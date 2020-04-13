 "ЄС" не підтримає поправки до бюджету до ухвалення законопроєкту про банки, - Ірина Геращенко

Про це написала у фейсбуці співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Наша фракція проти прийняття бюджету, в якому закладено 131 млрд грн від зовнішніх запозичень, при цьому не ухвалюється банківський закон, який дозволить отримати кредит МВФ", - написала вона.

Геращенко також нагадала, що "Європейська Солідарність" проти скорочення витрат на місцеве самоврядування, культуру, освіту і проти зриву місцевих виборів, на проведення яких кошти також скорочуються.

Раніше про відмову голосувати за поправки до бюджету без ухвалення закону про банки заявили в "Голосі".

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Як повідомлялося, Верховна Рада 30 березня проголосувала в першому читанні за законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності (так званий "антиколомойський" законопроєкт), ухвалення якого є однією з двох умов укладення нової угоди з Міжнародним валютним фондом. Народні депутати під час підготовки до другого читання законопроєкту подали понад 16 тис. поправок.