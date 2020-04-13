 23-річний хлопець на Одещині побив поліцейського через зауваження про відсутність маски. Інспектора госпіталізовано із закритою ЧМТ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Біляївський відділ поліції в Одеській області

Підполковника поліції госпіталізували до районної лікарні з закритою черепно-мозковою травмою та струсом головного мозку, а зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Надавати будь-які пояснення та проходити медичний огляд на стан сп’яніння правопорушник відмовився.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

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Проводиться досудове розслідування.