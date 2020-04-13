 Говорити про дату розгляду Радою "антиКоломойського" законопроєкту зарано, - глава комітету Гетманцев

Про це сказав глава парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ще рано про це (розгляд законопроєкту в парламенті. - Ред.) говорити", - сказав він журналістам у Києві в понеділок.

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Нагадаємо, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.

Законопроєкт було ухвалено в першому читанні 30 березня.