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 "Слуга народу" ще не вирішила, яким шляхом голосуватиме за законопроєкт про банки, - заступниця голови фракції Кравчук

Народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук заявила, що поки фракція не вирішила, яким чином ухвалюватиме законопроєкт №2571-д щодо запобігання скасуванню націоналізації або ліквідації банків, до якого подали понад 16 тис. поправок.

Про це сказала Кравчук у коментарі Цензор.НЕТ.

"Ухваленого рішення немає. Я думаю, що ми на засіданні фракції сьогодні обговоримо, який шлях буде обрано", - сказала нардепка.

За її словами, зараз комітет ще не розглянув поправки до законопроєкту. Також вона розповіла, що розглядають варіант ухвалення поправок за допомогою 119 і 45 статей Регламенту.

"Дійсно, розглядається варіант діяти за 119 і 45 статтями Регламенту, коли групуються поправки за статтями, за подібністю. І якщо якась поправка приймається з цього переліку подібних поправок, то інші вважаються відхиленими. Таким чином, ухвалювався закон про майданчики Яценка. Інша справа, що там був абсолютний консенсус у залі під час розгляду і ці поправки не ставили на підтвердження. Але є юридична дискусія з приводу того, що все одно в залі можуть просити депутати ставити їх на підтвердження, і брати хвилину, і розповідати про цю поправку. Але якщо діяти так - це абсолютно нереалістично - бо це ми будемо сидіти 12 місяців у Раді. Тому ще остаточного шляху, як це робити, немає", - сказала нардепка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський не хоче ухвалювати банківський закон і свідомо "піддався" Коломойському, - Шабунін

Нагадаємо, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.

Законопроєкт було ухвалено в першому читанні 30 березня.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188666
 
 
 Топ коментарі
 
Ермак запустил джинсовую кампанию по отбеливанию своего брата как АТОшника. Разместили первую статью на инфопомойке "Бабель". Но оба брата далеки от темы и в статье налажали. Типа Ермак воевал в Айдаре с марта. Айдар был создан 3 мая. ВАеателей обстебали и в статье дату изменили.
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та тут по-моему и так все ясно......
"Слуга народа" еще не решила, каким путем будет голосовать за законопроект о банках, - замглавы фракции Кравчук - Цензор.НЕТ 9295
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Если не хотите перевыборы этой осенью то как скажет Порох так и проголосуете "Слуга народа" еще не решила, каким путем будет голосовать за законопроект о банках, - замглавы фракции Кравчук - Цензор.НЕТ 3874
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Предложенные Кабмином изменения в Госбюджет-2020: печатный станок вместо МВФ. Коломойский хочет вернуть 90-е. Эмиссия и дефолт.
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"У людей большое горе, они хотят поторговаться"

(с) М. Жванецкий, "Как шутят в Одессе"
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Ермак запустил джинсовую кампанию по отбеливанию своего брата как АТОшника. Разместили первую статью на инфопомойке "Бабель". Но оба брата далеки от темы и в статье налажали. Типа Ермак воевал в Айдаре с марта. Айдар был создан 3 мая. ВАеателей обстебали и в статье дату изменили.
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Каким путем? Нажимая нужные кнопки в системе голосования. Или уроки в Трускавце уже забыли?
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"слуге" покажут 60 000 зелени, так она и за черта лысого проголосует.
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"Слуга народа" еще не решила, каким путем будет голосовать за законопроект о банках, (С)

Що там рєшать.У "слуг" завжди один "путь"-через дупу.Девіз зюзіків "Нас невозможно сбить с пути,нам пофигу куда идти"
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""Слуга народу" ще не вирішила, яким шляхом голосуватиме за законопроєкт про банки, - заступниця голови фракції Кравчук"- покищо тихенько "рішатором" по клавішах "розминаються"! "Слуга народу" ще не вирішила, яким шляхом голосуватиме за законопроєкт про банки, - заступниця голови фракції Кравчук - Цензор.НЕТ 4545
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На регламент вже давно поклали зелений прилад... А тепер ще й підтертися їм хочуть! Рєшали, курва! Приймайте закон відповідно до затвердженого вами ж, падлами, регламенту!
Хоча нє... Тоді ж бабця Бєня не зможе його відмінити через рішення суду... Шоб вам коронавірус в пусту макітру постукав, курви продажні!
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