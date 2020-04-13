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 Політика України, Суспільство
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Все про:Київ (7663) Київрада (283) місцеві вибори (165) рейтинг (320) Слуга народу (790) Європейська Солідарність (345)

 "Слуга народу", "ЄС" і "Удар" Кличка в трійці лідерів на виборах у Київраду, - опитування. ІНФОГРАФІКА

"Слуга народу", "Європейська Солідарність" і "Удар" складають групу лідерів на виборах до Київради.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в результатах дослідження Соціологічної групи "Рейтинг", опублікованих сьогодні.

Згідно з даними опитування, за "Слугу народу" готові проголосувати 22,3% киян, що визначилися з вибором і готові проголосувати. "Європейська Солідарність" може отримати 18,6% голосів. "Удар" Віталія Кличка підтримує 13,5% відсотків киян.

Також 5-процентний бар'єр долають "Батьківщина" (9,4%), Опозиційна платформа (7,2%) і "Голос" (5,9%).

Інші партії набрали менше 4%.

Читайте також: Кличко - 59%, Зеленський - 47%, Шмигаль - 26%, - кияни оцінили ефективність влади під час боротьби з коронавірусом. Опитування групи "Рейтинг"

Як повідомлялося раніше, згідно з даними опитування "Рейтингу", за Віталія Кличка ("Удар") готові проголосувати 38,7% киян, які визначилися і готові прийти на вибори. Найближчий переслідувач, Сергій Притула ("Голос") набирає в 4 рази менше - 9,1%. За Олександра Ткаченка ("Слуга народу") готові проголосувати 8,8%.

Віталій Кличко впевнено випереджає основних конкурентів у другому турі виборів мера: Кличко-Ткаченко - 47% -18%, Кличко-Притула - 48% -20%, Кличко-Пальчевський - 49% -19%.

59% киян вважають, що Кличко в умовах загрози коронавірусу діяв ефективно. 47% вважають ефективними дії Президента Володимира Зеленського. За 38% як отримали МОЗ і МВС. У медичних установ Києва і прем'єр-міністра Шмигаля - відповідно, 35 і 26%.

Слуга народу, ЄС і Удар Кличка в трійці лідерів на виборах у Київраду, - опитування 01

Дослідження "Суспільно-політичні настрої киян" проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 4-7 квітня 2020 року. Аудиторія: жителі Києва від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Загальна вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2%. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У нас є сильні кандидати в мери Харкова, Одеси, Львова і Дніпра. Десь ми будемо перемагати, десь займатимемо друге-третє місце, - "слуга народу" Качура

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188635
 
 
 Топ коментарі
 
Еще месяц их упорной работы и будут готовы 2,2%
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Львов. Рейтинг бениных шестерок скоро уйдет в минус...)

За "Слугу народу" на місцевих виборах готові проголосувати 22% киян, за "ЄС" - 18%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 4100
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О. Бачу добрій половині зебів холодильник мізки вже виправив.
Ну зачекаемо ще трохи.
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а так читаешь туфту типа опроса!!!! дебильный подход.... брехню жуешь
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Перед выборами Зеленского и "слуг народа" в прошлом году ты же опросам верил, чего же сейчас не веришь?
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А вот нифига, Ростов для них слишком лёгкое наказание, если вообще наказание.
Фонари их ждут.
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Опросы в которых вор Кличко имеет четырехкратный перевес?? Серьезно??? Порохоботы уже не знают как списеть покрасивее, все равно враньё видно.
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В любом случае Киев будет оранжевый, как большая половина Украины на следующих местных. Это уже движение в обратную сторону. Львов показателен, но Киев тоже не плох.
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Большей половины не бывает. В остальном согласен
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Якщо не буде тотальних фальсифікацій чи якогось форс мажору.
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Ближче до осінніх місцевих виборів за включення в список СН при опитуванні будуть бити опитувачам писок (мордяку)
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Погугли, хто такие Рустам, звідки він і чого досяг
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22.3% кончених дебілів вихованих телевізором і ненавистю до Порошенка , 11% вати і сепарів вихованих ********** і руцкім мірам. Фактично в Києві кожен третій це тупа ватна мразь яка любить шару і **** і ненавидить Україну і все українське. Як з цією худобою жити в одній країні? А по країні ж цифри ще жахливіше.
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22+18=40 відсотків кретинів це суспільна катастрофа, яка закономірно перетворюється в економічну і політичну.
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Зато ты, взявший себе ник любимого *****,- просто гордость и счастье для страны!
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Понаехало в последние годы-десятилетие в Киев из более населенного юга-востока, вот и результат.
Раньше многие оттуда сваливали в москву, питер, потом стали ехать в Киев.
А ватой, совками как были, так и остались.
Мразота Бужанский тому пример, ехал бы к своим любимым ст(р)алинистам на мацкву и не мешал жить украинцам.
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Это говорит об уровне развития нашего нарида - СН в тройке лидеров! За "Слугу народу" на місцевих виборах готові проголосувати 22% киян, за "ЄС" - 18%, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 780
Рвотный смайлик мне!
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А выбора -- нет. Как на базаре-- вся картошка --гнилая.
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Слуги 22,3? Ні, зебілізм реально не ліується!
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Ага... "народный контроль"... Как-то был дома, у родителей. И услышал интересный диалог. Суть такая - одна бабка стала "кости перемывать" соседской девчонке - типа, "шалава"... Услышал её слова дед девчонки и в ответ: "А ти забула, як по молодості од твоїх гульок кущі по селу тріскотіли?!..." И давай перечислять тех, кто у неё под подолом "ночевал"... На четвёртом-пятом имени бабка сбежала...
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Ну що, проголосували папріколу? Нема ума- вважай каліка...
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Шизиков в Киеве больше чем я думал. Вообще Украина совершила большую ошибку что не дала голосов за партию Саакашвили, сам хотел до последнего голосовать за РНС, но Саакашвили призвал отдать голоса за СН, я его понимаю, не понимаю украинцев их стремление выбрать путь к процветанию через дупу...
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Хех! Я давно вже кажу що з кожними виборами нарід обирає ще гірших.
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Пусть сначала отсидит в реформированной Родине.
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Надо выслеживать тех, кто голосует за Медведчука и расправляться с ними по всей строгости военного времени!!!


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Полностью за!! Но подозреваю что эти паскуды не сознаются, скорее скажут что голосовыли за Петю, ибо между Петей и Мертвечуком больше общего чем между куриным и петушиным помётом....поэтому ордер нужно расширить на порохоботов!
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Очкур притримай, бо репне... І з якої помийниці вас на "Лахту" набирають? Мабуть, з ПТУ... Бо пишете майже всі одним штибом...
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это ты по законам каким? дерьмократическим? это когда типа правовое государство, сводода слова, свобода личного мнения?
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я с вами согласен наверное, но сначала их надо повешать, потом утопить и только потом расстреливать - так ведь?
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А давай на тебе проэкспериментируем? Веди для нас, что Медведчук, что "лахтинец" - всё едино... Оба - "батраки кремлёвские"...
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а неслабо так явашвырокцы просели,и это есть гуд..
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Слуги + жопоблоки + шарій > 34 %

У Києві дебілів не менше, ніж в якомусь забитому задрипанську.
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По-перше, серед виборців слуг є хороші люди, просто дуже-дуже прості. От уяви - вони не дивляться новин (взагалі) і не цікавляться політикою - як вони можуть скласти свою думку? Але вони поступово відпадають. Восени в слуг в києві було 30%.
По-друге, на рахунок ОПЗЖ. Якщо росіянин голосує за них, то це не означає що він дебіл. І як не крути, ОПЗЖ напевно найбільш послідовно політична сила, яка ніде не зрадила виборців. Те що тобі не подобається їх програма це вже інше питання!
І голосування за ринок землі показало, що там більше патріотів ніж в ЄС та Голосі.
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Это утверждение, пожелания, надежды, пропаганда?
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Это факт) а как вы, зерыги, старались себе место мэра столицы захапать...
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Такої швидкості більш ніж достатньо до осені. Минулої осені було 30%.
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Дайош підальку одразу на президента США !
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своё мнение писать не буду, опять забанят, я просто поржу ))))
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Не согласен. Было 25% дебилов, а потом резко 8%.
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Щось у Свободи з кожними виборами все меньше і меньше.
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Хотілося би почути мотивацію тих 22%, я підозрюю що половина з них тролі, які голосуватимуть за інші партії, є ще пенсіонери які голосують просто за владу.
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Квартал 95 много лет тужится выставить Кличко не умеющим связать двух слов тупарём. Это при том что Кличко свободно владеет английским и немецким- на фоне шибздика, за бугром несущего разную хрень на плохом украинском. А тужится потому что бюджет Киева-лакомый кусочек для Коломойского, 57 млрд./ "Застрельщик процесса -Коломойский. Именно его человека - Александра Ткаченко планируется назначить главой КГГА".- Просьба из Вашингтона и кэш для Коломойского. 14 августа 2019.
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А эти олигофрены еще годами клепали свои тупорылые сценки про Кличко. Но жизнь показала,кто действительно тупой.
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Как сказал один из персонажей известного анекдота, савсэм отупэл народ. Или же нам это (ну, эту всю "статистику" из двадцати опрошенных) так преподносят янукопорохозелеботы во главе со всякими там "разумковыми"? Как по мне, все они из одной помойки социопатов-соросят.
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Чи зменшило розведення обстріли, як каже президент Зеленський?

У березні 2020 року бойовики обстріляли українські позиції 294 рази, що на 80 більше, ніж рік тому. Загалом з 1 січня до 8 квітня 2020 угруповання «ЛДНР» накривало українські позиції 883 рази. При чому щомісяця збільшуючи кількість (вся інформація за даними щоденних звітів ООС): січень - 229, лютий - 265, березень - 294. У 2019 році за цей же період (три місяці та 8 днів квітня) - 775. Тобто на 108 разів менше.

Березень також видався антирекордним у 2020 році за кількістю потерпілих мирних жителів. В період з 1 по 31 березня на Донеччині зафіксовано дві смерті серед цивільного населення, а також 17 поранених. «Управління верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 19 випадків загибелі або поранення цивільних осіб, пов'язаних із конфліктом..., що на 280 відсотків більше, ніж у лютому 2020. Це також більше, ніж втрати серед цивільних осіб за січень та лютий 2020 разом узяті, і найвища кількість місячних втрат із вересня 2019 року»
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Оппозиционная платформа (7,2%) и это в Киеве.
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Почему люди даже после таких провалов и антиукраинской политике до сих пор готовы голосовать за "Слугу Народа".
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