 За період карантину СБУ викрила 154 агітаторів, які поширювали фейки про коронавірус, і заблокувала 2000 інтернет-спільнот

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Кіберфахівці Служби постійно аналізують інтернет-контент подібної тематики, який здебільшого поширюється з російського інформаційного простору. Він спрямований на створення штучної паніки або містить заклики до порушення умов карантину", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, як зазначили в СБУ, серед виявлених 154 осіб Служба вже встановила 8 інтернет-агітаторів, які цілеспрямовано діяли за завданням російської сторони. Такі агітатори працювали в Одесі, Дніпрі, Львові, Херсоні та Києві. Щодо них слідчі СБУ розпочали кримінальні провадження за статтями 109 і 110 Кримінального кодексу України. Тобто за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.
Інформація про інших 146 осіб спрямована до Нацполіції. Третина з них вже притягнуті до адміністративної відповідальності за поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку чи порушення громадського порядку.
Нагадаємо, що раніше Голова Служби безпеки Іван Баканов вніс до Ради національної безпеки й оборони України пропозиції продовжити санкції щодо російських соцмереж "Одноклассники" і "ВКонтакте" ще на 3 роки.
"Фейки в країнах сталої демократії прирівняно до зброї масового знищення. Проти України триває гібридна війна, і ми продовжуємо протистояти інформаційним атакам з боку РФ. Тож у продовженні санкцій є сенс: цим ми захистимо наших громадян від фейків і маніпуляцій, а відповідно – збережемо безпеку держави в цілому", – заявив Голова СБУ.
с законом про правду не сложилось, так решили под вирус пропихнуть в явочном порядке
И ожидаемо, это не имеет ничего общего с распространением фейков о коронавирусе.
Андрей Дидовик
Почему вирус распространяется в странах с самым жёстким карантином? Ответ недавно найден группой израильских учёных. Через канализацию! Именно! Исследование установили, что вирус выделяется через отходы жизнедеятельности и остаётся в канализации навсегда. Через канализационный газ доходит до гидрозатворов в унитазах и ,проникая через воду гидрозатворов, входит в наши квартиры через туалеты. Особую опасность представляют сами посещения туалета по большому. Мы выставляем навстречу вирусу открытые слизистые и он без труда заходит в нас. В чем самая главная опасность? При таком проникновения вирус очень долго идёт к лёгким ( более месяца) и определить источник инфицирования невозможно. Опечатайте унитазы, замуруйте их!
ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ К СПАСЕНИЮ!
13.04.2020 10:29
Откуда у людей такие фантазии?
Не теряй время, подотри своё дерьмо.
А люди пусть знают, кто фейк алии высерает.
Лише зебілів можна АГІТУВАТИ за чи проти коронавіруса.
А зеля підпадає під ці ознаки зі своїм кварталом?