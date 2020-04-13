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 Київські новини, Суспільство
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 Подивіться на Москву й усвідомте всю серйозність загрози: Кличко заявив, що обмеження в Києві були запроваджені вчасно

Мер Києва Віталій Кличко закликав жителів столиці бути пильними та дотримуватися обмежень, запроваджених через коронавірус, а також нарешті усвідомити всю серйозність загрози.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

За його словами, правоохоронці склали вже 814 адмінпротоколів стосовно порушників обмежувальних заходів у столиці.

"Я весь час закликаю мешканців столиці зрозуміти всю серйозність загрози. Закликаю берегтися і дотримуватися обмежень. І я вдячний тим людям, які дослухаються. Тим же, хто нехтує правилами і наводить приклади країн, де, мовляв, не такі суворі обмеження, раджу: подивіться, як зараз розгортається ситуація в тій же Москві! Це не так далеко, як США, Італія та Іспанія. Може, зрозумієте, що обмеження в столиці були запроваджені вчасно? І задля вашої безпеки! - підкреслив Кличко. - Нагадаю, цими вихідними правоохоронці несли посилену службу в місті. Патрулювали парки, сквери, публічні місця. За інформацією Моніторингового центру КМДА з протидії розповсюдженню COVID, поліція за період запроваджених обмежувальних заходів вже склала загалом 814 протоколів щодо порушників обмежень", - повідомив мер столиці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Печерський район знову лідирує у поширенні коронавірусу в Києві: за добу - 63 нові випадки. КАРТА

З них:

91 - за перебування у громадських місцях без масок чи респіраторів,

21 - за перебування групою більше 2 осіб,

26 - за відвідування парків та скверів,

7 - за відвідування спортивних і дитячих майданчиків

66 протоколів - за порушення правил самоізоляції.

У бюджет з порушників через суди стягнено вже понад 150 тисяч гривень.

Також читайте: Затверджені протоколи дозволяють лікарям лікувати COVID-19 препаратами, в інструкціях до яких не зазначено коронавірус, - Степанов

Мер столиці нагадав, що для того, аби місто якнайшвидше повернулося до звичного життя, потрібно виконувати необхідні умови.

"Їх придумала не міська влада. Ми спираємося на рекомендації фахівців Всесвітньої організації охорони здоров`я, медиків, на досвід інших країн", - сказав Кличко.

Він підкреслив, що міська влада робить все, аби уникнути інфекційного вибуху, що призведе до колапсу медицини і великої кількості жертв. Як це сталося в Сполучених Штатах, Італії та Іспанії.

"Тому не треба шукати приводів, щоб не дотримуватися правил! Це ваше здоров`я і життя! Це безпека ваших рідних і близьких", - наголосив Віталій Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188656
 
   
 Топ коментарі
 
А кто ответит за украденные у тебя мозги? Или там изначально ничего не было?
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Ви вважаєте доречно обзивати київського мера, обраного всенародно і розраховувати на нехамські відповіді?
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К сожалению, мы не знаем реальной инфы по умершим в свинособакии. Но думаю оф данные можно смело множить на 10 или 20
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К сожалению, мы не знаем реальной инфы по умершим в свинособакии. Но думаю оф данные можно смело множить на 10 или 20
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Собака це найкращий друг людини. Собака пройшла тисячи років пліч о пліч із людиною і ніколи не зраджувала людину. І ще дуже велике питання - яким би була людина, і чи взагалі вона б зараз була якби не собаки.
На рахунок свині там дещо інше, але вклад свині у виживання і в розвиток людства неможливо переоцінити.

Не ображай будь ласка цих двох тварин.
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Я часто критикував Клічка за його неоковирні дії... Але в плані вчасності карантину - схвалюю...
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Врут везде, вот только в рашке сделано 1,5 млн тестов а в Украине 10 тыс.
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Это они сказали что столько сделали? Это вранье. Эта недострана унтерменшей пропитана ложью
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За украденную весну ответишь, педаля. И не надейся отмазаться.
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А кто ответит за украденные у тебя мозги? Или там изначально ничего не было?
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димусик, хамство в качестве "аргументации" использую перепуганные сопляки, которым нечем крыть а также умственно отсталые. ты к каким относишься?
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Ви вважаєте доречно обзивати київського мера, обраного всенародно і розраховувати на нехамські відповіді?
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вважаю. бо він всрався.
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Кирило, помацяй свої сподні ззаду. Можливо, дещо для тебе стане неприємним відкриттям...
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Якщо чесно, то ти сам напрошуєшся, щоб тебе потролили.
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так тролль не тупо. а то развёл детский сад. можно и серьёзно поговорить. хочешь? или тебе за это не платят? Посмотрите на Москву и осознайте всю серьезность угрозы: Кличко заявил, что ограничения в Киеве были введены вовремя - Цензор.НЕТ 5664
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Будеш свої лінгвістичні загадки задавати? Дякую, якось неохота.
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нет. у меня много неудобных вопросов и чисто по теме. но "для танго нужно двое" как любил говаривать президент Рейган
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Віталік зберіг вам бруньки і міхур для збору потуг, щоб у вас не було борошна з системою виділення.))
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а можно на украинском литературном? или на русском. или на английском. устал от ребусов.
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Тоді прикладіть стовбур до скроні і вмить лихі парфуми покинуть вас.
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ну тупА же! изгаляться ради того чтоб изгаляться. дурантин так на мозги действует?
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утомил. шуруй сшибать милостыньку на другую паперть.
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это у тебя крутой язык . какой то . Не думал . что гугл переводчик.так переведет .
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причём тут Китай? в Китае всю страну под домашний арест не отправляли. не знал?
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Нет. Но ему это явно нравится и он добавляет от себя.
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60.17% Киев

70.02% область

Сравнил с братьями по разуму, что не так?
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Кличко, научи полицию Киева не сцать. Они же как барашки трусятся перед наглючими жителями Киева (киевлян в Киеве уже почти на осталось), просто убегают если вызываешь. Уже проверено.
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Це тому що вони самі не кияне. Їм пофіг.
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Тут Кличко дуже правий. Він це на рефлекторному тваринному рівні відчуває.
Посмотрите на Москву и осознайте всю серьезность угрозы: Кличко заявил, что ограничения в Киеве были введены вовремя - Цензор.НЕТ 8291
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Учитывая, что в Украине 73% малороссов, с тем же подходом к мышлению, что в рашке, то Виталя очень точно сравнил
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Бывший менеджер Банка Москвы Андрей Бородин присвоивший 1,1 миллиард долларов и получивший политическое убежище в Лондоне пожертвовал британцам $1,2 млн на борьбу с коронавирусом.
Глава фонда Стив Макманус назвал жест семьи банкира «невероятным пожертвованием в очень сложное время». «Мы крайне благодарны Андрею и Татьяне за их щедрость и заботу», - добавил он. По словам Макмануса, полученные деньги пойдут на поддержку сотрудников больницы в борьбе с коронавирусом.
В ответном заявлении супруги выразили надежду, что их деньги помогут персоналу госпиталя «сейчас и в будущем». «Мы искренне благодарим отважных и самоотверженных медработников за их усердный труд и преданность делу», - сказали они.
2012 года стало известно, что Андрей Бородин купил самый дорогой особняк Великобритании, который когда-то принадлежал принцу Уэльскому, за 219 млн долларов США.
В России Андрей Бородин заочно приговорен к 14 годам.

Ахаххаххахаахахахахахааааа)))))))))
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"Цивилизованные" наживаются на ворах и лижут им пятки.
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Але статистику Віталі зіпсувала Лавра... Із 79 нових заражених за минулу добу 63 - там! Тобто якби не Лавра, то можна було б відмічати спад епідемії в Києві!
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А сколько церковники Лавры могли заразить за это время - в течение 14 дней узнаем
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Не совсем вовремя и не совсем карантин ввели. Нужно было поезда из Мацквы и Польши с коронавирусными выгружать не в Киеве а еще на границе и всех на 21 день на карантине продержать. И тогда такой жопы небылобы. А скоро накроет еще сильнее что мало не покажется. Готовьте мешки и грузовики с крематориями, если ума нету и пиар на возвращении *украинцев* сильнее инстинкта самосохранения
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А где держать сотни тысяч людей на протяжении 21 дня? У тебя идеи есть?
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Нагадати, скільки людей у нас на Євро-2012 по готелях розселили? Там не 100 тис., бо лише на один матч фіналу на Олімпійський прийшли 70 тис. фанів...
У нас купа готелів і санаторіїв пустує через карантин!
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Хто це буде фінансувати? Якщо з бюджету, то тут на ЦН підніметься величезна зрада "ті гастарбайтери самі винні, а зелений клован вирішив нажитися на коронавірусі". Хто буде обслуговувати цих людей - варити їсти, прати і т. п. Місцевий персонал з вірогідністю 90% не погодиться. Крім того, не забуваймо, як в Нових Санжарах "привітно" зустріли тих, що прибули на обсервацію. Зі сторони добре поради добре давати, а на ділі це все годі втілити в життя.
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Відкрию секрет, у нас досі за рахунок бюджету є профспілкові путівки в санаторії та на бази відпочинку. Кошти на них уже виділені на рік вперед, але при цьому санаторії та бази зараз пустують! Тобто ці гроші фактично вилітають в трубу зараз...
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Чого це вони вилітають, якщо в тих відомчих санаторіях ніхто не оздоровлюється? Може я чогось не розумію? Друге. Чому на ці профспілкові кошти повинні розраховувати ті, хто повернувся з-за кордону? Яке вони мають відношення до профспілок? Може в санаторіях і профілакторіях мав би оздоровлюватись той, хто платить профспілкові внески? Третє. Працівники цих санаторіїв і профілакторіїв згідні обслуговувати тих, хто перебуватиме на обсервації? Ви точно впевнені? Четверте. Тут недавно хотіли відправити в готель "Козацький" на обсервацію декілька сотень туристів, що повернулись з В'єтнаму та Шрі-Ланки. Нагадати, чим ця затія закінчилась чи ви і так в курсі?
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Виталя.... зачем нам смотреть в каменный век?
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Не каждый может смотреть в завтрашний день... (С)
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ну можно смотреть и в сегодняшний...., к примеру на Германию, или Францию.....
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но тут Виталя опроверг своё же высказывание!
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У нас в магазинах полосы нанесли на расстоянии метр и чуть более с надписями, что-то вроде - "Безопасная дистанция"
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Масквичи как обычно решили сказать решительное нет кровавому режиму и пошли нагуливать вирус.
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Бог создал кацапов, чтоби все видели как жить не надо.
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щас "свидетели заговора мировой закулисьи" распишут, шо до чого не правильно и как надо правильно не соблюдать карантин по фейковой эпидемии, а под ленинскими лозунгами "за работу товарищи!" валить на улицы, в парки, на огороды, церкви и кладбища.
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Виталя, а что там на Мацкве ? Пандемия пошла ?
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По-перше,який дурень буде приводити в приклад москву ? В них корона з нового року гуляє.
По-друге,люди не проти карантину,але:
-з розумними термінами (так до осени дев'яності повернуться)
- з адекватними діями влади (крім заборонних дій,розтринькування мільярдів і спекуляції на епідемії,ігнорування загрози дефолту,немає нічого)
- з адекватними діями мєнтів (кинулися виловлювати людей в парках,трусити підприємців і не помічають порушення рпц).
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Скільки живу на білому світі, а живу вже давно, нічого хорошого від свинособак я не бачив.
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Це все добре,а коли в твоєму місті подолали епідпоріг?
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на кацапов только и остаётся смотреть ..
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"полиция за период введенных ограничительных мер уже составила всего 814 протоколов в отношении нарушителей ограничений", - сообщил мэр

"В бюджет с нарушителей через суды взыскано уже более 150 000 гривен."

Расскажите кто-нибудь этому дурню, по какому каналу идут онлайн уроки по математике.
Математика 2 класс. Деление - это одна из первых арифметических операций, которую мы осваиваем в жизни.
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Показательно что он не говорит посмотрите на Лондон, на Берлин или на Нью-Йорк. Ментально Украина все еще в "русском мире".
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німці он закривають: огорожують будівлю і вхід лише через палатку з церберми у скафантрах.
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Я б з задоволенням подивився на мацкву.Але тільки тільки в оптичний приціл...
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Если посмотреть на Москву, то всё, что можно осознать, это угрозу захвата власти такими дебилами как ты, Виталя!!!
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Ridnа_Vilnа 25%@ua_ridna_vilna 3 ч

Число зараженных медработников 530 человек - 17% от всех заболевших COVID в Украине ВОЗ называет тревожным уровень в 10%.
Для полноценной работы медработника с зараженными вирусом нужно 50 защитных костюмов на день. Стоимость каждого костюма 1000 грн. Не хватает средств защиты
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ДревляниН@freeukrman





Влада Зеленського відмовилась посприяти в транспортуванні вже закуплениж захисних костюмів для медиків, бо це від Порошенка.

Подивіться на Москву й усвідомте всю серйозність загрози: Кличко заявив, що обмеження в Києві були запроваджені вчасно - Цензор.НЕТ 1169
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для педальки мацква это мечта. а выдавал себя за патриота
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На этот раз Виталя в чем-то прав, что нужно быть не такими тупыми, как свинособаки. Но! он тупит, рассказывая сколько протоколов составили по беспределу тупые менты, например за то, что кто-то шел по парку. У меня вопрос: как можно заразиться, гуляя в парке на огромном расстоянии друг от друга и зачем еще при этом надевать маску? Это там, где скопление людей - в магазине и т.п. нужно надевать маску, а на улице зачем. Это даже вредно и полностью бессмысленно!
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