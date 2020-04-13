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 Політика України
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 "ЄС" не підтримає поправки до бюджету до ухвалення законопроєкту про банки, - Ірина Геращенко

Фракція "Європейська Солідарність" у Верховній Раді виступає проти ухвалення змін до державного бюджету на 2020 рік до прийняття законопроєкту №2571-д "Про удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

Про це написала у фейсбуці співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ.

"Наша фракція проти прийняття бюджету, в якому закладено 131 млрд грн від зовнішніх запозичень, при цьому не ухвалюється банківський закон, який дозволить отримати кредит МВФ", - написала вона.

Геращенко також нагадала, що "Європейська Солідарність" проти скорочення витрат на місцеве самоврядування, культуру, освіту і проти зриву місцевих виборів, на проведення яких кошти також скорочуються.

Раніше про відмову голосувати за поправки до бюджету без ухвалення закону про банки заявили в "Голосі".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський не хоче ухвалювати банківський закон і свідомо "піддався" Коломойському, - Шабунін

Як повідомлялося, Верховна Рада 30 березня проголосувала в першому читанні за законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності (так званий "антиколомойський" законопроєкт), ухвалення якого є однією з двох умов укладення нової угоди з Міжнародним валютним фондом. Народні депутати під час підготовки до другого читання законопроєкту подали понад 16 тис. поправок.

ЄС не підтримає поправки до бюджету до ухвалення законопроєкту про банки, - Ірина Геращенко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188661
 
   
 Топ коментарі
 
Молодці - розуміють, що без МВФ в нас дефолт та каюк
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А как же слуги столоваться будут???
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Бєня блінамі с лопати...как оні любят...
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Молодці - розуміють, що без МВФ в нас дефолт та каюк
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Предложенные Кабмином изменения в Госбюджет-2020: печатный станок вместо МВФ. Коломойский хочет вернуть 90-е. Эмиссия и дефолт.https://www.youtube.com/watch?v=bMuvG8QPUXE
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Правильно: нет ручек - нет конфеток. Нет закона о банках - нет бюджета.
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Уті путі які ми опозиційні.
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Почему ты не знаешь своих поговорок и Старый дикобраз с Луганским учат вас?

"Делить шкуру неубитого медведя"

От кого будут отрывать при принятом бюджете без помощи МВФ и сошлются на мировых мародёров?
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В Україні тестують вітчизняні апарати ШВЛ двох компаній - ОП

На нараді під головуванням президента Володимира Зеленського щодо питань боротьби з коронавірусом обговорили можливості постачання у лікарні апаратів ШВЛ вітчизняного виробництва.

Зазначається, що нині перевіряють технічні параметри апаратів двох українських компаній, і якщо їхні показники якості відповідатимуть закордонному обладнанню, українські лікарні отримають сотні апаратів вже у найближчі тижні.

«Вартість таких апаратів штучної вентиляції легень у рази менша, ніж закордонного обладнання. Ми зможемо краще забезпечити наших лікарів і врятувати більше життів», - зазначив Глава держави. https://www.president.gov.ua/news/prezident-velikden-u-novomu-formati-cogorich-ce-spravzhnij-p-60617
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друзья показали вислюку оманському два аквариумных насоса - и оно хвост свой распустило.. готово бабла отсыпать енмерянно.. Заодно и видосик снялО "Европейская Солидарность" не поддержит поправки в бюджет до принятия законопроекта о банках, - Ирина Геращенко - Цензор.НЕТ 5892
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Главная задача - узаконить рейдерство банков и не дать возможности посадить ворюгу за уничтожение 120 банков. Все остальное - потом.
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Пример приведи рейдерства, если на счёт Зелемойского, спокойно, в офшор на Кипр, выведено из Привата 47 миллионов Долларов США?
Это было в 2017 году, когда Лена просила субсидию...
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ПРИВАТ банк отжали. Вот тебе и рейдерство.
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Дивне таке "рейдерство", яке підтримують ЄС, США, МВФ і ще купа міжнародних структур...
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Это когда Беня решил, что Украине - конец и вывел 5.5 Миллиардов Долларов США, надеясь на лучший, для себя, исход?
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Не звезди, у нас не Европа. Банки создавали олигархи под себя, чтобы минимизировать расходы на налоги и обеспечить фин.схемы по выводу бабла. Тут нужна нацонализация заводов и фабрик всех этих псевдобанкиров.
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Знову ця фікція ЄС, як затичка до кожної дірки.
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Расскажи - чем закончится принятие бюджета, если деньги от МВФ не поступят?
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Кишенькова опозиція зевлади подала Голос.
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Ну, шо, 73%, довольны? Что-то про "турборежим" эти ваши "Суки Народа" больше не вспоминают... Зато блокирующие поправки к СВОЕМУ ЖЕ ЗАКОНУ тысячами вносят... И на Бубочку с прибором положили...
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Будете голосовать тогда, когда попросят, вернее, когда надо будет, вас взяли за яйца, так что не слишком кипишуйте.
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Хозяин Зебила сказал - дефолт!
Значит - Дефолт!
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в бюджет внесли заем от мвф, и ставят его на голосование раньше, чем закон о банках, после принятия которого мвф возможно займет деньги.
ну и какой смысл в таком бюджете, если мфв денег не займет?
Г - логика.
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