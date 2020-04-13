 "ЄС" не підтримає поправки до бюджету до ухвалення законопроєкту про банки, - Ірина Геращенко

Про це написала у фейсбуці співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко, передає Цензор.НЕТ.
"Наша фракція проти прийняття бюджету, в якому закладено 131 млрд грн від зовнішніх запозичень, при цьому не ухвалюється банківський закон, який дозволить отримати кредит МВФ", - написала вона.
Геращенко також нагадала, що "Європейська Солідарність" проти скорочення витрат на місцеве самоврядування, культуру, освіту і проти зриву місцевих виборів, на проведення яких кошти також скорочуються.
Раніше про відмову голосувати за поправки до бюджету без ухвалення закону про банки заявили в "Голосі".
Як повідомлялося, Верховна Рада 30 березня проголосувала в першому читанні за законопроєкт №2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності (так званий "антиколомойський" законопроєкт), ухвалення якого є однією з двох умов укладення нової угоди з Міжнародним валютним фондом. Народні депутати під час підготовки до другого читання законопроєкту подали понад 16 тис. поправок.
"Делить шкуру неубитого медведя"
От кого будут отрывать при принятом бюджете без помощи МВФ и сошлются на мировых мародёров?
На нараді під головуванням президента Володимира Зеленського щодо питань боротьби з коронавірусом обговорили можливості постачання у лікарні апаратів ШВЛ вітчизняного виробництва.
Зазначається, що нині перевіряють технічні параметри апаратів двох українських компаній, і якщо їхні показники якості відповідатимуть закордонному обладнанню, українські лікарні отримають сотні апаратів вже у найближчі тижні.
«Вартість таких апаратів штучної вентиляції легень у рази менша, ніж закордонного обладнання. Ми зможемо краще забезпечити наших лікарів і врятувати більше життів», - зазначив Глава держави. https://www.president.gov.ua/news/prezident-velikden-u-novomu-formati-cogorich-ce-spravzhnij-p-60617
Это было в 2017 году, когда Лена просила субсидию...
Значит - Дефолт!
ну и какой смысл в таком бюджете, если мфв денег не займет?
Г - логика.