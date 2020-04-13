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 38 антитіл, що нейтралізують коронавірус, виявили південнокорейські вчені: їх випробують на тваринах

Вчені з Південної Кореї виявили 38 антитіл, які здатні нейтралізувати COVID-19. Їх отримали з крові осіб, які перехворіли на коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє агентство Yonhap із посиланням на Центр контролю та профілактики захворювань при МОЗ Південної Кореї.

Зазначається, що нейтралізуючі антитіла володіють властивостями, які можуть ефективно знешкоджувати вірус і допомогти в лікуванні пацієнтів.

"Всі отримані зразки обнадіюють, а 14 із них мають сильні властивості, що нейтралізують коронавірус", - йдеться в повідомленні.

Найближчим часом будуть проведені поглиблені тести, зокрема на лабораторних тваринах, для підтвердження позитивного ефекту виявлених антитіл.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188646
 
   
 Топ коментарі
 
Надеюсь не на собаках . Они тоже люди , только умнее .
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зеля, хватай свой миллион и беги вручай! и заодно попроси, что бы и на тебе их опробовали.....
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«13 апреля 2020.Лукашенко призвал белорусов бороться за свои жизни.»

Передайте на гілку, де зараз амєлінці бються з рєптілоїдами.

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Надеюсь не на собаках . Они тоже люди , только умнее .
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а в это время Северной Корее просто обнаружили несколько тел - извините если не смешно.
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зеля, хватай свой миллион и беги вручай! и заодно попроси, что бы и на тебе их опробовали.....
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Давайте без животных. Нет времени у человечества. Масоны рулят.
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«13 апреля 2020.Лукашенко призвал белорусов бороться за свои жизни.»

Передайте на гілку, де зараз амєлінці бються з рєптілоїдами.

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Так. Бо ж таки брати. Та й співгромадяни по ВКЛ.
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150 тыс. подписей белорусов с требованием ввести карантин направили в ВОЗ
2020.04.07 10:23

https://belsat.eu/ru/news/150-tys-podpisej-belorusov-s-trebovaniem-vvesti-karantin-napravili-v-voz/
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подумаєш!
853 можливості нажитися на епідемії виявили українські зелені бариги та мародери
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Цасник, цибуля плюс САЛО з гірчіцею - любу корону здують.
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А антісєптік, чому пропустив? 60%? Чи ти вже його використав?
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Две Кореи. Две Германии...А какая разница ! Вот только Украина ,все от агентов кремля - олигархов,никак не избавится...
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Корея найкраще підійшла до цього вірусу, вони тестують всіх у кого грип починається, в результаті люди не доходять до складної форми, а хворіють як на звичайний грип...
Тому що після позитивного тесту сидять дома, а не ходять на роботу з температурою 39 не шастають по магазинах і т.д.
А у нас ще є диб..., які збивають дітям температуру 39 нурофеном і відправляють в садік,..
Така мама на премію дарвіна в нашому садку, і я думаю у кожного є такі знайомі...
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А причем здесь премия Дарвина? Мамаша ,что после этого рожать не сможет или умрет?
Премия Дарвина (англ. Darwin Awards) - виртуальная антипремия, ежегодно присуждаемая лицам, которые наиболее глупым способом умерли или потеряли способность иметь детей и в результате лишили себя возможности внести вклад в генофонд человечества, тем самым потенциально улучшив его.
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