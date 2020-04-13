 Подивіться на Москву й усвідомте всю серйозність загрози: Кличко заявив, що обмеження в Києві були запроваджені вчасно

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.
За його словами, правоохоронці склали вже 814 адмінпротоколів стосовно порушників обмежувальних заходів у столиці.
"Я весь час закликаю мешканців столиці зрозуміти всю серйозність загрози. Закликаю берегтися і дотримуватися обмежень. І я вдячний тим людям, які дослухаються. Тим же, хто нехтує правилами і наводить приклади країн, де, мовляв, не такі суворі обмеження, раджу: подивіться, як зараз розгортається ситуація в тій же Москві! Це не так далеко, як США, Італія та Іспанія. Може, зрозумієте, що обмеження в столиці були запроваджені вчасно? І задля вашої безпеки! - підкреслив Кличко. - Нагадаю, цими вихідними правоохоронці несли посилену службу в місті. Патрулювали парки, сквери, публічні місця. За інформацією Моніторингового центру КМДА з протидії розповсюдженню COVID, поліція за період запроваджених обмежувальних заходів вже склала загалом 814 протоколів щодо порушників обмежень", - повідомив мер столиці.
З них:
91 - за перебування у громадських місцях без масок чи респіраторів,
21 - за перебування групою більше 2 осіб,
26 - за відвідування парків та скверів,
7 - за відвідування спортивних і дитячих майданчиків
66 протоколів - за порушення правил самоізоляції.
У бюджет з порушників через суди стягнено вже понад 150 тисяч гривень.
Мер столиці нагадав, що для того, аби місто якнайшвидше повернулося до звичного життя, потрібно виконувати необхідні умови.
"Їх придумала не міська влада. Ми спираємося на рекомендації фахівців Всесвітньої організації охорони здоров`я, медиків, на досвід інших країн", - сказав Кличко.
Він підкреслив, що міська влада робить все, аби уникнути інфекційного вибуху, що призведе до колапсу медицини і великої кількості жертв. Як це сталося в Сполучених Штатах, Італії та Іспанії.
"Тому не треба шукати приводів, щоб не дотримуватися правил! Це ваше здоров`я і життя! Це безпека ваших рідних і близьких", - наголосив Віталій Кличко.
На рахунок свині там дещо інше, але вклад свині у виживання і в розвиток людства неможливо переоцінити.
Не ображай будь ласка цих двох тварин.
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Сравнил с братьями по разуму, что не так?
Глава фонда Стив Макманус назвал жест семьи банкира «невероятным пожертвованием в очень сложное время». «Мы крайне благодарны Андрею и Татьяне за их щедрость и заботу», - добавил он. По словам Макмануса, полученные деньги пойдут на поддержку сотрудников больницы в борьбе с коронавирусом.
В ответном заявлении супруги выразили надежду, что их деньги помогут персоналу госпиталя «сейчас и в будущем». «Мы искренне благодарим отважных и самоотверженных медработников за их усердный труд и преданность делу», - сказали они.
2012 года стало известно, что Андрей Бородин купил самый дорогой особняк Великобритании, который когда-то принадлежал принцу Уэльскому, за 219 млн долларов США.
В России Андрей Бородин заочно приговорен к 14 годам.
Ахаххаххахаахахахахахааааа)))))))))
У нас купа готелів і санаторіїв пустує через карантин!
https://www.youtube.com/watch?v=fpKeVclotLU
https://www.mk.ru/social/2020/04/10/policeyskiy-rasskazal-kak-dokazyvayut-narushenie-samoizolyacii-obyasneniya-prodavcov-fotopodtverzhdenie-khleba.html
По-друге,люди не проти карантину,але:
-з розумними термінами (так до осени дев'яності повернуться)
- з адекватними діями влади (крім заборонних дій,розтринькування мільярдів і спекуляції на епідемії,ігнорування загрози дефолту,немає нічого)
- з адекватними діями мєнтів (кинулися виловлювати людей в парках,трусити підприємців і не помічають порушення рпц).
"В бюджет с нарушителей через суды взыскано уже более 150 000 гривен."
Расскажите кто-нибудь этому дурню, по какому каналу идут онлайн уроки по математике.
Математика 2 класс. Деление - это одна из первых арифметических операций, которую мы осваиваем в жизни.
Ridnа_Vilnа 25%@ua_ridna_vilna 3 ч
Число зараженных медработников 530 человек - 17% от всех заболевших COVID в Украине ВОЗ называет тревожным уровень в 10%.
Для полноценной работы медработника с зараженными вирусом нужно 50 защитных костюмов на день. Стоимость каждого костюма 1000 грн. Не хватает средств защиты
ДревляниН@freeukrman
Влада Зеленського відмовилась посприяти в транспортуванні вже закуплениж захисних костюмів для медиків, бо це від Порошенка.