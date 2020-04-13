 Печерський район знову лідирує у поширенні коронавірусу в Києві: за добу - 63 нові випадки. КАРТА

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

- Голосіївський - 0

- Дарницький - 0

- Деснянський - +1

- Дніпровський - 0

- Оболонський - 0

- Печерський - +63

- Подільський - +1

- Святошинський - +1

- Солом'янський - +7

- Шевченківський - +5

Разом з тим, зараз найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Печерському районі - 157. При цьому в Солом'янському районі Києва підтверджені 56 випадків коронавірусу, в Дарницькому - 59, у Шевченківському - 56, Голосіївському - 40, Оболонському - 25, Подільському - 26, Дніпровському - 32, Деснянському - 25.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Києво-Печерська лавра закривається на карантин. Там вже понад 90 підтверджених випадків захворювання COVID-19, - Кличко. ВIДЕО

Найменше випадків захворювання зареєстровано в Святошинському районі - 19.