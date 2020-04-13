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 Політика України, Суспільство
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 Верховний Суд призначив дату розгляду справи про вклади сім'ї Суркісів у "Приватбанку"

Велика палата Верховного Суду призначила до розгляду справу за позовом сім'ї Суркісів до Національного банку на 10:30 27 квітня.

Про це повідомляє пресслужба НБУ, передає Цензор.НЕТ.

На останньому засіданні судом було оголошено перерву.

Як повідомляє НБУ, члени сім'ї Суркісів намагаються в суді довести, що не є пов'язаними з ексвласниками "Приватбанку" особами. Також вони хочуть скасувати процедуру bail-in. У межах цієї процедури, гроші на їхніх рахунках у "Приватбанку" були стягнуті на користь держави.

"Bail-in - стандартна міжнародна практика, коли кошти власників та пов’язаних з ними осіб списуються або ж конвертуються в капітал банку. Під час націоналізації банку це робиться для того, щоб гроші платників податків не витрачалися на компенсацію грошей ексвласникам та пов’язаним особам", - йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, під процедуру bail-in потрапили кошти пов'язаних осіб на загальну суму 29,4 млрд грн. Завдяки цьому вдалося зменшити фінансове навантаження на державу.

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Головний фінансовий регулятор акцентує, що потенційні наслідки розгляду цього процесу масштабніші, ніж здається на перший погляд. Від цього залежатиме хід трирічної судової війни між Ігорем Коломойським і державою за законність націоналізації "Приватбанку". Адже судові процеси за позовами ексвласника про незаконність націоналізації припинені до розгляду "справи сім'ї Суркісів".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188655
 
 
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Министр юстиции малюська уже анонсировал проигрыш госбанка по этому делу. Интересно, за сколько дунаевецкий жлоб продался бене?
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сукісів можна садити з конфіскацією по крадіжках в енергетичній сфері
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Мародер с подельницей отжал частный банк потому что банк богатый, заодно уничтожил еще 120 банков потому что они бедные и мешались под ногами. И вся мародерская банда теперь открыто голосит чтобы отжатое не могли вернуть, а уничтоженное восстановить. Иначе мародер сядет здесь, а его подельница попадет в список интерпола в UK. Вот и вся история.
P.S. Забьет мародер слабенького Президента, следующей будет Юлька, она точно посадит мародера и его подельников. Выхода для ворья нет.
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Следующими скорее всего будет Партия регионов
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"Выхода для ворья нет" потому-что только в Украине ворьё имеет "частные банки" и только в Украине эти "частные банки" могут быть богатыми, правда только за счёт того что население будет бедным. Выход только один: уничтожение олигархов и глобальная национализация, уже не только их банков но всех украденых заводов и фабрик.
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Для Петьки конец один. Может быть будет лучше сейчас покаяться. Хотя так-как Петькины порохоботы поднимают рейтинг Медведчука, возможно что Петька уже договорился с Партией Регионов, партбилет то у него остался. Воровать будут вместе, как и все последние 20 лет.
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Перенесення суду Суркісів і Привату, це те ж саме, що і відтягування розгляду антиколомойського закону. Ці два процеси взаємопов'язані. Поки не прийняті рішення, у Зе є поле для маневру. Він хоче залишатися і з розумними, і з красивими. Але час Ч неодмінно настане.
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