает, что карантин его спасет.
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Как говна. Давно такого наплыва не видел
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Скільки добровольців загинули через пороха? Скільки сидить в тюрьмах? Нехай почали з цеї шавки, може доберуться і до решти
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сто лет назад УНР удушил кодлан Ленина-Троцкого-Свердлова.Сейчас Украину душит Путин с кодланом Коломойского-Зеленского-Ермака - Шефиров-Менделей.
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ЗеЛю и его банду уже никто не спасет.только на ростов
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вот просто интересно, а что вы ему сделаете?
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Татьяна Чорновол снасет пососет у парашенко
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Татьяна Чорново спасал насасала у парашенко пускай спасает
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Маю великий сумнів,що членограй і його шобла встигнуть добігти до растова...
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Фиг его знает...
Вон, Зоя Космодемянская тоже долгое время была героем!
А потом, оказалось, что ну её нах...
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А после этого могут и убить. Как Антоненко и Кузьменко.

Кстати, нынешний режим незаконен.
1) Зеленский был зарегистрирован в качестве кандидата в президенты незаконно, ибо он не владеет державной мовой.
2) Верховная Рада была распущена вопреки Конституции.

Так что все дальнейшие действия и назначения, сделанные этим режимом, являются незаконными, а режим - узурпаторским.
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