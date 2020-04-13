 38 антитіл, що нейтралізують коронавірус, виявили південнокорейські вчені: їх випробують на тваринах

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство Yonhap із посиланням на Центр контролю та профілактики захворювань при МОЗ Південної Кореї.
Зазначається, що нейтралізуючі антитіла володіють властивостями, які можуть ефективно знешкоджувати вірус і допомогти в лікуванні пацієнтів.
"Всі отримані зразки обнадіюють, а 14 із них мають сильні властивості, що нейтралізують коронавірус", - йдеться в повідомленні.
Найближчим часом будуть проведені поглиблені тести, зокрема на лабораторних тваринах, для підтвердження позитивного ефекту виявлених антитіл.
Передайте на гілку, де зараз амєлінці бються з рєптілоїдами.
2020.04.07 10:23
https://belsat.eu/ru/news/150-tys-podpisej-belorusov-s-trebovaniem-vvesti-karantin-napravili-v-voz/
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Тому що після позитивного тесту сидять дома, а не ходять на роботу з температурою 39 не шастають по магазинах і т.д.
А у нас ще є диб..., які збивають дітям температуру 39 нурофеном і відправляють в садік,..
Така мама на премію дарвіна в нашому садку, і я думаю у кожного є такі знайомі...
Премия Дарвина (англ. Darwin Awards) - виртуальная антипремия, ежегодно присуждаемая лицам, которые наиболее глупым способом умерли или потеряли способность иметь детей и в результате лишили себя возможности внести вклад в генофонд человечества, тем самым потенциально улучшив его.