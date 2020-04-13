 Закони для боротьби з COVID-19 тимчасові і діятимуть тільки під час карантину і пандемії, - "слуга народу" Радуцький

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У понеділок журналістам перед позачерговим засіданням Верховної Ради він розповів, що визначення карантинних умов на законодавчому рівні, зокрема, дає можливість місцевій владі запускати в роботу додаткові лікарні для прийому хворих на коронавірус. "Не ті 240 вже наявних, а якщо, не дай Боже, підемо за поганим сценарієм, переобладнати під лікарні інші приміщення або лікарні під інфекційні", - пояснив Радуцький.

"Він (закон) уточнює, про що саме йдеться під збором і передачею персональної інформації людей, які захворіли на коронавірус. Також дає можливість залучати до боротьби з коронавірусом медичних фахівців, які не працюють у лікарнях. Наприклад, професуру університетів, інститутів підвищення кваліфікації, інтернів. Це закон суто технічний", - наголосив депутат.

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Він також звернув увагу: "Хочу наголосити, що всі закони, які на сьогодні ухвалює Верховна Рада для боротьби з коронавірусом - це тимчасові закони, які діятимуть лише під час карантину та пандемії".