EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос Російські терористи збили Боїнг
 Економіка
  439  6
Все про:Ляшко (900) металургія (158) ПДВ (118) перевезення (213) Укрзалізниця (971)

 Для порятунку ГМК потрібен мораторій на підвищення тарифів "Укрзалізниці" і своєчасне повернення ПДВ, - екснардеп Ляшко

Щоб врятувати гірничо-металургійний комплекс від кризи, необхідно встановити мораторій на підвищення тарифів на залізничні перевезення і забезпечити своєчасність повернення ПДВ.

Про це заявив лідер Радикальної партії Олег Ляшко в ефірі телеканалу "Україна", передає Обозреватель.

"У нинішніх умовах ключове завдання для відновлення, для розвитку гірничо-металургійного комплексу – мораторій на підвищення будь-яких податків – раз, друге – кредитування для нашого бізнесу, третє – повертати їм хоча б зароблений ПДВ, який їм перестали платити в автоматичному режимі і вимивають обігові кошти. Податкові навантаження повинні бути зменшені", – сказав Ляшко.

Політик нагадав, що 47% продукції гірничо-металургійного комплексу Україна постачає до Європи, 30% з них – до Італії. Проте нині європейський ринок збуту кардинально скоротився. В несприятливих зовнішньо-торговельних умовах головним завданням держави має бути підтримка саме експортоорієнтованих галузей. Зокрема, необхідно надати підприємствам-експортерам пріоритет в обслуговуванні на залізниці та не підвищувати тарифи на вантажоперевезення.

"Замість того, щоб підтримати наш гірничо-металургійний комплекс, де працює 200 тисяч осіб, а з суміжними підприємствами це близько мільйона, що робить нинішня влада? Піднімають тарифи на залізничні перевезення. Навіть пріоритет дають не нашим товарам", – сказав Ляшко.

На його думку, держава також має максимально стимулювати внутрішній попит на металургійну продукцію, що дасть поштовх до розвитку суміжних галузей.

"Ключове. У внутрішній ринок щоб ішла наша металургійна продукція, щоб всі товари, вагони, поїзди, дороги – все робили з української металургії", – наголосив Ляшко.

Як повідомлялося, експорт з України в І-му кварталі 2020 року знизився на 5,5% порівняно із І-м кварталом 2019 року.

Нагадаємо, раніше ексміністр промполітики Валерій Мазур наголосив на необхідності надати нині пріоритет в обслуговуванні на залізниці та в портах підприємствам-експортерам, які забезпечують приплив валюти в країну.

Зі свого боку експерт Інституту суспільних досліджень Павло Вернівській наголосив, що збільшення державних замовлень і розвиток експорту допоможуть Україні вийти з економічної кризи.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188658
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А еще лучше дать Ахмету право возить уголь бесплатно.
 показати весь коментар
 
 
Потрібно просто провести дострокові перевибори Президента та ВР
 показати весь коментар
 
На "ура" отрабатывает деньги Ахметова)
 показати весь коментар
 
Говорящая жопа Ахметова. Пусть хозяин продаст самую дорогую виллу в Европе и недвижимость в Англии и вложится в ГМК, этим хоть немного компенсирует то что наворовал за 30 лет!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЕкономіка
 
 
 
 
 
 вгору