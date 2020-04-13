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 Київські новини, Суспільство
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 Печерський район знову лідирує у поширенні коронавірусу в Києві: за добу - 63 нові випадки. КАРТА

За минулу добу в Києві найбільше нових випадків коронавірусної хвороби було виявлено в Печерському районі.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

- Голосіївський - 0

- Дарницький - 0

- Деснянський - +1

- Дніпровський - 0

- Оболонський - 0

- Печерський - +63

- Подільський - +1

- Святошинський - +1

- Солом'янський - +7

- Шевченківський - +5

Разом з тим, зараз найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Печерському районі - 157. При цьому в Солом'янському районі Києва підтверджені 56 випадків коронавірусу, в Дарницькому - 59, у Шевченківському - 56, Голосіївському - 40, Оболонському - 25, Подільському - 26, Дніпровському - 32, Деснянському - 25.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Києво-Печерська лавра закривається на карантин. Там вже понад 90 підтверджених випадків захворювання COVID-19, - Кличко. ВIДЕО

Найменше випадків захворювання зареєстровано в Святошинському районі - 19.

Печерський район знову лідирує у поширенні коронавірусу в Києві: за добу - 63 нові випадки 01

Печерський район знову лідирує у поширенні коронавірусу в Києві: за добу - 63 нові випадки 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188628
 
 
 Топ коментарі
 
Це там де києво песчерська лавра? Логічно!
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Ну там же есть знаменитый Печерский Суд, он что этот вирус запретить не может?
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Центральний район.Вся "еліта",якщо й не живе там,то тусується,плюс "куршавельські страдальці" там добре "позасівали" вірусом.
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Це там де києво песчерська лавра? Логічно!
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Ну там же есть знаменитый Печерский Суд, он что этот вирус запретить не может?
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Вот я тоже про этот суд сразу вспомнила!
Они "запретить" коронавирус не могут, потому что в том суде у коронавируса самое гнездо!
Печерский суд - резервуар заразы, судья Вовк - главный носитель.
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Ну Лавру закрыли. Посмотрим динамику дальше.
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і передати ПЦУ для дезинфекції від "русского мира" Печерський район знову лідирує у поширенні коронавірусу в Києві: за добу - 63 нові випадки - Цензор.НЕТ 6059
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Люди обеспеченые купили тесты вот и их и больше всего. На окраинах все хорошо . Просто тесты ни кто не делает.
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Це самий заможний район? Бо я не Киянин.
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Центральний район.Вся "еліта",якщо й не живе там,то тусується,плюс "куршавельські страдальці" там добре "позасівали" вірусом.
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В цьому районі компактно проживають кацапи, євреї і кацапоєвреї(зєлєнь)
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Печерский суд, печерская лавра, печерский район... Улавливаете???
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Это все зараза из Печерского суда идет, где судья Вовк.
Там, там у "коронавируса" самое гнездо.
Вы Вовка на коронавирус то проверьте...
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На Печерске 157 случаев , 90 только в Лавре . Ужасс . .
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Чому "УЖАС"? "Русский мир" йде в ногу з "рідним вірусом"
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теорія Дарвіна працює = гидота виздихає раніше ЛЮДЕЙ
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З 495 випадків захворювання на коронавірус в Києві - 90 в Києво-Печерській лаврі. Настоятель лаври Паша -мерседес постарався. Коли він закликав вірян незважати на коронавірус і карантин та приходити в храми молитись - мабуть в той час господь позбавив його розуму. Чи ще на одного мерседеса бабла не вистачало? Заклики, які спричинили тяжкі наслідки, підпадають під кримінальне переслідування.
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Просто МЕРС був імпортний, не охрещений і заражений вірусом. А ходив иби пішки, то і справ повернулась по іншому. Печерський район знову лідирує у поширенні коронавірусу в Києві: за добу - 63 нові випадки - Цензор.НЕТ 2018
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Це є красномовним свідченням того, що коронавірус в Україну не цигани через румунський кордон завезли, і не вуханьські дорожники з Китаю, а незламні патріоти океанських круїзів, тенерифських пляжів та крушевельських гірськолижних курортів.
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Всю статистику Печерскому району делают монахи-содомиты
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