 Позачергове засідання Ради: на порядку денному зміни до Держбюджету. ВIДЕО

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію засідання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракція збереться сьогодні о 17:00. Позачергове засідання Ради заплановано на середу, - нардеп "СН" Шинкаренко

На порядку денному засідання 8 питань. Зокрема, проєкт закону про національну інфраструктуру геопросторових даних (друге читання) (№ 2370), проєкт закону про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (№ 3279), проєкт закону про внесення змін до закону "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширенню корона вірусної хвороби (COVID-19) (№ 3320), проєкти постанов про скасування рішення Верховної Ради від 31 березня щодо прийняття закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення"(№ 2178-10-П (П1-12), проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря і знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу) (№ 2339, 2339-1), проєкт закону про внесення змін до закону "Про Антимонопольний комітет України" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету (№ 3132) та ін.