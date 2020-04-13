 Верховний Суд призначив дату розгляду справи про вклади сім'ї Суркісів у "Приватбанку"

Про це повідомляє пресслужба НБУ, передає Цензор.НЕТ.
На останньому засіданні судом було оголошено перерву.
Як повідомляє НБУ, члени сім'ї Суркісів намагаються в суді довести, що не є пов'язаними з ексвласниками "Приватбанку" особами. Також вони хочуть скасувати процедуру bail-in. У межах цієї процедури, гроші на їхніх рахунках у "Приватбанку" були стягнуті на користь держави.
"Bail-in - стандартна міжнародна практика, коли кошти власників та пов’язаних з ними осіб списуються або ж конвертуються в капітал банку. Під час націоналізації банку це робиться для того, щоб гроші платників податків не витрачалися на компенсацію грошей ексвласникам та пов’язаним особам", - йдеться в повідомленні.
За даними НБУ, під процедуру bail-in потрапили кошти пов'язаних осіб на загальну суму 29,4 млрд грн. Завдяки цьому вдалося зменшити фінансове навантаження на державу.
Головний фінансовий регулятор акцентує, що потенційні наслідки розгляду цього процесу масштабніші, ніж здається на перший погляд. Від цього залежатиме хід трирічної судової війни між Ігорем Коломойським і державою за законність націоналізації "Приватбанку". Адже судові процеси за позовами ексвласника про незаконність націоналізації припинені до розгляду "справи сім'ї Суркісів".
P.S. Забьет мародер слабенького Президента, следующей будет Юлька, она точно посадит мародера и его подельников. Выхода для ворья нет.