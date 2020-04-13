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 Політика України
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 Комітет з охорони здоров'я рекомендує Раді дозволити обробку даних хворих на СOVID-19 без їхньої згоди

Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування рекомендує Верховній Раді ухвалити за основу та в цілому законопроєкт №3320 "Про внесення змін до закону "Про захист населення від інфекційних хвороб" з приводу запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної Ради, передає Цензор.НЕТ.

Законопроєктом, зокрема, пропонується:

  • визначити поняття "самоізоляція", "обсервація", "обсерватор";
  • встановити, що підстави та порядок обов’язкової самоізоляції, обсервації та госпіталізації визначаються Кабінетом Міністрів України у рішенні про встановлення карантину;
  • передбачити видачу та оплату лікарняних на період перебування осіб в самоізоляції, обсервації, в тимчасових закладах охорони здоров’я (спеціалізованих шпиталях);
  • визначити умови виїзду громадян із зони карантину (після проведення медичного обстеження та отримання відповідної медичної довідки в порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закони для боротьби з COVID-19 тимчасові і діятимуть тільки під час карантину і пандемії, - "слуга народу" Радуцький

Крім того, законопроєктом пропонується надати право органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у разі встановлення карантину на час його дії утворювати відповідно до потреби тимчасові заклади охорони здоров’я (спеціалізовані шпиталі) та обсерватори з метою додаткового забезпечення надання медичної допомоги населенню.

Запропоновані законопроєктом норми обмежені у часі та будуть діяти на період встановлення карантину (COVID-19) та протягом 30 днів з дня його відміни.

На цей період законопроєктом також пропонується дозволити обробку персональних даних без згоди особи, виключно з метою здійснення протиепідемічних заходів.

"Це стосується виключно даних про особу, яка захворіла на COVID-19… Зокрема, йдеться про відомості щодо стану здоров’я, місця госпіталізації, прізвища, ім’я, по батькові хворого, дати його народження, місця проживання, роботи/навчання", - зазначено в повідомленні.

Так, законопроєктом передбачено, що протягом 30 днів після закінчення періоду встановлення карантину, такі дані підлягають знеособленню, а у разі неможливості знищенню.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Згода на обробку персональних даних" - непотрібний папірець, якого будемо позбуватися, - Дубілет

"Комітет … ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді невідкладно включити зазначений законопроєкт до порядку денного позачергового засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання та за результатами розгляду законопроєкту в першому читанні прийняти його за основу та в цілому як Закон", - наголошується в повідомленні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188657
 
 
 Топ коментарі
 
Вся эта хрень настораживает с самого начала, т.к. она нарушает Конституционные права граждан.
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Жесть!
дать определение понятиям самоизоляция, обсерватор, обсервацияИсточник: https://censor.net.ua/n3188657

Обсервация и самоизоляция уже есть, а что это такое - до сих пор никому не известно!
Цирк на дроти! Комитет по здравоохранению рекомендует Раде разрешить обработку данных больных СOVID-19 без их согласия - Цензор.НЕТ 1080
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Какое отношение к болезни и ее лечению имеют персональные данные??? Объясните ЗЕбилы!
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А в чем проблема получить согласие или отказ, если человек в сознании и при ясном рассудке? Или заболевшие COVID-19 уже автоматически признаются недееспособными? Так и в этом случае есть нюансы с юридической точки зрения. Кому-то в мире очень неймется получить полный контроль над человечеством? Последствия, прежде всего для озабоченных этой идеей, вполне предсказуемы.
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Если внимательно читать, то Кабмин просто перетягивает на себя вопросы внедрения, отмены и прочих особенностей карантинного режима. То есть забирает права местных органов. А предложение уничтожать все данные о течении болезни и лечении пациентов - вообще за гранью разума.
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Если читать внимательно, то "пацаны" пытаются изобрести велосипед, который ездит уже минимум пятьдесят лет. Функции кабмина определены, прежде всего, основным законом, без изменения которого все попытки перетянуть на себя несвойственную деятельность можно расценивать, как нарушение Основного Закона Украины. Или уже все забыли, что еть Основной Закон? А это всего лишь очередное доказательство того, что нынешняя ВР Украины - сброд случайных существ. Ктому же, крайне недалеких.
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- установить, что основания и порядок обязательной самоизоляции, обсервации и госпитализации определяются Кабинетом министров в решении об установлении карантина

С какого интересно перепуга это не должно решаться местными органами самоуправления?
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Жесть!
дать определение понятиям самоизоляция, обсерватор, обсервацияИсточник: https://censor.net.ua/n3188657

Обсервация и самоизоляция уже есть, а что это такое - до сих пор никому не известно!
Цирк на дроти! Комитет по здравоохранению рекомендует Раде разрешить обработку данных больных СOVID-19 без их согласия - Цензор.НЕТ 1080
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Какое отношение к болезни и ее лечению имеют персональные данные??? Объясните ЗЕбилы!
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определить условия выезда граждан из зоны карантина (после проведения медицинского обследования и получения соответствующей медицинской справки в порядке, определенном центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере охраны здоровья)Источник: https://censor.net.ua/n3188657

А вот это настораживает больше всего.
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Вся эта хрень настораживает с самого начала, т.к. она нарушает Конституционные права граждан.
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Не надо выбирать по приколу идиотиков
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