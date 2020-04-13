EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Підозра Чорновол Денис Єрмак і Гео Лерос Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
  8172  38
Все про:пожежа (2106) Чорнобиль (134) Ємельяненко Ярослав (6)

 Вигоріла частина дуже радіоактивного Рудого лісу. Намагаються не допустити переходу вогню на Прип'ять, - глава Асоціації чорнобильських туроператорів Ємельяненко

Ситуація з пожежею в Зоні відчуження складна. Пожежники стежать, щоб вогонь не перейшов на Прип'ять.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів глава Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко.

"У зону не пускають нікого, зокрема і ЗМІ. Ситуація з пожежею складна. Зараз боротьба з пожежею відбувається шляхом локалізацій. Це означає: поки горить одна територія лісу, вони відкривають і заливають водою іншу частину лісу, щоб на неї не перейшла пожежа. Але вогонь перекидається. Так раз по раз пожежа набула подальшого розповсюдження по всьому центру Чорнобильської зони. Пожежники активно працюють, але вогонь не зупиняється. Там зараз доволі сильний вітер, він розносить іскри. Уже згоріла частина дуже радіоактивного Рудого лісу. Він прямо на захід від ЧАЕС. Там вигоріла трава, дерева при цьому обгорають на кілька метрів. Тому якщо, наприклад, подивитися з дрона, то згорілий ліс не дуже відрізняється від незгорілого. Але трав'яна підстилка повністю вигоріла і ця підстилка піднімає радіацію в повітря", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гасіння пожежі в Зоні відчуження триває 10-ту добу: осередки займання спостерігаються в 3 лісництвах, - ДСНС

За інформацією Ємельяненка, пожежники чергують у Янові і контролюють, щоб вогонь не перейшов через дорогу на територію станції "Янів":

"Там рукою подати до Прип'яті. А якщо загориться Прип'ять, то Україна втратить локацію національного масштабу, яка ще десятки років приваблювала б іноземних туристів і піднімала б економіку. Я не розумію, як вони в цьому випадку зможуть зупинити вогонь, якщо вони не можуть його зупинити в полі".

Глава Асоціації побоюється, що винуватців підпалів не притягнуть до покарання.

"Всі пожежники кажуть, що це підпали. В точках загоряння немає ні ЛЕП, ні інших об'єктів, які здатні спровокувати пожежу. Температура повітря зараз не 35 і не 40 градусів, щоб могло статися самозаймання. Сталкери дуже часто робили все, щоб туризму в зоні не було і щоб вона залишалася покинутою. Зараз поліція оголосила в розшук декількох сталкерів, які активно заявляли в соцмережах про те, що вони робили підпали в Чорнобильській зоні. Але я думаю, що вони заявляли це тільки для хайпу, і не ці люди є причиною нинішніх масштабних пожеж. Є багато інших неадекватних сталкерів, які знімали ролики про те, як вони танцюють на тлі пожежі за ЧАЕС.

Також дивіться: У соцмережах стартував флешмоб на підтримку Чорнобиля: Ми молилися за Австралію і Нотр-Дам. Уже восьмий день як горить зона відчуження. ФОТОрепортаж

Я переживаю, щоб поліція не знайшла цапа-відбувайла – так, як зробили з жителем Житомирщини. Він підпалив свою частину, але тепер на нього вішають всі підпали біля Поліського. Є й інші точки підпалу в самій зоні. В один день сталося кілька підпалів. Один у Чистогалівці, і інший - під Корогодом".

Ємельяненко нагадав, що Чорнобильська зона відчуження повинна строго охоронятися по периметру.

"Держагентство з управління Зоною відчуження спільно з силовими структурами - Нацполіцією і СБУ, вже багато років як мали б відпрацювати систему суворої охорони периметру території зони. Тому що перебування в зоні людей, які не авторизовані, та ще й неадекватні, може привести до виносу радіонуклідів - на підошвах взуття і так далі. Юридично це винос радіонуклідів і артефактів із зони відчуження, а це вже кримінальна порушення. Охороною периметра займається поліція. На більш серйозному рівні - СБУ. В цьому випадку СБУ нічого не вартувало зняти інформацію з вишок мобільного зв'язку з метою встановити, хто в той момент був у зоні. За українським законодавством, дії з винесення радіонуклідів шляхом умисного підпалу кваліфікується як терористичний акт. І це компетенція СБУ. Тому повинні серйозно підключатися державні структури, тому що це аварія національного масштабу", - підсумував він.

Нагадаємо, за словами в.о. голови Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗО) Катерини Павлової, в результаті пожеж в зоні відчуження Чорнобильської АЕС було завдано збитків у розмірі десятків мільйонів гривень.

За офіційною версією, до основних причин загоряння відносять пожежу, яка перекинулася на територію Зони відчуження з боку Древлянського заповідника в Житомирській області, коротке замикання ліній електропередач у зоні і навмисні підпали.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188643
 
 
 Топ коментарі
 
нехилый такой бизнес сделала эта *ассоциация*-монополист на трагедии людей 90-х ! офисы в центре Киева, брендированные минивены, лоббисты в министерстве, чтобы не допустить до пирога чужих и частников ( пропускная система). Билет для иностранца-100$ с чела и все налом, т.е налоги платят как с ФОП ( ничего т.е.). Так кого мог кормить даннфый вид *туризма* кроме пары-тройки приближенных к министерству шарашкиных контор и чиновников? вопрос риторический... Посему - берите лопаты в руки всем своим министерством и офисом и вперед тушить объекты туризма, столь важные вам....!
 показати весь коментар
 
що ви триндите ...тей ліс давно вже не рижий ...хіба що короїд напав
 показати весь коментар
 
"Туристы" эти и подожгли, и будут поджигать. Нефик было бизнес на трагедии делать, теперь от бабок отказаться не смогут и будут Киев загрязнять и смогом и радиацией, которую принесет дым и полудурки "туристы" на своей одежде после "туризма". Пусть эта ассоциация оплачивает тушение и создает собственный пожмониторинг ведь это их бизнес территория. А сейчас нам, народу платить и дышать, а они будут бабки колотить.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ану спитайте АВАКОВА чому допустив пожар? А товін і швець і жнець і корок в дупі, а свою роботу не робить!


Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ і який реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, захистунаселення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб, а також гідрометеорологічної діяльності.
 показати весь коментар
 
 
Думаю, диверсия. Куча денег вливают в эту зону, на экскурсиях состояния поднимают, лес рубят, а следить некому. Рашисты сейчас дестабилизируют и так шаткое положение Украины на всех фронтах.
 показати весь коментар
 
Підпали йдуть по всій країні, наскільки мені відомо. Підпали це додаткова нагрузка на відповідні структури, під час короноавірусу і падіння економіки. Це може бути і сплановані диверсії.
 показати весь коментар
 
 
що ви триндите ...тей ліс давно вже не рижий ...хіба що короїд напав
 показати весь коментар
 
 
Слава Богу ...ато я вже грішним ділом знову про атомну подумав ...
 показати весь коментар
 
Його зпиляли і зарили у землю ще у 1986.
 показати весь коментар
 
 
и тут раша виновата... Ну шож ты будешь делать.
 показати весь коментар
 
 
беда... и, похоже, готова еще одна бимба/повод для продления карантина - типа повышенная радиация, загрязнение воздуха... а там и инопланетяне подтянутся...
 показати весь коментар
 
 
чернобыльские туроператоры)))).... тезтур отдыхает!))))
 показати весь коментар
 
 
"Туристы" эти и подожгли, и будут поджигать. Нефик было бизнес на трагедии делать, теперь от бабок отказаться не смогут и будут Киев загрязнять и смогом и радиацией, которую принесет дым и полудурки "туристы" на своей одежде после "туризма". Пусть эта ассоциация оплачивает тушение и создает собственный пожмониторинг ведь это их бизнес территория. А сейчас нам, народу платить и дышать, а они будут бабки колотить.
 показати весь коментар
 
 
За туристами как раз следят во время экскурсии. Сталкеры возможно.
 показати весь коментар
 
 
Реклама от туроператоров открывает путь для "сталкеров". А во главе стоит погоня за деньгами.
 показати весь коментар
 
Схема боротьби одна - та якою зєлєнський поборов бурштинову мафію, та якою він бореться з кількістю вбитих і поранених на війні - замовчування.
 показати весь коментар
 
Ну, Рудий ліс, діждав таки зелених госпідарів....
 показати весь коментар
 
Рудий ліс горів і позаминулого року. Страшного нічого не сталось. А от те, що за кількасот метрів там ВРУ-750 - це погано.
 показати весь коментар
 
 
Нужно просто перестать гореть , а людям просто перестать ловить радиацию ! Выгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса. Пытаются не допустить перехода огня на Припять, - глава Ассоциации чернобыльских туроператоров Емельяненко - Цензор.НЕТ 4113
 показати весь коментар
 
а того алкаша-поджигальщика уже отпустили? за недостаточностью улик......
 показати весь коментар
 
шо емельяненко - ссыкотно, что туристы бабла столько не занесут, как раньше?
какого хера ты тут расскулилось, ущербное??
хапанул в свое время и сиди тихо, не отсвечивай, чмо ***!
 показати весь коментар
 
 
и никакая падла в мире не предложила помощь? мы так чуть что, так сразу помогать в первых рядах ска..
 показати весь коментар
 
 
Это обыкновенная диверсия.
Рынок земли проголосовали. Следующий этап - ликвидация тех, кто не хочет землю продавать в нужные руки. Метод выбрали другой чем в 1933, - сейчас доводят человека до болезни, а далее человеку ничего не остается другого, чем продать свою землю и оплатить лечение.
Точно такая же схема обкатана в Мексике и Южной Америке.
 показати весь коментар
 
 
нехилый такой бизнес сделала эта *ассоциация*-монополист на трагедии людей 90-х ! офисы в центре Киева, брендированные минивены, лоббисты в министерстве, чтобы не допустить до пирога чужих и частников ( пропускная система). Билет для иностранца-100$ с чела и все налом, т.е налоги платят как с ФОП ( ничего т.е.). Так кого мог кормить даннфый вид *туризма* кроме пары-тройки приближенных к министерству шарашкиных контор и чиновников? вопрос риторический... Посему - берите лопаты в руки всем своим министерством и офисом и вперед тушить объекты туризма, столь важные вам....!
 показати весь коментар
 
 
Главное куда ветер в то время дул? Если на Рашку то хорошо. Если на Киев то пздц. Скоро появятся такие мутанты что пох. на вирус будет
 показати весь коментар
 
Зеленое клоунское чмо все больше смахивает на всадника апакалепсиса. Жопа не только в Украине но и во всем мире
 показати весь коментар
 
"Выгорела часть очень радиоактивного Рыжего леса. Пытаются не допустить перехода огня на Припять" -гнать Авакова, если не может потушить.
 показати весь коментар
 
Что-то не вижу предложений помощи от других, хотя бы соседних стран... мы то во всем всем помощь предлагаем!
 показати весь коментар
 
 
Используется ли пожарная авиация , пожарные танки , о которых писали недавно на Цензоре ? Где все это ?
Вигоріла частина дуже радіоактивного Рудого лісу. Намагаються не допустити переходу вогню на Прип'ять, - глава Асоціації чорнобильських туроператорів Ємельяненко - Цензор.НЕТ 3966
 показати весь коментар
 
 
Танки и авиация есть только на бумаге и на картинках по тв
 показати весь коментар
 
 


Galina_W_@galadriel999 12 ч

Підпали йдуть по всій Україні. Це цілеспрямована атака - дністровські плавні теж палять
https://mobile.twitter.com/ann_vodoley/status/1249331215045480449
 показати весь коментар
 
Если посмотреть хотя бы на снимки NASA, то первая мысль-поджог в нескольких местах.
А все эти туры в Зону, эти сувениры, эти чашки с символикой радиации - сплошной позор.
 показати весь коментар
 
Це в дусі північної нигерії робити зараз підпали в Україні. Так що, якщо бачите молодиків яки підпалюють - можна бити))) Звичайно, це жарт.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору