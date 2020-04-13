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 Київські новини, Суспільство
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 Пільговий період оплати за комунальні послуги в Києві триватиме до кінця карантину, - Кличко

Пільговий період оплати за комунальні послуги триватиме до кінця обмежувальних заходів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер столиці Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

"У нас була норма знижки 10 % для тих, хто заплатить до 20 числа поточного місяця. Тепер ця знижка діятиме для всіх, хто сплатить до кінця місяця, - зазначив мер столиці. Але це не означає, що за комунальні послуги не треба платити взагалі. Через обмежувальні заходи в місті різко впав рівень сплати. Загальний рівень оплати за житлово-комунальні послуги на кінець березня в Києві не досягнув 80 %. Порівняно з лютим, значно менше киян заплатили за послуги", - наголосив Віталій Кличко.

За його совами, ці кошти, дуже потрібні місту. Бо це, зокрема, і зарплата працівників комунальних підприємств, і гроші на пальне для комунальної техніки та на інші витрати.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кияни заборгували близько 6 млрд грн за комунальні послуги, - КМДА

Кличко зазначив, що комунальники щодня виходять на вулиці міста, працюють, щоб забезпечувати його життєдіяльність.

"Сьогодні є широкий вибір сервісів, де можна сплатити за комунальні послуги, не виходячи з дому. Велике прохання до тих, хто вже сплачує онлайн: в особистому кабінеті ви можете зареєструвати кілька адрес і сплатити також за своїх батьків, бабусь та дідусів, які не користуються онлайн-сервісами", - звернувся до мешканців столиці Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188639
 
 
 Топ коментарі
 
Опять будут платить те , кто платит . За себя и за хитрожопых "бедных и несчастных" халавщиков . Работа есть , только работать никто не хочет . Женщины , гоните диванных животных из дома . Пусть добывают себе пропитание .
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"У нас была норма скидки 10 % для тех, кто заплатит до 20 числа текущего месяца. Теперь эта скидка будет действовать для всех, кто оплатит до конца месяца". Я не понял его. Это ж надо столько получать ударов по голове чтоб быть таким тормозом.
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А после карантина откуда у людей деньги возьмутся? Людям семьи кормить уже не за что. За квартиры в последнюю очередь будут думать.
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Опять будут платить те , кто платит . За себя и за хитрожопых "бедных и несчастных" халавщиков . Работа есть , только работать никто не хочет . Женщины , гоните диванных животных из дома . Пусть добывают себе пропитание .
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Халявщики кажуть що за ті копійки працювати не будуть.
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шо это за скидка такая, реально непонятно. т.е. если до 20 заплатить то должна быть скидка? шото никто про это неговорил никогда. Или нас кинули с этими 10%, или веталь шото протупил
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скидка была только за придомовую территорию
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Если человек не может найти работу, так кто виноват? Только государство: не обеспечило местами
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А если он, этот означенный вами, ЗеДятел? Кто виноват?
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"У нас была норма скидки 10 % для тех, кто заплатит до 20 числа текущего месяца. Теперь эта скидка будет действовать для всех, кто оплатит до конца месяца". Я не понял его. Это ж надо столько получать ударов по голове чтоб быть таким тормозом.
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шо это за скидка такая, реально непонятно. т.е. если до 20 заплатить то должна быть скидка? шото никто про это неговорил никогда. Или нас кинули с этими 10%, или веталь шото протупил
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в переводе на пацанский язык, кто не заплатит до 20 числа, получит 10% штрафа. Никакой скидки нет.
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так пеню ж на время карантина отменили вроде.
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Льгота просто всем льготам льгота для льготников. Все киевляне самые льготные з льготников по льготе от нельготного.
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Після Великого карантину! Київ.Кияни заробляють на сплату заборгованості комунальним послугам.
Пільговий період оплати за комунальні послуги в Києві триватиме до кінця карантину, - Кличко - Цензор.НЕТ 9592
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А после карантина откуда у людей деньги возьмутся? Людям семьи кормить уже не за что. За квартиры в последнюю очередь будут думать.
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ну так пусть живут без води и электричества.
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Почему нет квитанций?Как оплатить,не зная что???
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Так квитанции всегда приносят по позже, что бы люди не успевали вовремя платить.
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