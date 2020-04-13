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Все про:ВР (7458) позачергове засідання (72)

 Позачергове засідання Ради: на порядку денному зміни до Держбюджету. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

Сьогодні, 13 квітня, Верховна Рада зібралася на позачергове засідання.

Цензор.НЕТ пропонує трансляцію засідання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фракція збереться сьогодні о 17:00. Позачергове засідання Ради заплановано на середу, - нардеп "СН" Шинкаренко

На порядку денному засідання 8 питань. Зокрема, проєкт закону про національну інфраструктуру геопросторових даних (друге читання) (№ 2370), проєкт закону про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (№ 3279), проєкт закону про внесення змін до закону "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо запобігання поширенню корона вірусної хвороби (COVID-19) (№ 3320), проєкти постанов про скасування рішення Верховної Ради від 31 березня щодо прийняття закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення"(№ 2178-10-П (П1-12), проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження довкілля (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря і знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу) (№ 2339, 2339-1), проєкт закону про внесення змін до закону "Про Антимонопольний комітет України" та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету (№ 3132) та ін.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188664
 
 
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Чё так рано? У Юзика еще завтрак не закончился.
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"Остап Ибрагимович! Когда мы будем делить наши деньги?" (с)


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Діди-аснавапаложники Слуг Народа Позачергове засідання Ради: на порядку денному зміни до Держбюджету - Цензор.НЕТ 3520
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А на шо нам мова, культура, если денег нет? Если у Пети есть деньги пусть развивает, у него хорошо получается, а нахр........ она нужна вместо хлеба, не говоря о масле.
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Про що ти волаєш? В тебе ні мови, ні культури нема і не було ніколи. То не для тебе та пісня.
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