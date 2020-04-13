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 Політика України
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Все про:банки (412) ВР (7458) Зеленський (5052) Коломойський (851) поправки (42) Шабунін (89)

 Зеленський не хоче ухвалювати банківський закон і свідомо "піддався" Коломойському, - Шабунін

Президент України Володимир Зеленський має два способи швидкого ухвалюення "антиКоломойського закону".

Про це на своїй сторінці у фейсбуці написав голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Зеленський не хоче ухвалювати антиколомойський закон. Замість прийняти його в першому читані і в цілому, фракція президента пішла в два читання. Було очевидно, що проєкт заблокують тисячами правок, тож Зеленський "піддався" Коломойському цілком свідомо", - заявив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Кожну поправку ми розглядати не будемо", - голова податкового комітету ВР Гетманцев про "антиколомойський" закон

"Навіть якщо припустити, що президент не очікував такої кількості поправок, то в нього було/є як мінімум два способи швидко ухвалити закон в цілому:

Спосіб 1. Сьогодні в першому і в цілому проголосувати урядовий антиколомойський законопроєкт. Нагадаю, що в першому читанні Рада прийняла депутатський.

Спосіб 2. Сьогодні проголосувати зміни в регламент ВРУ, які знищують потребу розглядати кожну правку. Після чого на цьому ж тижні проголосувати антиколомойський закон в цілому.

Виходячи з порядку денного Ради, Зеленський і Разумкова й далі граються в повний розгляд 16 тисяч поправок. Обидва добре розуміють наслідки своїх дій для країни.

Не можна постійно ховати злий умисел за некомпетентністю. Не цього разу", - резюмував Шабунін.

Нагадаємо, народні депутати подали 16 381 поправку до другого читання законопроєкту №2571-д "Про вдосконалення деяких механізмів банківської діяльності", який встановлює неможливість повернення неплатоспроможних банків колишнім власникам.

Найбільше поправок до "антиколомойського" законопроєкту - 6033 правки - подав виключений раніше зі "Слуги народу" депутат Антон Поляков. При цьому погоджується відкликати частину правок, якщо буде скасовано запуск ринку землі, другий етап медреформи і правки до законів про ФОПи.

Законопроєкт було ухвалено в першому читанні 30 березня. 

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188626
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленський не хоче ухвалювати банківський закон і свідомо "піддався" Коломойському, - Шабунін - Цензор.НЕТ 3757Нам нравятся кочевники московской Орды,которые ничего не производят,а только употребляют ,советским выгодно быть,работаем по разному,а получаем все одинаково и нас много таких подсадных в Украине Зеленський не хоче ухвалювати банківський закон і свідомо "піддався" Коломойському, - Шабунін - Цензор.НЕТ 4139
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Кто бы сомневался, что эта мразь лежит под коломойским.
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Доверчивый. совковый народ повелся на брехню блазня, ну зачем вы голодранцы ему нужны, а беня отстегнет ему столько, что внукам хватит, его заставит поступить правильно, по совести, только страх за свою задницу.
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Новину відкрив для кого? 73 відсоткових?
Про це вже відомо було давно!
Цій картинкі скоро рік!
Зеленський не хоче ухвалювати банківський закон і свідомо "піддався" Коломойському, - Шабунін - Цензор.НЕТ 1179
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интересно, зеленского повесят или утопят?
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За 10 місяців на посту ЗЕ-ліквідатор послідовно, і свідомо працює на здачу інтерсів України. Це називаєть ЗРАДА підкреслив Андрій Іларіонов і нічого позивтивного від Зеленського вже чекати не можна!https://www.youtube.com/watch?v=h7bFSfshm4w&fbclid=IwAR05pMBFBy9w4tdsov7dXoB5BAfJ85-i0CrmMRP9IZZq-0ijYaJFiwadfxk
Зеленський не хоче ухвалювати банківський закон і свідомо "піддався" Коломойському, - Шабунін - Цензор.НЕТ 4922 .
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идиот на зарплате
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изменения в госбюджет приняты для того,что бы дать понять МВФ ,идите накуй мелкими шагами ,мы готовим Украину и ее народ к медленному дефолту,и надеваем бабломойскую удавку на Украине,,,
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конечно во всем виноват Зеленский...он и страну 5 лет обворовывал...и бумажные жилеты для армии делал...и в обшоры миллиарды выводил...поборы с бизнеса вел ...депутатов скупал через Онищенко...все он...поэтому вы не заслужилитакого президента...вы заслужили честного барыгу петю...это ваше...родное и привычное гамно
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Зеленский с самого начала, обманул Порошенко и ЕС, пообещали принять закон о банках и невозврате "Приват Банка" шахраям и детям Авраама. ЕС проголосовали за земельную реформу, а слуги уродов в добрых своих традициях обманули ЕС и забросали банковский закон поправками, особенно много поправок от слуг урода со средним образованием
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если Коломойский слямзил 5 млрд$,
то кто слямзил остальные ?
кого должен защитить этот закон ?
и с чего это Зеленский не хочет принимать ?
по моему даже очень хочет
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шабуня, а ты у кого на зарплате в данный момент? ты настолько продажная шалава, что не успеваю следить за тем, перед кем ты раздвигаешь булки в данный момент времени.
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у него в булках ужё стока Х.. застряло что время ротик раскрывать)))
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У порохоботов логика как у Шарикова.....ну каким образом Зелины мансы оправдывают Петино мародёрство?
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Вся влада від 2004 початку незалежності належала олігархам, а президенти були тільки говорящими головами або руками які нічого не крадуть.... Просто одні міняють інших...
Те саме із землею так звані фермери, це паразити які видушують зараз з українських чорноземів все завалюють їх нітратами і пестецидами..
Слухав голову асоціїї фермерів, як класно що Єросоюз ще нас не заставив дотримуватись норм використання раундапу і похідних.... Що їх найбільше хвилює, а некондиційну пшеницю яку вже ніхто не бере роздають пайовикам, як оренду..
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Кучмі і на донбасі керували управляючі російськими активами ахметов і компанія
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Зеленський і Путіну хоче догодити іКоломойському і друзям- баригам.Рік пройшов- нічого не міняється.Президента потрібно вибирати перший раз максимум на два роки.
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