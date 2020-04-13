 Затверджені протоколи дозволяють лікарям лікувати COVID-19 препаратами, в інструкціях до яких не зазначено коронавірус, - Степанов

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві в понеділок вранці, передає Цензор.НЕТ.
"Одним із перших моїх рішень на посаді міністра було створити стандарт - алгоритм лікування всіх хворих. Заалежно від проходження перебігу хвороби вони (лікарі. - Ред.) використовують протоколи, лікують затвердженими препаратами. Звичайно, лікарі можуть додавати препарати залежно від стану хворого. Чому це важливо: (застосовувати. - Ред.) визначені в протоколах лікарські засоби офф-лейбл, у них немає показань для використання під час COVID-19 і до затвердження лікарі не могли їх застосовувати", - сказав він.
Степанов додав, що МОЗ тримає постійний зв'язок з українськими лікарями в Італії: "Вони підтверджують наші протоколи лікування", - констатував він.
Офф-лейбл (off-label, від off - за межами, label - етикетка, інструкція) - використання лікзасобів за показаннями, не затвердженими державними регулюючими органами, не згаданими в інструкції щодо застосування.
Бюро ритуальных услуг Ritus просит отозваться родных и близких Вячеслава БОНДАРЕНКО (род. 20.01.1978 - ум. 23.01.2020).
Спустя 10 дней после публикации в Latvijas Vēstnesis тело будет кремировано.
Информацию можно получить по телефону 25447797.
Дурилки картонные
Ситуация показала, что институция семейных врачей ни на что не способна от слова совсем (никак не пойму восторженные вопли об успехе реформы первичного звена).
Что проще - обзвонить всех своих подписантов и сказать - если у вас появились хоть малейшие симптомы простуды (боли в горле, кашель, недомогание и тд), начинайте сразу принимать противовирусные препараты. К счастью у нас есть такие, которые наверняка (хоть и не специфично) действуют на схожие вирусы (грипп А, В, H1N1, H2N5, SARS, MERS). Это Арбидол/Арбивир, Иммустат и (хоть и в меньшей степени) Новирин. Это однозначно поможет избежать развитие тяжелых форм, сократит число госпитализаций, разгрузит стационары.
Выше перечисленные препараты малотоксичны, можно давать даже детям, в отличие от хлорохинов.
Почему назначают хлорохины? Они никаким образом не действуют на сам вирус. Дело в том, что вирусы запускают неконтролируемую иммунную реакцию. Так называемый цитокиновый взрыв и организм начинает херячить сам себя. Хлорохины обладают иммуносупрессивным действием, то есть угнетают иммунный ответ организма. И через такую похабную цепочку "помогают" восстановить ранее имевшийся статус кво.
Мало того...
Эти недотепы оформили эти протоколы в виде Приказа МОЗ. Приказ надо выполнять же! А как выполнять, если научно-экспериментально никак не доказана эффективность?
Считаю сей приказ по меньшей мере глупым, а по большей - преступным.
Это должны были быть лишь РЕКОМЕНДАЦИИ по лечению, но никак не ПРИКАЗ.
Всем удачи и здоровья!