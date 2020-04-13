 За добу кількість заражених COVID-19 на Київщині зросла на 57 до 216, - ОДА

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київської ОДА.

Таким чином за добу в області виявлено 57 нових випадків коронавірусної хвороби.

На стаціонарному лікуванні перебувають 62 людини, на амбулаторному лікуванні (самоізоляції) - 154 людини. Серед інфікованих 13 дітей. Одужали - 10. Померло - 6. Підозру на зараження мають 684 людини. Встановлено медичне спостереження за 1797 контактними особами.

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Так, в Обухівському р-ні – 43 (20 – смт Козин , 4-с. Романків, 8 – м. Українка, 10 – м. Обухів, 1 – с. Красна Слобідка); – у Києво-Святошинському р-ні – 70 (11 – с. Софіївська Борщагівка, 8 – Крюковщина, 14 – м . Вишневе, 9– м. Боярка, 5 – с. Гатне, 5 – с. Лісники, 4 – с. Святопетрівське , 4 – с. Дмитрівка, 2 – с. Тарасівка; 2 –с. Чайки, 1 – с. П. Борщагівка, 1 – с. Кременище, 1 – Білогородка, 1- Капітановка, 1- с. Нове, 1- с. Гнатівка);



