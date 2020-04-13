EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  1074  23
Все про:банки (412) ВР (7458) Гетманцев (56)

 Говорити про дату розгляду Радою "антиКоломойського" законопроєкту зарано, - глава комітету Гетманцев

Говорити про дату розгляду Верховною Радою необхідного для програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ) банківського законопроєкту 2571-д поки зарано.

Про це сказав глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ще рано про це (розгляд законопроєкту в парламенті. - Ред.) говорити", - сказав він журналістам у Києві в понеділок.

Також читайте: "Слуга народу" ще не вирішила, яким шляхом голосуватиме за законопроєкт про банки, - заступниця голови фракції Кравчук

Нагадаємо, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.

Законопроєкт було ухвалено в першому читанні 30 березня.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188669
 
 
 Топ коментарі
 
От зебилы молодцы - дефолт и гиперинфляция...
 показати весь коментар
 
Кстати правки это спланированная земразями акция, чтобы главзебила отмазать.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
От зебилы молодцы - дефолт и гиперинфляция...
 показати весь коментар
 
 
Кстати правки это спланированная земразями акция, чтобы главзебила отмазать.
 показати весь коментар
 
 
80 процентов и так живут при дефолте и гиперинфляции, денег нет, так что ничего не грозит, а если у тебя есть сбережения, считай не повезло, будешь 81 процентом.
 показати весь коментар
 
Что же это вы, "Суки Народа", как какую-нибудь х...ню принять, так турборежим и 100 штук за день. А как гада коломойского прищучить, так задницами крутите уже две недели!
 показати весь коментар
 
 
Какие две недели? Они с МВФ ведут, типа, переговоры уже больше, чем пол-года.
Просто не надо было выбирать антукраинских скотов.
 показати весь коментар
 
Они специально сбаотировали принятие этого закона. Там все продумано
 показати весь коментар
 
Зебилы не поняли, что классику сейчас надо наоборот читать. Сперва Закон, потом деньги. Говорить о дате рассмотрения Радой "антиКоломойского" законопроекта рано, - глава комитета Гетманцев - Цензор.НЕТ 2322
Говорить о дате рассмотрения Радой "антиКоломойского" законопроекта рано, - глава комитета Гетманцев - Цензор.НЕТ 1549
 показати весь коментар
 
 
Дефолт и гиперинфляцию спишут на коронавирус. Ну, еще Порошенко традиционно обвинят. Народ у нас мудрый - поверит.
 показати весь коментар
 
 
Говорити про отримання кредиту від МВФ рано чи взагалі не треба про це говорити, бо далі фінансова криза.
 показати весь коментар
 
 
Коломойський пропонує продати Україну кацапам за 100 млрд. Зеленському- коломойському " слугам", та їх посіпакам бабло. Мокшанам територія, кріпаки. І ніяких МВФ
 показати весь коментар
 
 
Не треба поспішати - у нас маса часу і ресурсів, усі ніштяки - епоха зубожіння, жадібність і мародерство ще попереду. Доречі, скільки коштує борщ - рівно рік тому мало не щодня нам показували як він дорожчає. Чи може в україні вже актуально щі чи свєкольний суп?
 показати весь коментар
 
 
Беня еще в прошлом году заказал дефолт. О чем вообще вы хотите говорить? Говорить о дате рассмотрения Радой "антиКоломойского" законопроекта рано, - глава комитета Гетманцев - Цензор.НЕТ 4632
 показати весь коментар
 
 
Без МВФ в стране настанут 90ые. Особенно сейчас.
 показати весь коментар
 
Novyje vybori skoreje vsego budet.Zastavit liudi ix ujti kogda nepolucit svoji pensiji i zarplati
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору