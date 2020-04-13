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 Політика України, Суспільство
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Все про:Зеленський (5052) ПР (966) Яценюк (2289) Чорновол Тетяна (139) Євромайдан (700) ДБР (1020) Венедіктова (108)

 Яценюк вимагає припинити політичні репресії проти Чорновол: президент і генпрокурор зобов'язані реагувати і зупиняти свавілля

Прем'єр-міністр 2014-2016 років, лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк публічно звернувся до Президента України Володимира Зеленського та генерального прокурора України Ірини Венедіктової з вимогою негайно припинити політичні репресії проти Тетяни Чорновол.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Народного фронту".

"Публічно звертаюся до Президента України Володимира Зеленського та Генерального прокурора України Ірини Венедіктової із вимогою негайно зупинити політичні репресії проти Тетяни Чорновол. Президент України є гарантом дотримання законності у країні. Генеральна прокурора здійснює нагляд за додержанням законів органами, що провадять досудове слідство. Президент і Генеральний прокурор зобов’язані реагувати і зупиняти свавілля, "у тому числі політично мотивовані дії, спрямовані на порушення прав громадянина", - наголосив він.

"Переконаний, у заступника директора ДБР Бабікова немає конфлікту інтересів з Тетяною Чорновол. Це конфлікт інтересів пана Бабікова з правом, совістю і правдою", - наголосив Арсеній Яценюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На момент підпалу офісу ПР у центрі того дня ще не було вбивств, Чорновол маніпулює громадською думкою, - ДБР

Він підкреслив, що Тетяна Чорновол, член фракції "Народного фронту" у парламенті минулого скликання, - "людина безкомпромісна у захисті України, яка зробила надто багато для держави, щоб їй вибачили вороги".

"Під час Майдану Таню намагалися вбити. ЇЇ пробували дискредитувати, коли у парламенті вона займалася питанням конфіскації на користь країни награбованого Януковичем. Росіяни вбили її чоловіка на війні, Миколу Березового, Українського захисника і Героя. Таня отримала військову спеціальність, щоб мати можливість зі зброєю в руках захищати свою землю", - написав Яценюк.

Він підкреслив, що Чорновол патріотка своєї країни.

"Судити і кинути у в’язницю її прагне Янукович. Помсти хоче його бандитська шайка, яку від керівництва країною змів Майдан. Російські куратори "п’ятої колони" мріють поквитатися за Майдан, принизивши кожного українця, розтоптавши пам'ять про нашу боротьбу за свободу".

Яценюк підкреслив, що Офіс Генпрокурора повинен відкликати підозру Тетяні Чорновол і вимогу про застосування запобіжного заходу.

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10 квітня 2020 року екснардепка Тетяна Чорновол повідомила, що в її будинку відбувається обшук у зв'язку зі справою про смерть Володимира Захарова 18 лютого 2014 року, який під час пожежі в офісі Партії регіонів задихнувся чадним газом.

Державне бюро розслідувань заявляє нібито про вилучення під час обшуків у екснардепки Тетяни Чорновол зброї.

За словами Чорновол, їй пред'явили підозри за 8 статтями, включно з умисним вбивством з обтяжуючими обставинами, перешкоджанням діяльності Партії регіонів, викраденням людини, побоями і мордуваннями, заподіянням тілесних ушкоджень та організацією масових заворушень, які призвели до загибелі людей.

Проти переслідування Тетяни Чорновол висловилися Олександр Турчинов, Петро Порошенко, Єгор Соболєв, Сергій Горбатюк, Арсен Аваков, Зорян Шкіряк, Олег Сенцов, Анатолій Гриценко, Гео Лерос, Олексій Мушак.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188660
 
   
 Топ коментарі
 
Яценюк, не заважай зєлєнському повторити шлях януковича.

Яценюк требует прекратить политические репрессии против Чорновол: президент и генпрокурор обязаны реагировать и останавливать беспредел - Цензор.НЕТ 8745
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Сеня, щас они и на тебя постанову накатают за Чечню.
Яценюк требует прекратить политические репрессии против Чорновол: президент и генпрокурор обязаны реагировать и останавливать беспредел - Цензор.НЕТ 2055
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Яценюк пнх.
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Новості із Союзного Государства Нєфтєбульбіі:
13 апреля 2020.
Россиянам дали наказ просить милостыню в самоизоляции.
https://lenta.ru/news/2020/04/13/nakaz/

13 апреля 2020
Лукашенко призвал белорусов бороться за свои жизни.
https://lenta.ru/news/2020/04/13/borotba/
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Ето нє рожа кацапская, а Союзноє Государство Лукоруссі і Путірассі.
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Не оправдывайся, галоша кацапская. У нас шуфричи,медведчуки,кивы,бондаренко и прочая кацапская нечисть не бегает.И под танки в 2014 году в даунбассе не беларусы ложились,и Крым предали не с беларускими паспортами.А если ты зелебобик из 73% на коленях перед куйло.....ты хуже кацапа лаптеногого.Это ФАКТ.
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Чувак, поперше я голосував за Порошенка.
А подруге - валі до себе в свій совковий загон.
І там повчай.
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Все скоро скажут за Порошенко голосовали.Только тогда как Зелебобики победили,беларусы виноваты? Кто за Пороха,тот Беларусь оскорблять не станет.И знает как у нас к лаптеногим относится народ.У нас в Бресте казачки появились и через день пропали.Мы больше украинцы,чем многие в Украине с паспортами украинскими.И Лука в этом отношении адекватен.Соава Украине!!! Лукашенко о «русском мире» (29.01.15) - YouTube

https://www.youtube.com › watch.
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Яценюк, не заважай зєлєнському повторити шлях януковича.

Яценюк требует прекратить политические репрессии против Чорновол: президент и генпрокурор обязаны реагировать и останавливать беспредел - Цензор.НЕТ 8745
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А какой бил мощний хор 21.04.2019: «Кто угодно, только нє Порошенко !!!!»
А зараз, ото як...плентає коза до воза....
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Народ здається готовий, не за баром, виправити свою помилку Яценюк требует прекратить политические репрессии против Чорновол: президент и генпрокурор обязаны реагировать и останавливать беспредел - Цензор.НЕТ 6129
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73,22% ?
Навіть для «Кварталу 95», несмішна шутка...
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щось забагато його стало останнім часом.
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Ахметка купил себе дитятю Арсения вот и греет лысого !
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а мудак взявшийся строить стену, должен был достроить ее..
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Арсеній, а чого ж ви з "кривавим" та аваковим не вчинили вархваламеївську ніч ригам та іншим колаборантам коли була нагода на весні 2014-го..? Ворон ворону..? А тепер тельняху на собі рвеш..
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Не пойму этого Сеню. Ну срубил ты бабла на лохах затихарись и сопи в две дырочки, нет чувака прет. А по сути все они одно "г" и всегда между собой договорятся было бы по другому все они поочередно бы сидели. А так кто попал в обойму тот из нее не выпадает.
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Так именно они и содействовали этому! Куда еще более "реагировать", собственноручно пристрелить, что ли?
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Нічого вони не зупинять, бо то є або ті, хто заказав цю "справу", або виконавці заказу.
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Сеня, щас они и на тебя постанову накатают за Чечню.
Яценюк требует прекратить политические репрессии против Чорновол: президент и генпрокурор обязаны реагировать и останавливать беспредел - Цензор.НЕТ 2055
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Это называется пропаганда анархии и терроризма. Потому будем скулить ну почему нас в Европе не уважают.
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А реваш донецких шестерок россии, ето как?
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Заслуга Петьки. Он же вам деньги платит чтобы Зеленского топили, а Медведчу вылазит на этом. Петя вас просто поимеет, а сам будет служить ***** и Медведчуку.
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Чому Ви вважаєте, що Земля плоска?
Не поспішайте з відповіддю.
Підберіть більш вагомі аргументи.
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Кролик, так ты своему корешу черту позвони. Зачем эти все громкие слова на публику? Один звонок и все
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ну вот и еще один поджигатель. вчера пэтя сознался. что там был. Вообщем все кодло аферистов созналось
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