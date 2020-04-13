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 За період карантину СБУ викрила 154 агітаторів, які поширювали фейки про коронавірус, і заблокувала 2000 інтернет-спільнот

У період дії карантину через пандемію COVID-19 Служба безпеки України виявила 154 агітаторів, які поширювали фейки про коронавірус. СБУ також заблокувала більш ніж 2000 відповідних інтернет-спільнот із загальною аудиторією понад 700 000 підписників.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Кіберфахівці Служби постійно аналізують інтернет-контент подібної тематики, який здебільшого поширюється з російського інформаційного простору. Він спрямований на створення штучної паніки або містить заклики до порушення умов карантину", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, як зазначили в СБУ, серед виявлених 154 осіб Служба вже встановила 8 інтернет-агітаторів, які цілеспрямовано діяли за завданням російської сторони. Такі агітатори працювали в Одесі, Дніпрі, Львові, Херсоні та Києві. Щодо них слідчі СБУ розпочали кримінальні провадження за статтями 109 і 110 Кримінального кодексу України. Тобто за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

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Інформація про інших 146 осіб спрямована до Нацполіції. Третина з них вже притягнуті до адміністративної відповідальності за поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку чи порушення громадського порядку.

Нагадаємо, що раніше Голова Служби безпеки Іван Баканов вніс до Ради національної безпеки й оборони України пропозиції продовжити санкції щодо російських соцмереж "Одноклассники" і "ВКонтакте" ще на 3 роки.

"Фейки в країнах сталої демократії прирівняно до зброї масового знищення. Проти України триває гібридна війна, і ми продовжуємо протистояти інформаційним атакам з боку РФ. Тож у продовженні санкцій є сенс: цим ми захистимо наших громадян від фейків і маніпуляцій, а відповідно – збережемо безпеку держави в цілому", – заявив Голова СБУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188632
 
   
 Топ коментарі
 
К тебе уже должны были выехать с цементом. Чтобы замуровать... твой унитаз(читай: рот).

За період карантину СБУ викрила 154 агітаторів, які поширювали фейки про коронавірус, і заблокувала 2000 інтернет-спільнот - Цензор.НЕТ 3111 Андрей Дидовик
Почему вирус распространяется в странах с самым жёстким карантином? Ответ недавно найден группой израильских учёных. Через канализацию! Именно! Исследование установили, что вирус выделяется через отходы жизнедеятельности и остаётся в канализации навсегда. Через канализационный газ доходит до гидрозатворов в унитазах и ,проникая через воду гидрозатворов, входит в наши квартиры через туалеты. Особую опасность представляют сами посещения туалета по большому. Мы выставляем навстречу вирусу открытые слизистые и он без труда заходит в нас. В чем самая главная опасность? При таком проникновения вирус очень долго идёт к лёгким ( более месяца) и определить источник инфицирования невозможно. Опечатайте унитазы, замуруйте их!
ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ К СПАСЕНИЮ!

13.04.2020 10:29
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Молодец! Ставлю лайк за цитирование. Лохи должны страдать , такая их судьба. Ходить в намордниках и какать в баночки.
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министерство правды, кароч
с законом про правду не сложилось, так решили под вирус пропихнуть в явочном порядке За период карантина СБУ разоблачила 154 агитатора, распространявших фейки о коронавирусе, и заблокировала 2000 интернет-сообществ - Цензор.НЕТ 9904
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Интересно посмотреть на список этих 2000 интернет-сообществ. Что они там позакрывали под шумок карантина.
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министерство правды, кароч
с законом про правду не сложилось, так решили под вирус пропихнуть в явочном порядке За период карантина СБУ разоблачила 154 агитатора, распространявших фейки о коронавирусе, и заблокировала 2000 интернет-сообществ - Цензор.НЕТ 9904
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Хуже...... следователи СБУ начали уголовные производства по статьям 109 и 110 Уголовного кодекса Украины. То есть за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти, а также за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

И ожидаемо, это не имеет ничего общего с распространением фейков о коронавирусе.
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эпоха здравого смысла закончилась год назад. с появлением вендиктовой закончилась эпоха остатков здравого смысла.
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Вот это уже реально страшно, а на ветке народа практически нет.............
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Интересует другое, а вот к примеру авторов фейков что намордники от вируса защищают или скамейки в парках вирусы распространяют нашли или нет?
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К тебе уже должны были выехать с цементом. Чтобы замуровать... твой унитаз(читай: рот).

Андрей Дидовик
Почему вирус распространяется в странах с самым жёстким карантином? Ответ недавно найден группой израильских учёных. Через канализацию! Именно! Исследование установили, что вирус выделяется через отходы жизнедеятельности и остаётся в канализации навсегда. Через канализационный газ доходит до гидрозатворов в унитазах и ,проникая через воду гидрозатворов, входит в наши квартиры через туалеты. Особую опасность представляют сами посещения туалета по большому. Мы выставляем навстречу вирусу открытые слизистые и он без труда заходит в нас. В чем самая главная опасность? При таком проникновения вирус очень долго идёт к лёгким ( более месяца) и определить источник инфицирования невозможно. Опечатайте унитазы, замуруйте их!
ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ К СПАСЕНИЮ!

13.04.2020 10:29
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Молодец! Ставлю лайк за цитирование. Лохи должны страдать , такая их судьба. Ходить в намордниках и какать в баночки.
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У меня, в отличие от тебя, указан первоисточник, т.е. дебил-автор.
Не теряй время, подотри своё дерьмо.
А люди пусть знают, кто фейк алии высерает.
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Какой фейк? Израильские учёные все правильно исследовали. Кто то с ковидом покакал , вирус попал в канализацию и спокойно там живёт, там антисептиков нет! Потом вирус в виде капель(бурное течение!) попадает в канализационный газ и доходит до гидрозатворов в туалетах. Потом спокойно входит в воду гидрозатворов и выходит в квартиры. Все логично, все окей. Спасибо огромное израильским учёным что предупредили!
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Я понимаю твой страх и нежелание какать в баночки но тебе прийдется таки это сделать. Жена, дети, родители старенькие... смирись и делай. Храни тебя Господь!
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...выявила 154 агитатора...
Лише зебілів можна АГІТУВАТИ за чи проти коронавіруса.
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Статью прочтите целиком - это начало конца. Посмотрите по какой статье дела возбуждены.
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Я бачив. зєлєнського який "прішол на одін срок, чтоби сломать ету сістєму" буде надзвичайно важко виколупати з того крісла. Це другий путєн.
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Янук не такий слизький. Янук мерзота рідкісна, але його можа було ухватити. А це найслизькіший президент України. Буде дуже важко його відшкрябати від крісла президента.
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дії, спрямовані на повалення конституційного ладу, а також за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

А зеля підпадає під ці ознаки зі своїм кварталом?


За період карантину СБУ викрила 154 агітаторів, які поширювали фейки про коронавірус, і заблокувала 2000 інтернет-спільнот - Цензор.НЕТ 4821
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Я правильно понял, что в сбу, фейки и ложные слухи о коронавирусе расследуются как посягательство на территориальную целостность Украины?
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Тільки сьогодні Цензор опублікував статтю якогось сєпара, любителя теорії змови про короно вірус !))))
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По телеку еще недавно про животных - переносчиков показывали, потом выяснилось, шо - фейк, потом заболел чей-то кот. Живой он там?
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