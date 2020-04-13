 Печерський район знову лідирує у поширенні коронавірусу в Києві: за добу - 63 нові випадки. КАРТА

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:
- Голосіївський - 0
- Дарницький - 0
- Деснянський - +1
- Дніпровський - 0
- Оболонський - 0
- Печерський - +63
- Подільський - +1
- Святошинський - +1
- Солом'янський - +7
- Шевченківський - +5
Разом з тим, зараз найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Печерському районі - 157. При цьому в Солом'янському районі Києва підтверджені 56 випадків коронавірусу, в Дарницькому - 59, у Шевченківському - 56, Голосіївському - 40, Оболонському - 25, Подільському - 26, Дніпровському - 32, Деснянському - 25.
Найменше випадків захворювання зареєстровано в Святошинському районі - 19.
Они "запретить" коронавирус не могут, потому что в том суде у коронавируса самое гнездо!
Печерский суд - резервуар заразы, судья Вовк - главный носитель.
Там, там у "коронавируса" самое гнездо.
Вы Вовка на коронавирус то проверьте...