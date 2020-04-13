 23-річний хлопець на Одещині побив поліцейського через зауваження про відсутність маски. Інспектора госпіталізовано із закритою ЧМТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Біляївський відділ поліції в Одеській області
Підполковника поліції госпіталізували до районної лікарні з закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку, а зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Надавати будь-які пояснення та проходити медичний огляд на стан сп’яніння правопорушник відмовився.
Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.
Проводиться досудове розслідування.
удачи тебе, дебил!
В правоохранительных органах заявили, что выстрелили в 63-летнего нетрезвого мужчину после конфликта, в ходе которого он угрожал полицейским и медикам косой.
Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте в южном городе Насипит в провинции Агусан-дель-Норте. Медицинские работники сделали мужчине замечание из-за отсутствия маски.
Просто одесский дебил.
Чомусь ,коли їх ловлять бухими,чи розбиваються з проститутками-ніколи не "при виконанні".
Ниче не перепутали?
Может дое..лся или был нетрезв?
Так недавно двум подполковникам в Харькове иблеты подрехтовали. Тоже замечания делали. , думали, наверное, что Бога за бороду ухопылы
Так можно накрутить полицейских на более агрессивные действия.