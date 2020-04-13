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 Київські новини, Суспільство
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 Києво-Печерська лавра закривається на карантин. Там вже понад 90 підтверджених випадків захворювання COVID-19, - Кличко. ВIДЕО

Києво-Печерська лавра, за рішенням комісії з надзвичайних ситуацій столиці, закривається на карантин.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час онлайн-пресконференції.

"Я звертаюся до правоохоронних органів проконтролювати дотримання цього рішення", - сказав він.

Він зауважив, що із 79 випадків захворювання, зареєстрованих за минулу добу, 63 – у Києво-Печерській лаврі. Всього у Лаврі вже понад 90 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 79 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Києві, загалом 495 хворих, - Кличко

"Місто сьогодні направить до Лаври мобільні рентгени і бригаду медиків для забору зразків для ПЛР-тестування. Ми повинні мати реальну картину про осередок захворювання", - наголосив Віталій Кличко.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188622
 
   
 Топ коментарі
 
Московських попів потрібно виселити з Лаври, вони не є громадянами України, хай їдуть в свою Московію. Після набуття Незалежності в Лавру приїхало два потяги монахів з росії і окупували українську святиню! Прийшов час повернути цих загарбників на історичну батьківщину.
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Интересно машковские попы корововирус в Украину занесли из параши или из Куршавеля?
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Какой-то гундяевский поп недавно заявил, что коронавирус это плата за гомосексуализм.
В отношении Киево-Печерской Лавры это сто процентов правда...
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Не гундяевский, а Филарет и не исключено, что он прав.
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Филарет сейчас и есть самый настоящий гундяевский поп...
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Филарет создаль Киевского Патриархата - Украинской Самостийной Правосланой Церкви. А потрох с созданием "ПЦУ" провёл рейдероский захват КП и уверен теперь часть дохода от свечек идёт потроху.
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А что по этому поводу скажет "Добрый людь"?...
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Вы сарказма не поняли... "Олег Анатолиевич" и "Добрый людь" - это тот же самый "батрак лахтинский", под разными аккаунтами... (Могу дать подтверждение его, собственноручное...).
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Перш ніж бути "впевненим", назвіть своє справжнє прізвище, аноніме. Анонімки і при СРСР не розглядалися.
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службу не справишь -
мэрс не заправишь...
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пдрсы, сэр.. ОН шельму метит, если слов не понимают..
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Визжат шо Боб берет лишь самых достойных к себе, но чуть чихнув - рясу в руки, пробежка к Мерседесу и полный газ в больничку.
такие смешные.... и да, желаю шоб таки взял эту свору к себе Яхве. жестоко, но справедливо)
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Береженого Бог береже. Так що там владика Павло казав, є вірус?
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Да подожди, он ещё расскажет, что им коронавирус бандеровцы подкинули и вашингтонский обком.
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На время карантина необходимо закрыть все церкви. Ведь они собирают толпы психически нездоровых людей, которые потом разносят заразу.
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Не толерантно конечно))) Но прям в точку.
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РПЦ загадила Лавру. Во всех смыслах.
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вообще непонятно, что делает рпц в святыни православия в Украине?
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Как раз понятно - всеми силами борется против Украины и её независимости.
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко) 17 ч.

БУДЬМО УВАЖНІ (с)
"Ой ковіде-ковідоньку, ковіде-ковіде,
Не так видно тотих хорих, як тотих, що гниди..." (с)

Адже ми не забули, що російсько-українська війна триває - не тільки там, де за березень убито 14 наших воїнів (а з початку року - 44)? Ми ж не думаємо, ніби в московському генштабі НЕ працюють над тим, як скористатись пандемією для проведення в Україні своїх спецоперацій, див.відео з Рівного в першому коментарі?..
Москві ПОТРІБЕН вибух в Україні епідемії. Дуже. І Великдень (власне, весь Страсний тиждень) - ідеальна нагода, щоб такий вибух забезпечити. Особливо коли є на те "свій" ресурс.
І тому обидві наші Церкви київської традиції - ПЦУ і УГКЦ - сьогодні святкують в'їзд Христа в Єрусалим дистанційно, щоб нікого з своїх вірян не наражати на ризик, - а московські бійці зараженого патріархату (в якому вже 3 взводи "батюшок" злягло з коронавірусом!) продовжують, як бачимо, не зважаючи ні на урядові постанови, ні на пошесть у власних лавах, збирати людей до гурту, щоб нести вірус у маси((. І поліції, яка вп'ятнадцятьох ганяється за голим плавцем по пустирю, при цьому чомусь не видно. (Тут надвоє баба ворожила: або Москва напряму контролює Авакова, або місцеву владу - через своє ФСБ МП, чи як там ще, - то вже подробиці, суть від яких не міняється: на нас, з усією правдоподібністю, чекає важкий випробувальний тиждень, істинно - Страсний. )
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Принаймні я тепер, після цього "страху і огиди з Рівного", буду роззиратися, як грибник, що, загледівши серед галяви здоровенного білого, починає шукати довкола ще грибів, "по грибниці", - якщо моя підозра слушна і Москва дійсно задумала влаштувати нам "ПОШЕСНИЙ ВЕЛИКДЕНЬ", то на цьому тижні в нашому інформпросторі має повибухати трохи московських "консерв", націлених і на інші суспільні "бульбашки" - на тих, хто НЕ ходить до церков МП, - з тією самою метою: створити під Великдень (уже під іншими приводами) якомога більше масових зібрань.
Це можуть бути виступи "лідерів громадської думки" з закликами, напр., збиратися в парках-чи-де-там-ще проти абсурдних (і справді ж!) "карантинних заходів" уряду; можуть бути якісь чергові політичні провокації абощо, - та мало що може бути, що, взяте саме по собі, може виглядати безвідносним до війни та московської спецури (в Бергамо, нагадаю, був футбол, якого вирішили не скасовувати, а в Валенсії карнавал!), - але я тепер матиму чіткий маркер, кого варто слухати, а кого ні: якщо в питанні масових зібрань під час карантину людина займає ту саму позицію, що ПЦУ й УГКЦ, - ок, постою-послухаю, якщо ж ту саму, за збігом)), що й Московський патріархат - до побачення, чим би той збіг не пояснювано.
Ось так усе просто.
"Якщо у вас паранойя, це не значить, що за вами не стежать", каже амер. прислів'я. Може, в мене й паранойя, - але я з дитинства знаю, що в 1920 р. мого діда-добровольця вибило з лав УНР не поранення - а ТИФ. Дід вважав, що то була бактеріологічна війна, і що через неї ми й програли, - і я починаю тепер думати, що, може, він не так і помилявся. А вже про те, що в 1947-му проти українських повстанців НКВД застосовував бактеріологічну зброю, свідчень збереглося більш ніж досхочу. Не бачу жодних причин, чому цим разом противник відмовиться скористатися зброєю, що сама йде йому до рук.
Тож "будьмо уважні", як кажуть у церквах)).
З Вербною неділею всіх християн східного обряду!
And Happy Easter to all the rest!
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Интересно, в самой Лавре живут попы? Или только приходят на работу туда?
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бригадиры - на лексусах, а рядовые монахи - в Лавре живут. Киево-Печерскую Лавру давно уже нужно забрать у московских попов и передать Православной Церкви Украины, пока мокшане её не сожгли
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Тим.2:5 Един бо есть Бог, и един ходатай Бога и человеков, человек - Христос Иисус.

Я извиняюсь, а все попы, они - кто,- посредники?
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Почув Господь наші молитви . Кара важка - впала таки на голови московських виродків в рясах , що ніякого відношення не мають ні до Віри , ні до Християнства , ні тим більше до Бога . Вся їхня суть - срати там , де вкаже генштаб московії , сіяти фейки , паніку , хаос та епідемію .
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Виталька, кара господня упала на всю Украину. Пересмотри клип Мадонны на Евровидении 2019. Там замертво падают девочки в белых платьях в украинских веночках. Эпидемия с закрытием Лавры не закончится, не для того ее организовывали.
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"Не спрашивай по ком звонит колокол, возможно он звонит по тебе..." - это всем тут радующимся . Когда вас по решению комиссии по карантину живьём сжигать будут - вспомните об этих словах.
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монахи киево-печерские - бесконечно далеки они от народа, как депутаты-зебпяди
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Зараз якийсь "правовірний православний" скаже. -Вооо шо робиться! То ПЦУ з Порошенком в лавру вірус закинули! Шоб всі вимерли там. Шоб ПЦУ прокляте туди заселити! Ох розкольнікі!
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Та виселяйте вже з Лаври ту всю чортівню московську . Вони Храм в якийсь свинарник перетворили , кругом інфекція , бардак , не здивуюся , якщо вони туда ще й прастітуток возять . Від цих мразот всього можна чекати .
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А сколько там, в Лавре, всего на постоянной основе дармоедов - посредников между Богом и верующими обретается? Вот уж, воистину, рассадник заразы.
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Тобто із 79 хворих за добу 63 в Лаврі??? Це якби не Лавра, то можна було б сказати, що з епідемією в Києві справилися...
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На іншій гілці я критикував Віталю за інші кроки, але тут на 1000% ПІДТРИМУЮ! Карантин - так карантин))
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Московские лапти никогда до ума и богатства не доводили.
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СПОСОБ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСА
1 СЛУЧАЙ - ВОЗДУШНО-КАПЕЛЬНЫЙ
89 СЛУЧАЕВ - ПОЛОВОЙ
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Хороший повод вымести из Лавры шпионское сборище сатаната . И сделать дезинфекцию против русского духа . Забыть навсегда эту вонь и мерзость лапотного вяличия .
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город сегодня направит мобильные клизмы,чтобы изгнать демона из онуфрия и дебила павла.
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хоть и не верю в бога, но с этой лаврой как нельзя кстати высказывание "бог шельму метит".
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Зря закрыли. Наоборот - надо было бросить клич:
"Украинский русский мир - в Лавру"
И организовать бесплатную раздачу скреп...
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Только в больницы их не везите, пусть молятся , если не грешники, то Бог им поможет.
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Цікаво,а до яких пір кацапи будуть засідати в нашій лаврі? Давно вже треба було викинути цю нечисть за парєбрік,щоб і не смерділо тут ними!
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Говорили же им не допускать близких контактов, ни сзади, ни спереди.
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Скоєне зло бумерангом повертається до свого джерела. Настоятель Києво-Печерської Лаври Павло Лебідь розповів, як насилав смертельне прокляття на співробітників музею і пізніше вони помирали.

Відео хв. 24:53: "Я сказал что умрут. И в один день три человека умерло. Они написали открытое письмо-жалобу на меня митрополиту Владимиру...".

https://nv.ua/ukr/lifestyle/proklyav-spivrobitnikiv-muzeyu-u-merezhi-vismiyuyut-interv-yu-namisnika-kiyevo-pecherskoji-lavri-50001836.html
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Хоть у кого-то яйца есть. ЗАКРЫТЬ !!!
Почему так само Президент по всей стране не принял решение ?
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