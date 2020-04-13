 "Слуга народу", "ЄС" і "Удар" Кличка в трійці лідерів на виборах у Київраду, - опитування. ІНФОГРАФІКА

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в результатах дослідження Соціологічної групи "Рейтинг", опублікованих сьогодні.
Згідно з даними опитування, за "Слугу народу" готові проголосувати 22,3% киян, що визначилися з вибором і готові проголосувати. "Європейська Солідарність" може отримати 18,6% голосів. "Удар" Віталія Кличка підтримує 13,5% відсотків киян.
Також 5-процентний бар'єр долають "Батьківщина" (9,4%), Опозиційна платформа (7,2%) і "Голос" (5,9%).
Інші партії набрали менше 4%.
Як повідомлялося раніше, згідно з даними опитування "Рейтингу", за Віталія Кличка ("Удар") готові проголосувати 38,7% киян, які визначилися і готові прийти на вибори. Найближчий переслідувач, Сергій Притула ("Голос") набирає в 4 рази менше - 9,1%. За Олександра Ткаченка ("Слуга народу") готові проголосувати 8,8%.
Віталій Кличко впевнено випереджає основних конкурентів у другому турі виборів мера: Кличко-Ткаченко - 47% -18%, Кличко-Притула - 48% -20%, Кличко-Пальчевський - 49% -19%.
59% киян вважають, що Кличко в умовах загрози коронавірусу діяв ефективно. 47% вважають ефективними дії Президента Володимира Зеленського. За 38% як отримали МОЗ і МВС. У медичних установ Києва і прем'єр-міністра Шмигаля - відповідно, 35 і 26%.
Дослідження "Суспільно-політичні настрої киян" проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 4-7 квітня 2020 року. Аудиторія: жителі Києва від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Загальна вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2%. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
Фонари их ждут.
Раньше многие оттуда сваливали в москву, питер, потом стали ехать в Киев.
А ватой, совками как были, так и остались.
Мразота Бужанский тому пример, ехал бы к своим любимым ст(р)алинистам на мацкву и не мешал жить украинцам.
Рвотный смайлик мне!
У Києві дебілів не менше, ніж в якомусь забитому задрипанську.
По-друге, на рахунок ОПЗЖ. Якщо росіянин голосує за них, то це не означає що він дебіл. І як не крути, ОПЗЖ напевно найбільш послідовно політична сила, яка ніде не зрадила виборців. Те що тобі не подобається їх програма це вже інше питання!
І голосування за ринок землі показало, що там більше патріотів ніж в ЄС та Голосі.
У березні 2020 року бойовики обстріляли українські позиції 294 рази, що на 80 більше, ніж рік тому. Загалом з 1 січня до 8 квітня 2020 угруповання «ЛДНР» накривало українські позиції 883 рази. При чому щомісяця збільшуючи кількість (вся інформація за даними щоденних звітів ООС): січень - 229, лютий - 265, березень - 294. У 2019 році за цей же період (три місяці та 8 днів квітня) - 775. Тобто на 108 разів менше.
Березень також видався антирекордним у 2020 році за кількістю потерпілих мирних жителів. В період з 1 по 31 березня на Донеччині зафіксовано дві смерті серед цивільного населення, а також 17 поранених. «Управління верховного комісара ООН з прав людини зафіксувало 19 випадків загибелі або поранення цивільних осіб, пов'язаних із конфліктом..., що на 280 відсотків більше, ніж у лютому 2020. Це також більше, ніж втрати серед цивільних осіб за січень та лютий 2020 разом узяті, і найвища кількість місячних втрат із вересня 2019 року»