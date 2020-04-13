 Натовпи на Великодні свята - прямий шлях захворіти і заразити інших, - Зеленський

Про відзначення Великодніх свят говорилося на традиційній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського з питань боротьби з коронавірусом, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОП.
Зокрема, на святкування Великодня західного обряду та Вербної неділі до храмів прийшло приблизно 126 тис. українців порівняно з майже 3 млн людей торік. Водночас за порушення карантинних умов під час богослужінь Національна поліція склала адмінпротоколи у семи областях.
"Ці цифри показують, що багато священнослужителів і прихожан усвідомлюють страшну небезпеку, яку становить епідемія коронавірусу. Щодня у нас заражаються вже не десятки, а сотні. І зібрання, натовпи на Великодні свята – прямий шлях захворіти самому й заразити близьких. Тому Великдень у новому форматі цьогоріч – це справжній прояв любові до ближнього", – наголосив Володимир Зеленський.
Крім того, на нараді обговорили можливості постачання у лікарні апаратів ШВЛ вітчизняного виробництва. Нині перевіряють технічні параметри апаратів двох українських компаній, і якщо їхні показники якості відповідатимуть закордонному обладнанню, українські лікарні отримають сотні апаратів вже у найближчі тижні.
"Вартість таких апаратів штучної вентиляції легень у рази менша, ніж закордонного обладнання. Ми зможемо краще забезпечити наших лікарів і врятувати більше життів", – зазначив Глава держави.
Додатково міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що нині за кордоном 156 тис. українців користуються можливостями програми МЗС для вирішення своїх логістичних питань.
Паска (пасха, укр. паска) - пасхальный хлеб[en] в южнорусской, украинской[1][2] и белорусской кухнях[3]. В Центральной России и на севере основное название - «кулич», а пасхой называют блюдо из творога в виде усечённой пирамидки. Слово паска в украинском языке, а также в русском языке жителей Украины и юга России используется для обозначения любого пасхального хлеба, аналогично русскому «кулич»[4], а также, с обязательным уточнением «сирна», для творожной пасхи. При этом современные украинские паски по своему рецепту[5] могут быть неотличимы от современного русского кулича.
с чего ли мы должны платить тем кто и так заработал?
Зеля, ти ж сказав, що внаслідок вжитих заходів, люди майже припинили захворювати.
Криворож'яШвеції - кулічі
хай вам живеться у Швеції!
Визжат "нафсеволякоспода" и "коспотьзощетитъ", но уже позаражали кужу верозадых и стирают рясы)
Понятно шо выдуманный дедушка/сын+Ух Святой не защитят даже от насморка, пусть хоть попа римский и миллион попов в придачу хоть целый год вопят мантры.
против вируса "бог" как тушканчик против тигра. да и то комплимент.
Вчера в 02:55 ·
Друзі, відео на сторінці Офіс Президента України, на якому Зеленський при доповіді Адмірала Воронченка кладе руки в штани, видалили.
Замість того, щоб вибачитись перед військом, він бере та видаляє публікацію...
Ніби все, цього не було, ви все придумали....
Боже яка стидоба.....
Але ж скріншоти не горять.....
Нехай в стилі реп співають: етот дєнь пабєдиииии вірусом пропааааах...
Опиум народа (нем. Opium des Volkes) - образное определение религии, ставшее широко известным благодаря Карлу Марксу, использовавшему его в своей работе «К критике гегелевской философии права».
Сравнение религии с опиумом, однако, известно ещё до Маркса. Впервые похожее выражение употребляется Жаном-Жаком Руссо в романе «Юлия, или Новая Элоиза», опубликованном в 1761 году. Это выражение использовали Маркиз де Сад в своём романе «Жюльетта» (1797) и немецкий поэт Новалис в сборнике афоризмов «Цветочная пыльца» (1798). Подобное сравнение встречается также в произведениях других поэтов, писателей и философов (Чарльз Кингсли, Генрих Гейне, Ленин).
Головне що обряд бар-міцва пройшов.
хочу кулич!
во как. путь к заражению значится...
таки хуцпа. а осел Оманский только сейчас узнал об этом? а толпы, которые Зейло спровоцировало ударным, бестолковым, без карантина возвращением из-за границы в Украину десятков тысяч украинцев - это не путь к заражению?
значится протесты в Полтавской области после бестолкового неподготовленного возвращения плятей с собачками из Китая были таки и справедливыми и обоснованными.
и жители тамошние были таки правы.
Янелох, ты насцал сам себе в зеньки свои бесстыжие, тьфу на тебе, осел.
мы всегда только писки пекли.
Пандемия. Поэтому есть уважительная причина для такого силового действия как ВРЕМЕННЫЙ ЗАПРЕТ.
И дальше действовать как полиция в Индии - приходят несознательные (не соблюдающие карантин) в храм, а туда сразу прибегает наряд полиции и на выходе всех палками по ногам / спине / заднице лупит. И не колышет, что им без молитвы никак нельзя : нарушаешь карантин - получи.