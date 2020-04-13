 Кількість безробітних в Україні зросла на 36 тис. за тиждень, - Держслужба зайнятості

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в Державній службі зайнятості.
"Станом на 13 квітня кількість безробітних, зареєстрованих у Державній службі зайнятості, становить 387,5 тис. осіб, що на 70 тис., або на 22%, більше порівняно з показником на цю ж дату минулого року", - говориться в повідомленні.
Найбільша кількість безробітних реєструється в Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Полтавській і Львівській областях, додали у відомстві.
В середньому минулого тижня статус безробітного отримували близько 7 тис. громадян на день, свідчать дані служби.
Та ви ще до Нового Року карантин зробіть і безробітних поменшає
Які гарні дебіли зараз у владі.
есть еще те кто приехал изза рубежа. а работая уловно в Польше-- в это время на учет по безработице не станешь -- нужно отмечатся.
теперь они приедут и будут ставать на учет