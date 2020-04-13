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 Політика України, Здоров'я
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Все про:карантин (2738) COVID-19 (3635) коронавірус (2290) Вельможний (2)

 Нардеп з групи "Довіра" Вельможний захворів на пневмонію: "Це сталося, я пригнічений"

Народний депутат з групи "Довіра" Сергій Вельможний повідомив про наявність у нього двосторонньої пневмонії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у понеділок на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"На жаль, мої друзі, це сталося. Пройшов комп'ютерну томографію легень. Результат - двостороння пневмонія ... Нема слів, я пригнічений", - написав Вельможний.

Нардеп з групи Довіра Вельможний захворів на пневмонію: Це сталося, я пригнічений 01

Як повідомлялося, 21 березня Вельможний був госпіталізований разом із сином з симптомами, схожими на COVID-19. Перший тест на коронавірус показав негативний результат, після чого, за його словами, тест повинні були провести повторно. Нардеп і його син перебували в інфекційному відділенні Олександрівської клінічної лікарні в центрі Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нардепа Вельможного підтвердили коронавірус, - нардеп Шахов

Нардеп з групи Довіра Вельможний захворів на пневмонію: Це сталося, я пригнічений 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188636
 
 
 Топ коментарі
 
ВСЕМ НАСРАТЬ НА ТО ЧТО ТЫ ПОДАВЛЕН)))))
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Срочно досавить в Раду на внеочередное заседание
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Из Куршавеля вернулись ? Сочувствую .
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это тот, который ничуть не было короной болен? Нардеп из группы "Довіра" Вельможный заболел пневмонией: "Это случилось, я подавлен" - Цензор.НЕТ 3578
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Довира - ето группа которая доверяет только коломойскому ?
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Срочно досавить в Раду на внеочередное заседание
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Из Куршавеля вернулись ? Сочувствую .
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Да всем до одного места как ты там себя чуствуешь...
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та понятно, что подавлен...., пожить конечно еще хочется...., но с другой стороны чем плоха такая смерть? день-два и нету..... а когда будешь лежать годами и гнить заживо от инсульта, пожалеешь, что не умер от коронавируса...... так что все относительно......
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чем плоха такая смерть? Ну если верить доктору Франческе Кортелларо, главе отделения неотложной помощи больницы Сан-Карло Борромео под Миланом, то "Они чувствуют, когда умирают. Это как утонуть. Только медленнее". Можешь попробовать, инструкции в разделе "Пытка водой". Почитай, полезно.... https://www.ilgiornale.it/news/politica/tsunami-e-muoiono-lucidi-1838892.html
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А нехер шастати по Куршавелях. Відпочивайте в Бердянську, Одесі. А то для народу одне, а для підерів від влади - Куршавелі
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Мій сусід, колишній голова райради, після відкачки води з легенів, після "другого народження", на запитання лікаря; "А чи тепер ви будете фінансувати районну медицину?" лежачи на лікарняному ліжку, відповів, що ТАК, ТАК, ТАК! Нардеп з групи "Довіра" Вельможний захворів на пневмонію: "Це сталося, я пригнічений" - Цензор.НЕТ 7468 .
Коли ті курви на своїй шкурі не відчують всі принади української медицини, змін не буде.
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-У тебя коронавирус?
- Да.
- Из Китая?
- Обижаешь, чистый Крушавель!
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Народу не интересно состояние здоровья всех этих слуг дьявола. Подохните хоть все 450 + голобородько.
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там есть ПЕС и Голос да и Батькивщина пусть живёт
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Там на фото с КТ остатки картонных коробок.
Это случайно не персональный КТ купленный для помазанников?
А то комната располагает.
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Радоваться надо. Пневмония это не С19. Если показал рентген, значит тебя пронесло! Антибиотиками зальют до ушей, и будешь жить падла, и дальше вредить нашей стране.
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Это коронавирус, просто дупутат дипломатично выражается.
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Чем больше денег через твои лапы пройдет, тем больше шансов подцепить заразу.
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с такой поважной фамилией и такое сцыкло...)
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Да нет никакого вируса! Я только что в соседней новости читал
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А что он переживает и подавлен? Пусть обратиться за помощью к одногруппнику Шахву. То ему расскажет про сымитированность болезни!
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