 Комітет з охорони здоров'я рекомендує Раді дозволити обробку даних хворих на СOVID-19 без їхньої згоди

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.
Законопроєктом, зокрема, пропонується:
- визначити поняття "самоізоляція", "обсервація", "обсерватор";
- встановити, що підстави та порядок обов’язкової самоізоляції, обсервації та госпіталізації визначаються Кабінетом Міністрів України у рішенні про встановлення карантину;
- передбачити видачу та оплату лікарняних на період перебування осіб в самоізоляції, обсервації, в тимчасових закладах охорони здоров’я (спеціалізованих шпиталях);
- визначити умови виїзду громадян із зони карантину (після проведення медичного обстеження та отримання відповідної медичної довідки в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я).
Крім того, законопроєктом пропонується надати право органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у разі встановлення карантину на час його дії утворювати відповідно до потреби тимчасові заклади охорони здоров’я (спеціалізовані шпиталі) та обсерватори з метою додаткового забезпечення надання медичної допомоги населенню.
Запропоновані законопроєктом норми обмежені у часі та будуть діяти на період встановлення карантину (COVID-19) та протягом 30 днів з дня його відміни.
На цей період законопроєктом також пропонується дозволити обробку персональних даних без згоди особи, виключно з метою здійснення протиепідемічних заходів.
"Це стосується виключно даних про особу, яка захворіла на COVID-19… Зокрема, йдеться про відомості щодо стану здоров’я, місця госпіталізації, прізвища, ім’я, по батькові хворого, дати його народження, місця проживання, роботи/навчання", - зазначено в повідомленні.
Так, законопроєктом передбачено, що протягом 30 днів після закінчення періоду встановлення карантину, такі дані підлягають знеособленню, а у разі неможливості знищенню.
"Комітет … ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді невідкладно включити зазначений законопроєкт до порядку денного позачергового засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання та за результатами розгляду законопроєкту в першому читанні прийняти його за основу та в цілому як Закон", - наголошується в повідомленні.
С какого интересно перепуга это не должно решаться местными органами самоуправления?
дать определение понятиям самоизоляция, обсерватор, обсервацияИсточник: https://censor.net.ua/n3188657
Обсервация и самоизоляция уже есть, а что это такое - до сих пор никому не известно!
Цирк на дроти!
А вот это настораживает больше всего.