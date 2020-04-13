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 Політика України
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 Натовпи на Великодні свята - прямий шлях захворіти і заразити інших, - Зеленський

Церкви в Україні готуються до богослужінь онлайн, а українці вже замовили понад 14 000 посилок з освяченими пасками, які будуть доставлені цього тижня.

Про відзначення Великодніх свят говорилося на традиційній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського з питань боротьби з коронавірусом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.

Зокрема, на святкування Великодня західного обряду та Вербної неділі до храмів прийшло приблизно 126 тис. українців порівняно з майже 3 млн людей торік. Водночас за порушення карантинних умов під час богослужінь Національна поліція склала адмінпротоколи у семи областях.

"Ці цифри показують, що багато священнослужителів і прихожан усвідомлюють страшну небезпеку, яку становить епідемія коронавірусу. Щодня у нас заражаються вже не десятки, а сотні. І зібрання, натовпи на Великодні свята – прямий шлях захворіти самому й заразити близьких. Тому Великдень у новому форматі цьогоріч – це справжній прояв любові до ближнього", – наголосив Володимир Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трьох священників оштрафували за скупчення людей у храмі на Вербну неділю, ще щодо 12 матеріали вивчаються, майте ж совість! - Аваков

Крім того, на нараді обговорили можливості постачання у лікарні апаратів ШВЛ вітчизняного виробництва. Нині перевіряють технічні параметри апаратів двох українських компаній, і якщо їхні показники якості відповідатимуть закордонному обладнанню, українські лікарні отримають сотні апаратів вже у найближчі тижні.

"Вартість таких апаратів штучної вентиляції легень у рази менша, ніж закордонного обладнання. Ми зможемо краще забезпечити наших лікарів і врятувати більше життів", – зазначив Глава держави.

Додатково міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що нині за кордоном 156 тис. українців користуються можливостями програми МЗС для вирішення своїх логістичних питань.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188649
 
 
 Топ коментарі
 
Меня одного дёргает от слова "кулич"? Толпы на Пасхальные праздники - прямой путь заболеть и заразить других, - Зеленский - Цензор.НЕТ 5891
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зєля думав про мацу Толпы на Пасхальные праздники - прямой путь заболеть и заразить других, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6456 а куліч - це якась кацапська муйня
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Ага, меня тоже, слово аж пропитано свинособачностью.
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"Свинособачность" - очень подходящее слово!
Натовпи на Великодні свята - прямий шлях захворіти і заразити інших, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3243
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Никакой "Пасхи" быть не может - только Великдень. 2. Пасха - это творог со сметаной, яйцами и сухофруктами, а на фото кулич.
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зєля думав про мацу Толпы на Пасхальные праздники - прямой путь заболеть и заразить других, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6456 а куліч - це якась кацапська муйня
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Зеля, ну ты же приводил из очагов эпидемии сотни тысяч инфицированных и распускал их по домам без обсервации. А теперь хочешь свалить свои ошибки на Церковь? Они же за тебя агитировали голосовать.
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куличи делают собаки, когда их выгуливаешь.
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Викликає асоціацію із запорєбріком.
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Даже кекс пасхальный лучше чем кулич
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стада баранов и козлов, с засранными мозгами все равно попрутся и им плевать, что они кого-то заразят и кто-то умрет
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А толпы в супермаркетах ничем не чреваты. Да, сопля?
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Что-то я не наблюдаю давно там толп, а если кто приходит, так обязательно в маске и даже с очками. К попам же прутся в основном без маски, еще и детей тащат с собой да с одной ложки причащаются..
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Почему сопля,зеледебил? Ты можешь придумать как жить людям без продуктов 30 дней?
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Я - нет, и главзебил - нет. Нахрена тогда это все?
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Согласен . Единственное с чем согласен .
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То ли дело за жинчин счёт в Оман отдохнуть на встречу с Патрушевым за инструкциями съездить ?!
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Дебил! А толпы на границе, не прямой путь заболеть и заразить других??? Может надо было ума одолжить у нормальных, и наоборот призвать сидеть в стране пребывания, и туду кидать поддержку, что бы не перлись в Украину! 400$ на месяц, тем кто стоит на консульском учете, это максимум 30-40 млрд грн за 2 месяца! А не сотни миллиардов на карантин всей страны и крах экономики! Клоуны тупые!!!
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а ху-ху они не хо-хо?
с чего ли мы должны платить тем кто и так заработал?
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"Ежедневно у нас заражаются уже не десятки, а сотни"
Зеля, ти ж сказав, що внаслідок вжитих заходів, люди майже припинили захворювати.
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Чуть ли не единственное правдивое и толковое заявление преЗЕдента за время его правления... Толпы на Пасхальные праздники - прямой путь заболеть и заразить других, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6342
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предлагаю зеленскому лично выходить ко всем этим людям, и уговаривать расходиться по-домам. ведь они за него голосовали!
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А на песах что с толпами делать собираешься? А с хасидами в умани? Не пустил?
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якого розумного хлопчика виховали батьки!
хай вам живеться у Швеції!
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Шо Лєнка-Сцариця каже? Приймуть "антиколомойський" закон про банки?
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А шо там торгуватись. Стати в позу і плиз! Толпы на Пасхальные праздники - прямой путь заболеть и заразить других, - Зеленский - Цензор.НЕТ 826
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Закрыть все церкви то же не вариант сразу порохоботы будут против.
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Ты наверно не слышал, но "порохоботы" против дебильных постов, потому и пишешь?
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Верующих много - а жизнь одна! Закрыть все церкви на время карантина, чтобы сохранить жизни верующих. В чем проблема? "Побушуют", а потом спасибо скажут.
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Спасибо не скажем. Будем клясть и детям и внукам рассказывать про гада, который храмы закрыл.
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Как же прикольно попы обосрались то))
Визжат "нафсеволякоспода" и "коспотьзощетитъ", но уже позаражали кужу верозадых и стирают рясы)
Понятно шо выдуманный дедушка/сын+Ух Святой не защитят даже от насморка, пусть хоть попа римский и миллион попов в придачу хоть целый год вопят мантры.
против вируса "бог" как тушканчик против тигра. да и то комплимент.
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Олександр Погребиський
Вчера в 02:55 ·
Друзі, відео на сторінці Офіс Президента України, на якому Зеленський при доповіді Адмірала Воронченка кладе руки в штани, видалили.
Замість того, щоб вибачитись перед військом, він бере та видаляє публікацію...
Ніби все, цього не було, ви все придумали....
Боже яка стидоба.....
Але ж скріншоти не горять.....
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Одно могу сказать точно, после всего этого 3.14здеца, церковь потеряет свой авторитет в среде её поклонников которые в нее раньше ходили. Такого дохода как до пандемии у нее уже не будет не когда.
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Ты не знаешь, насколько ты ошибаешься, Ондрюша. Мы - онлайн, а приходят не меньше.
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Всі слуги, разом з тією з тарілкой на голові.
Нехай в стилі реп співають: етот дєнь пабєдиииии вірусом пропааааах...
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Береженого - Бог береже !
Опиум народа (нем. Opium des Volkes) - образное определение религии, ставшее широко известным благодаря Карлу Марксу, использовавшему его в своей работе «К критике гегелевской философии права».
Сравнение религии с опиумом, однако, известно ещё до Маркса. Впервые похожее выражение употребляется Жаном-Жаком Руссо в романе «Юлия, или Новая Элоиза», опубликованном в 1761 году. Это выражение использовали Маркиз де Сад в своём романе «Жюльетта» (1797) и немецкий поэт Новалис в сборнике афоризмов «Цветочная пыльца» (1798). Подобное сравнение встречается также в произведениях других поэтов, писателей и философов (Чарльз Кингсли, Генрих Гейне, Ленин).
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Боже! Какой дибил этот Зеленский! В ломбарды, эпицентры,атебешки,аптеки ходить можно, а в Церкви нельзя. Чтоб ты сдох, тварь некрещенная!
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Сиди дома, кто тебе мешает? А в личные дела сограждан лезть не будешь, права не имеешь.
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Нехрещений та і ладно.
Головне що обряд бар-міцва пройшов.
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из перечисленного именно без церкви можно обойтись ЛЕГКО
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Обходись, никто не в праве тебе этого запретить.
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А как там девочка с собачкой из Китая?
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Забеременела от собачки и уже на втором месяце беременности. Все еще ожидает самолет .
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Девочка издохла, а собачка добирается попутками. Натовпи на Великодні свята - прямий шлях захворіти і заразити інших, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6617
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Идиотина тупоголовая,просто отдай приказ закрыть церкви,точно так же вы закрыли метро и предприятия
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Топаз , дай приказ. Идиотина Арен уже терпеть не в состоянии.
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,,Кулич,, ..полувата из кривого бивня....Тьху
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толпы - это путь к заражению...

во как. путь к заражению значится...
таки хуцпа. а осел Оманский только сейчас узнал об этом? а толпы, которые Зейло спровоцировало ударным, бестолковым, без карантина возвращением из-за границы в Украину десятков тысяч украинцев - это не путь к заражению?
значится протесты в Полтавской области после бестолкового неподготовленного возвращения плятей с собачками из Китая были таки и справедливыми и обоснованными.
и жители тамошние были таки правы.
Янелох, ты насцал сам себе в зеньки свои бесстыжие, тьфу на тебе, осел.
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что такое "кулич"?
мы всегда только писки пекли.
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Зеленский - не агитируй, блин, ты не на выборах. Ты уже Президент !!! Прими решение о принудительном закрытии религиозных зданий / сооружений / учреждений на период карантина.

Пандемия. Поэтому есть уважительная причина для такого силового действия как ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ.

И дальше действовать как полиция в Индии - приходят несознательные (не соблюдающие карантин) в храм, а туда сразу прибегает наряд полиции и на выходе всех палками по ногам / спине / заднице лупит. И не колышет, что им без молитвы никак нельзя : нарушаешь карантин - получи.
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