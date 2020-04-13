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 23-річний хлопець на Одещині побив поліцейського через зауваження про відсутність маски. Інспектора госпіталізовано із закритою ЧМТ

Під час виконання службових обов'язків інспектор сектору реагування патрульної поліції Біляївського ВП зупинився, щоб зробити зауваження групі осіб, які перебували біля магазину без засобів захисту (масок). У цей же час туди під'їхав 23-річний правопорушник і, вийшовши з автомобіля, вдарив кілька разів поліцейського в обличчя.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Біляївський відділ поліції в Одеській області

Підполковника поліції госпіталізували до районної лікарні з закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку, а зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Надавати будь-які пояснення та проходити медичний огляд на стан сп’яніння правопорушник відмовився.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Одного з поліцейських, які приїхали припинити вуличну пиятику в Авдіївці, побили, - НПУ

Проводиться досудове розслідування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188677
 
   
 Топ коментарі
 
длб, блт!.. теперь этот одесский Брюс Ли, посидит в обезьяннике с бомжами в одной камере без маски, и гарантировано подхватит короновирус, туберкулез, несколько видов гепатита, разорванную селезенку и многочисленные гематомы по всему телу..
удачи тебе, дебил!
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Цих бідних копів іпашать в Україні всi кому не лінь, день через день..Поки копи сцуко не стрілятимуть на поразку за напад на працiвника полiцii - така байда буде завжди
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Теперь дебила изолируют за нанесение тяжких телесных при исполнении лет на 10.
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слуга народа проявился
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Дайте ему максимальный школьный балл (5). И пусть будет отличником!
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Теперь дебила изолируют за нанесение тяжких телесных при исполнении лет на 10.
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Мусорська падаль буде ще відповідати за все..
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а к какой падали ты побежишь жаловаться...когда уличная падаль отипашить тебя просто так, ради удовольствия, скажем так пацаны были под кайфом , им твоя фамилия не понравилась?
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Если мент был не в форме и не представился то ничего ему не будет, хулиганка разве что, ну и отметилить могут за своего.
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Если? Тоесть если ты завтра попросишь человека не стоять около тебя без маски то тебе надо проломить башню???
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Вот по этой причине в нашей стране и бардак,ибо каждая козявка сразу на цырлы стает,и сразу кто ты такой,не имеешь права.Через 5 лет поймет что свою жизнь искалечил низа что,но поздно будет.А за полицейского влупят по полной,или платить родители устанут
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Цих бідних копів іпашать в Україні всi кому не лінь, день через день..Поки копи ***** не стрілятимуть на поразку за напад на працiвника полiцii - така байда буде завжди
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Ну смотря как бить, может бык тренированый, а может со спины напал и вломил дубиной...
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потрібно вже відстрелювати мусорів, у нас немає копів, є мусорська падаль
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Этот уё**к тоже не человек. Завтра точно так же тебе проломит голову и причина будет - а ему так захотелось!
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Коли будуть справжні поліцейські а не мусора в новій формі тоді й право стріляти на поразку буде справедливе. А так хто кого перший. Повірте стикаюсь із таким сміттям весь час.
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Пан вважає що поліцейський був не правий коли робив зауваження хлопцям без масок ? Інша справа коли п'яний мент бикує, а коли справедливо *наiзжає *?
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длб, блт!.. теперь этот одесский Брюс Ли, посидит в обезьяннике с бомжами в одной камере без маски, и гарантировано подхватит короновирус, туберкулез, несколько видов гепатита, разорванную селезенку и многочисленные гематомы по всему телу..
удачи тебе, дебил!
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Так это Одесса. Ему нет разницы в машине ездить или в обезьяннике сидеть.
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Теперь видимо раз пять подумает прежде чем один раз прокукарекать ..
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Ничего этого не будет,выдадут мусорку пару копеечек ,на том дело и закончится ,а могут и не выдать а просто настойчиво попросить не писать заяв ..он и послушается ,ну это конечно смотря кто и как попросит.
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Ви помиляєтесь. Читайте статтю уважніше: пострадалий підполковник, та ще й при ісполнєнії обязанностєй. Так що, загремить цей Ван Дам по серйозному...
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Правильно зробив..аваківськи подонки цього варті..шакали..
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Любовь нашего народа к вороохранительным органам известна и надо признать небезосновательна .. 23-річний хлопець на Одещині побив поліцейського через зауваження про відсутність маски. Інспектора госпіталізовано із закритою ЧМТ - Цензор.НЕТ 1857
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Так ясен пень: СМИ напугали всех, что мусора сворачивают шею (убивают) тем, кто без ходит маски. Человек просто защищался.
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Полиция Филиппин застрелила нарушителя карантина, пишет Independent.
В правоохранительных органах заявили, что выстрелили в 63-летнего нетрезвого мужчину после конфликта, в ходе которого он угрожал полицейским и медикам косой.
Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте в южном городе Насипит в провинции Агусан-дель-Норте. Медицинские работники сделали мужчине замечание из-за отсутствия маски.
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на філіпінах поліцая, попавшегося с наркотой, зжигают на мєдлєнном огнє
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Бросай пить, итак мозги не просматриваются.
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Потробєцил детектед.
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Спецом провокации ,что бы потом больше прав на безпридел выбить .
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естественны отбор. одесский дебил будет подыхать медленно и уверено по зонам лет 10 , если папашка не откупится. а если нет мозгов и бабла пиши пипец дебилу)))))
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Если бы сын, то не сидел бы сейчас в обезьяннике, а бухал бы с другимим сыновьями.
Просто одесский дебил.
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Швидше за все ,мєнтяра був не по формі одягу на власному авто і в грубій формі ,не представившись,обматюкав гопніків. Про це можна судити з "...при виконанні службових обов'язків..."
Чомусь ,коли їх ловлять бухими,чи розбиваються з проститутками-ніколи не "при виконанні".
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А ты видать тему знаешь - может стукачом подрабатываешь?
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Дружочок,щоб тєму знати,достатньо голову на плечах мати.
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Отпустят как пить дать,это 100% электорат Зеленского,такие люди ему по зарез как нужны сейчас.
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а поліцая на алкоголь послалі??? Чєго он прістал к людям???
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Погано що хлопця затримали (( Де депутати і націоналисти? Хай відпустять і вибачаться.
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Странная история, что вот так подьехал и начал избивать подполковника. Явно не все так просто, ну или псих какой.
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подполковник полиции сделал замечание?
Ниче не перепутали?
Может дое..лся или был нетрезв?
Так недавно двум подполковникам в Харькове иблеты подрехтовали. Тоже замечания делали. 23-річний хлопець на Одещині побив поліцейського через зауваження про відсутність маски. Інспектора госпіталізовано із закритою ЧМТ - Цензор.НЕТ 4446, думали, наверное, что Бога за бороду ухопылы
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Можно фото инспектора в больнице, а то похоже на заказное шоу.
Так можно накрутить полицейских на более агрессивные действия.
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Поліцай у панів українців на службі, нехай вчиться як з панами розмовляти.
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Я хз за кого вболівати. З одного боку якщо кожен буде ******* поліцейських коли йому заманеться то буде безлад в країні. З іншого боку це ж аваковські пси які не несуть покарань за жодні свої пройоби, будь то вбивство, хабарництво та звичайне повсякдення перевищення своїх повноважень.
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Ще одного придурка треба буде годувати в СІЗО за кошти держави.
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Правильно сделал. Какая маска в автомобиле Эти аваковские дебилы вообще одурели от вируса. Воспаление мозгов.
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Нормально. Мы, видимо, единственный народ в мире, который держит полицию не для защиты, а ради её избиения.Назовём это уродство "духом свободы".
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Целого подполковника и по морде,по морде .. 23-річний хлопець на Одещині побив поліцейського через зауваження про відсутність маски. Інспектора госпіталізовано із закритою ЧМТ - Цензор.НЕТ 3799ну ничего ,наша служба и опасна и трудна и на первый взгляд как-будто не видна .. а теперь будет видна ...
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Сей двобій уж назревал, ещё с марта месяца. Это, увы, первые штрихи нынешнего состояния-противостояния державы нашей. А могло б быть иначе, ежели безвирусно. Короче, панове-господа, опять окунемся дружно и по самые в большую владную нашу ж...пу?
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у полиции есть оружие, нечего было тянуть кота....пулю в лоб и досвидосики...ну и придурок.... с нашим-то народом по-другому никак 23-річний хлопець на Одещині побив поліцейського через зауваження про відсутність маски. Інспектора госпіталізовано із закритою ЧМТ - Цензор.НЕТ 4718
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Ну шо , наразі вибудовувати ще одну службу , яка буде захищати поліціянтів від правопорушників . А може "кримінальний дах" збацати , на кшалт 90-х . Не любить МВС своїх робітників , ох не любить ... У Європі дівчина-інспектор більш поважна ніж підполковник поліції в Україні .
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То, что люди бьют сАбаковцев (не смотря ни на чины, ни последствия, к версиям полицаев нужно подходить с большой долей скепсиса) в этом есть что-то обнадеживающие, что вселяет надежду на СВОБОДУ (на не рабское мышление)!
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Правительство должно срочно принять законопроект о обязательном ношении нового вида корономасок, а именно за основу взятое из арабского Востока ритуально-повседневную форму одежды мусульманок - ПАРАНДЖА (...покажи личико)Посему всем носить ПАРАНДЖА и пипец
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Народная любовь ударила в голову. Это первая ласточка, толи ещё будет. 17000 гр это вам не чухры мухры - думать надо было когда принимали эту дурь парламентскую. Парню терять уже в 23 было нечего, а тут это недоразумение с какардой выпросило. Вот так и будет когда народу навязывают дурное решение сверху.
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полицейские вообще охренели!!! преступники сидят в раде и сливают страну... а они до людей ***********....козлы *****!
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Якби не зловили бика, то зебільно-портянська прокурорша висунула б підозру Стерненку Більше в Одесі нікого не переслідують, інакше ментівські гієни вийдуть на самих себе
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Він бив не поліцая . Поліцай йому в яйця розрядив би пістолет.
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Садите по полной - на 5, а то и 10 лет. Полиция должна чувствовать себя защищенной, чтобы с них что-то требовать.
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Что же вы все лицемерите то а? Копов вам жалко? С учетом того, кого на эти должности по набирали, то да, местами жалко. Но я обеими руками за, когда лупят их по полной. Ибо защитить человека от произвола они не могут, сами с радостью помогают бандюкам простой люд дожимать. А на счет маски так все верно, он нарушил его права, как и вся власть в целом. Получил по жабрам, в следующий раз будет думать лучше кому что предъявляет.
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