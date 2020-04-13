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 Політика України, Суспільство
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 Закони для боротьби з COVID-19 тимчасові і діятимуть тільки під час карантину і пандемії, - "слуга народу" Радуцький

Глава комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медстрахування Михайло Радуцький заявив, що закони, які ухвалює Верховна Рад України для боротьби з поширенням коронавірусу, мають тимчасовий характер.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

У понеділок журналістам перед позачерговим засіданням Верховної Ради він розповів, що визначення карантинних умов на законодавчому рівні, зокрема, дає можливість місцевій владі запускати в роботу додаткові лікарні для прийому хворих на коронавірус. "Не ті 240 вже наявних, а якщо, не дай Боже, підемо за поганим сценарієм, переобладнати під лікарні інші приміщення або лікарні під інфекційні", - пояснив Радуцький.

"Він (закон) уточнює, про що саме йдеться під збором і передачею персональної інформації людей, які захворіли на коронавірус. Також дає можливість залучати до боротьби з коронавірусом медичних фахівців, які не працюють у лікарнях. Наприклад, професуру університетів, інститутів підвищення кваліфікації, інтернів. Це закон суто технічний", - наголосив депутат.

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Він також звернув увагу: "Хочу наголосити, що всі закони, які на сьогодні ухвалює Верховна Рада для боротьби з коронавірусом - це тимчасові закони, які діятимуть лише під час карантину та пандемії".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188654
 
 
 Топ коментарі
 
ця пейсата паскуда ще й рот дозволяє собі відкривати Законы для борьбы с COVID-19 временны и будут действовать только во время карантина и пандемии, - "слуга народа" Радуцкий - Цензор.НЕТ 989 .... бізнесмен масочний
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Радуцкий должен давать показания следователю, а не советы давать
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Це той, що залишив Україну без засобів захисту? А нести відповідальність за більш, ніж 200 захворівших лікарів внаслідок цього, він не збирається? А допомогти лікарям з тих "масочних" грошей? Теж ні? Так якого, курва, воно свою пельку розтуляє!?!
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ця пейсата паскуда ще й рот дозволяє собі відкривати .... бізнесмен масочний
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нельзя такое писать. он тоже щироукраинский реформист.
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то есть, до осени 2024 года.
а то сложности перевода, панимаш...
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Радуцкий должен давать показания следователю, а не советы давать
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Ярослав Бондаренко / Yaroslav Bondarenko

@Yar_Bondarenko 18 ч

Радник #Зеленського #Радуцький налагодив у #ОРДЛО гарний та прибутковий бізнес - VIP доставка будь кого з окупованих територій у будь яке мирне місто України та назад у швидкій #Борис це може бути будь-хто, від сепара #днр та #лнр до диверсанта #ФСБ та #ГРУ.
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Ты так ,кретин,и напишешь?Временный закон принятый на внеочередной сессии ВР,действует только когда сказал Ляшко .
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Це той, що залишив Україну без засобів захисту? А нести відповідальність за більш, ніж 200 захворівших лікарів внаслідок цього, він не збирається? А допомогти лікарям з тих "масочних" грошей? Теж ні? Так якого, курва, воно свою пельку розтуляє!?!
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это кореш зеленского, с которым они маски выгодно продали ?
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"Законы для борьбы с COVID-19 временны и будут действовать только во время карантина и пандемии, - "слуга народа" Радуцкий" - Радуцкий, это тот советник Зеленского, который забрал у народа все маски и продал в Китай, наварив при этом 186 миллионов? Теперь Китай берёт пример с Радуцкого и оказывает нам помощь с не меньшим наваром.
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