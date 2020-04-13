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 Політика України, Здоров'я
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 Затверджені протоколи дозволяють лікарям лікувати COVID-19 препаратами, в інструкціях до яких не зазначено коронавірус, - Степанов

Пацієнтів із зафіксованим лабораторно COVID-19 лікарі лікують за затвердженими протоколами із застосування офф-лейбл препаратів, вони можуть додавати ці препарати залежно від стану хворого.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві в понеділок вранці, передає Цензор.НЕТ.

"Одним із перших моїх рішень на посаді міністра було створити стандарт - алгоритм лікування всіх хворих. Заалежно від проходження перебігу хвороби вони (лікарі. - Ред.) використовують протоколи, лікують затвердженими препаратами. Звичайно, лікарі можуть додавати препарати залежно від стану хворого. Чому це важливо: (застосовувати. - Ред.) визначені в протоколах лікарські засоби офф-лейбл, у них немає показань для використання під час COVID-19 і до затвердження лікарі не могли їх застосовувати", - сказав він.

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Степанов додав, що МОЗ тримає постійний зв'язок з українськими лікарями в Італії: "Вони підтверджують наші протоколи лікування", - констатував він.

Офф-лейбл (off-label, від off - за межами, label - етикетка, інструкція) - використання лікзасобів за показаннями, не затвердженими державними регулюючими органами, не згаданими в інструкції щодо застосування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188644
 
 
 Топ коментарі
 
Тактика такая : либо эксперимент , либо подохнешь . Первый вариант выберет большинство .
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Если в критическом состояние то конечно эксперимент, более того скорее всего там родственники принимают решение
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"алгоритмы-протоколы, протоколы-алгоритмы, фигуры-тела" - такой себе сучасный голохвостый степашка ))
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Тактика такая : либо эксперимент , либо подохнешь . Первый вариант выберет большинство .
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Если в критическом состояние то конечно эксперимент, более того скорее всего там родственники принимают решение
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Извиняюсь и не по этои теме, но весть такая, не радостная, но важная, считаю нужным её выставить тут, возможно прочитает его родственики и отзовёться, фамилие как бы на украинскии лад:

Бюро ритуальных услуг Ritus просит отозваться родных и близких Вячеслава БОНДАРЕНКО (род. 20.01.1978 - ум. 23.01.2020).
Спустя 10 дней после публикации в Latvijas Vēstnesis тело будет кремировано.
Информацию можно получить по телефону 25447797.
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Скорее всего самыми эффективными лекарствамт сейчас будут лекарства, которые подавляют ВИЧ, то есть снижают концентрацию вируса в организме
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Напомнило: Теперь я знаю, что самое умное было бы купить одну из тех готовых чудодейственных аптечек, которые так любят капитаны судов четвертого разряда. В такой аптечке каждая баночка имеет номер. На внутренней стороне крышки помещается краткое руководство: № 1 - зубная боль; № 2 - оспа; № 3 - расстройство желудка; № 4 - холера; № 5 - ревматизм, - все существующие болезни подряд. Я бы, по крайней мере, употреблял их, как один почтенный шкипер, который, истратив № 3, смешивал № 1 и № 2, или когда выходил № 7, давал своей команде № 4 и № 3 до тех пор, пока № 3 не выходил в свою очередь; тогда он принимался за № 5 и № 2. e-reading.club
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Иначе говоря- проделывать опыты над человеком. Это в сущности то, чем занимались фашистские врачи в концлагерях, никакой разницы.
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"алгоритмы-протоколы, протоколы-алгоритмы, фигуры-тела" - такой себе ******** голохвостый степашка ))
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центр тяжести хвигуры тела...
Дурилки картонные Затверджені протоколи дозволяють лікарям лікувати COVID-19 препаратами, в інструкціях до яких не зазначено коронавірус, - Степанов - Цензор.НЕТ 8331
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та да... Недавно прочитал пост чувака, который лечится от ковида-19. Среди перечисленных лекарств - цефтриаксон. Цефтриаксон, Карл! Затверджені протоколи дозволяють лікарям лікувати COVID-19 препаратами, в інструкціях до яких не зазначено коронавірус, - Степанов - Цензор.НЕТ 6716
Ситуация показала, что институция семейных врачей ни на что не способна от слова совсем (никак не пойму восторженные вопли об успехе реформы первичного звена).
Что проще - обзвонить всех своих подписантов и сказать - если у вас появились хоть малейшие симптомы простуды (боли в горле, кашель, недомогание и тд), начинайте сразу принимать противовирусные препараты. К счастью у нас есть такие, которые наверняка (хоть и не специфично) действуют на схожие вирусы (грипп А, В, H1N1, H2N5, SARS, MERS). Это Арбидол/Арбивир, Иммустат и (хоть и в меньшей степени) Новирин. Это однозначно поможет избежать развитие тяжелых форм, сократит число госпитализаций, разгрузит стационары.
Выше перечисленные препараты малотоксичны, можно давать даже детям, в отличие от хлорохинов.
Почему назначают хлорохины? Они никаким образом не действуют на сам вирус. Дело в том, что вирусы запускают неконтролируемую иммунную реакцию. Так называемый цитокиновый взрыв и организм начинает херячить сам себя. Хлорохины обладают иммуносупрессивным действием, то есть угнетают иммунный ответ организма. И через такую похабную цепочку "помогают" восстановить ранее имевшийся статус кво.
Мало того...
Эти недотепы оформили эти протоколы в виде Приказа МОЗ. Приказ надо выполнять же! А как выполнять, если научно-экспериментально никак не доказана эффективность?
Считаю сей приказ по меньшей мере глупым, а по большей - преступным.
Это должны были быть лишь РЕКОМЕНДАЦИИ по лечению, но никак не ПРИКАЗ.
Всем удачи и здоровья! Затверджені протоколи дозволяють лікарям лікувати COVID-19 препаратами, в інструкціях до яких не зазначено коронавірус, - Степанов - Цензор.НЕТ 7026
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