 Затверджені протоколи дозволяють лікарям лікувати COVID-19 препаратами, в інструкціях до яких не зазначено коронавірус, - Степанов

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час пресбрифінгу в Києві в понеділок вранці, передає Цензор.НЕТ.

"Одним із перших моїх рішень на посаді міністра було створити стандарт - алгоритм лікування всіх хворих. Заалежно від проходження перебігу хвороби вони (лікарі. - Ред.) використовують протоколи, лікують затвердженими препаратами. Звичайно, лікарі можуть додавати препарати залежно від стану хворого. Чому це важливо: (застосовувати. - Ред.) визначені в протоколах лікарські засоби офф-лейбл, у них немає показань для використання під час COVID-19 і до затвердження лікарі не могли їх застосовувати", - сказав він.

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Степанов додав, що МОЗ тримає постійний зв'язок з українськими лікарями в Італії: "Вони підтверджують наші протоколи лікування", - констатував він.

Офф-лейбл (off-label, від off - за межами, label - етикетка, інструкція) - використання лікзасобів за показаннями, не затвердженими державними регулюючими органами, не згаданими в інструкції щодо застосування.