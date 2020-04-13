Про це в коментарі Цензор.НЕТ заявила заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.
"Я не знаю на коли заплановано фінансовий комітет, але ми так попередньо з колегами говорили, що цього тижня може бути ще одне засідання, можливо, завтра, можливо, в інший день. Ми, правда, ще не обговорювали порядок денний. Тому що крім банківського закону у нас із боргів ще кадрові питання. Бо давно на черзі голосування за того ж міністра енергетики. Вже більш ніж місяць міністерство таке велике, важливе, складне, без чинного міністра. Також готує законопроєкти Кабінет міністрів, зокрема з економічних стимулів, кредитування, які теж треба буде проголосувати у Верховній Раді. Тому ми розраховуємо на ще одне засідання цього тижня і на засідання ще після Великодніх свят", - сказала Кравчук.
За її словами, поки не може розповісти які саме питання будуть розглядати на найближчому позачерговому засіданні, оскільки немає порядку денного.
Раніше повідомлялося, що Верховна Рада України в понеділок, 13 квітня, збереться на позачергове засідання і розгляне зміни до Держбюджету, скасування ринку землі та посилення відповідальності за спалювання трави.
тільки не народу
як і ви
Долбо..бы опасны потому, что рациональные люди с трудом могут представить логику неразумного поведения. Умный человек способен понять логику бандита, потому что бандит рационален - он всего лишь хочет получить больше благ и при этом недостаточно умен, чтобы заработать их. Бандит предсказуем, потому против него можно выстроить защиту.
Спрогнозировать действия ДЛБ невозможно, он навредит вам без причины, без цели, без плана, в самом неожиданном месте, в самое неподходящее время. У вас нет способов предугадать, когда ДЛБ нанесет удар. В конфронтации с долбо..бом умный человек полностью отдает себя на милость ДЛБ, рандомного создания без понятных умнику правил. Атака ЛДБ обычно застает врасплох. Даже когда атака становится очевидной, от нее сложно защититься, потому что она не имеет рациональной структуры. Это то, о чем писал Шиллер: «Против долбо..бов бессильны даже боги».