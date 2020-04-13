 Рада може провести позачергове засідання цього тижня та ще одне після Великодня, - "слуга народу" Кравчук

Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"Я не знаю на коли заплановано фінансовий комітет, але ми так попередньо з колегами говорили, що цього тижня може бути ще одне засідання, можливо, завтра, можливо, в інший день. Ми, правда, ще не обговорювали порядок денний. Тому що крім банківського закону у нас із боргів ще кадрові питання. Бо давно на черзі голосування за того ж міністра енергетики. Вже більш ніж місяць міністерство таке велике, важливе, складне, без чинного міністра. Також готує законопроєкти Кабінет міністрів, зокрема з економічних стимулів, кредитування, які теж треба буде проголосувати у Верховній Раді. Тому ми розраховуємо на ще одне засідання цього тижня і на засідання ще після Великодніх свят", - сказала Кравчук.

За її словами, поки не може розповісти які саме питання будуть розглядати на найближчому позачерговому засіданні, оскільки немає порядку денного.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада України в понеділок, 13 квітня, збереться на позачергове засідання і розгляне зміни до Держбюджету, скасування ринку землі та посилення відповідальності за спалювання трави.

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