 Вигоріла частина дуже радіоактивного Рудого лісу. Намагаються не допустити переходу вогню на Прип'ять, - глава Асоціації чорнобильських туроператорів Ємельяненко

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів глава Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко.

"У зону не пускають нікого, зокрема і ЗМІ. Ситуація з пожежею складна. Зараз боротьба з пожежею відбувається шляхом локалізацій. Це означає: поки горить одна територія лісу, вони відкривають і заливають водою іншу частину лісу, щоб на неї не перейшла пожежа. Але вогонь перекидається. Так раз по раз пожежа набула подальшого розповсюдження по всьому центру Чорнобильської зони. Пожежники активно працюють, але вогонь не зупиняється. Там зараз доволі сильний вітер, він розносить іскри. Уже згоріла частина дуже радіоактивного Рудого лісу. Він прямо на захід від ЧАЕС. Там вигоріла трава, дерева при цьому обгорають на кілька метрів. Тому якщо, наприклад, подивитися з дрона, то згорілий ліс не дуже відрізняється від незгорілого. Але трав'яна підстилка повністю вигоріла і ця підстилка піднімає радіацію в повітря", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гасіння пожежі в Зоні відчуження триває 10-ту добу: осередки займання спостерігаються в 3 лісництвах, - ДСНС

За інформацією Ємельяненка, пожежники чергують у Янові і контролюють, щоб вогонь не перейшов через дорогу на територію станції "Янів":

"Там рукою подати до Прип'яті. А якщо загориться Прип'ять, то Україна втратить локацію національного масштабу, яка ще десятки років приваблювала б іноземних туристів і піднімала б економіку. Я не розумію, як вони в цьому випадку зможуть зупинити вогонь, якщо вони не можуть його зупинити в полі".

Глава Асоціації побоюється, що винуватців підпалів не притягнуть до покарання.

"Всі пожежники кажуть, що це підпали. В точках загоряння немає ні ЛЕП, ні інших об'єктів, які здатні спровокувати пожежу. Температура повітря зараз не 35 і не 40 градусів, щоб могло статися самозаймання. Сталкери дуже часто робили все, щоб туризму в зоні не було і щоб вона залишалася покинутою. Зараз поліція оголосила в розшук декількох сталкерів, які активно заявляли в соцмережах про те, що вони робили підпали в Чорнобильській зоні. Але я думаю, що вони заявляли це тільки для хайпу, і не ці люди є причиною нинішніх масштабних пожеж. Є багато інших неадекватних сталкерів, які знімали ролики про те, як вони танцюють на тлі пожежі за ЧАЕС.

Також дивіться: У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить зона відчуження. ФОТОрепортаж

Я переживаю, щоб поліція не знайшла цапа-відбувайла – так, як зробили з жителем Житомирщини. Він підпалив свою частину, але тепер на нього вішають всі підпали біля Поліського. Є й інші точки підпалу в самій зоні. В один день сталося кілька підпалів. Один у Чистогалівці, і інший - під Корогодом".

Ємельяненко нагадав, що Чорнобильська зона відчуження повинна строго охоронятися по периметру.

"Держагентство з управління Зоною відчуження спільно з силовими структурами - Нацполіцією і СБУ, вже багато років як мали б відпрацювати систему суворої охорони периметру території зони. Тому що перебування в зоні людей, які не авторизовані, та ще й неадекватні, може привести до виносу радіонуклідів - на підошвах взуття і так далі. Юридично це винос радіонуклідів і артефактів із зони відчуження, а це вже кримінальна порушення. Охороною периметра займається поліція. На більш серйозному рівні - СБУ. В цьому випадку СБУ нічого не вартувало зняти інформацію з вишок мобільного зв'язку з метою встановити, хто в той момент був у зоні. За українським законодавством, дії з винесення радіонуклідів шляхом умисного підпалу кваліфікується як терористичний акт. І це компетенція СБУ. Тому повинні серйозно підключатися державні структури, тому що це аварія національного масштабу", - підсумував він.

Нагадаємо, за словами в.о. голови Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗО) Катерини Павлової, в результаті пожеж в зоні відчуження Чорнобильської АЕС було завдано збитків у розмірі десятків мільйонів гривень.

За офіційною версією, до основних причин загоряння відносять пожежу, яка перекинулася на територію Зони відчуження з боку Древлянського заповідника в Житомирській області, коротке замикання ліній електропередач у зоні і навмисні підпали.