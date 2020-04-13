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 Кількість безробітних в Україні зросла на 36 тис. за тиждень, - Держслужба зайнятості

Кількість безробітних зросла за тиждень на 36,2 тис. - до 387,5 тис. осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомили в Державній службі зайнятості.

"Станом на 13 квітня кількість безробітних, зареєстрованих у Державній службі зайнятості, становить 387,5 тис. осіб, що на 70 тис., або на 22%, більше порівняно з показником на цю ж дату минулого року", - говориться в повідомленні.

Найбільша кількість безробітних реєструється в Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій, Полтавській і Львівській областях, додали у відомстві.

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В середньому минулого тижня статус безробітного отримували близько 7 тис. громадян на день, свідчать дані служби.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188614
 
 
 Топ коментарі
 
колличество поданых заяв, примерно в два -три раза больше отфутболили.
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Привітаємо команду ЗЕ! з цією визначною перемогою!
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Я не в курсе твоих приключений . Кількість безробітних в Україні зросла на 36 тис. за тиждень, - Держслужба зайнятості - Цензор.НЕТ 2961
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Работа есть , работать не хотят .
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Нічого страшного. Трускавок в Польщі на всіх вистачить
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Цифирь откуда когда карантин ив се под домашним арестом?
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Почему русские всегда коверкают свой " великий, могучий, правдивый и свободный" русский язык! ? Кількість безробітних в Україні зросла на 36 тис. за тиждень, - Держслужба зайнятості - Цензор.НЕТ 5423
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тебе лучше молчать или жевать...так никто не узнает что есть ты.....
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колличество поданых заяв, примерно в два -три раза больше отфутболили.
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Из пальца. Как и у Степанова про доплаты
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Как так, бобик же обещал просто таки нещадно бороться с работодателями которые будут увольнять сотрудников
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Привітаємо команду ЗЕ! з цією визначною перемогою!
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Цифра набагато більше, просто більшість взагалі не зверталась нікуди.
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Цифры от фонаря. Сейчас практически невозможно стать на учет. Документы принимают через вайбер, кидают в очередь, обрабатывать будут после окончания карантина.
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Как так, а Шмыгаль - брехун обещал 500 000 рабочих мест в мае! Гниды они все зелёные. Они только вредить могут и все
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вывод: эпидемия безработицы в несколько сотен раз опаснее эпидемии коронавируса
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Далі буде гірше, зараза тільки набирає оберти ще місяць -півтора сидіти в ізоляції а грошики то закінчуються. Далі що? голодні бунти? відміна сезону відпусток?
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про отпуска уже все и так забыли - многие отдохнут на карантине так что надолго запомнят....
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В отличии от западных стран Украина не платит ни пособий ни социалки, так что властям даже если все Украинцы станут безработными это до жопы! главное чтобы безработные Украинцы не пошли бить морду властям вот это властей и волнует!!
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Количество безработных выросло за неделю на 36,2 тыс. - до 387,5 тыс. лиц Источник: https://censor.net.ua/n3188614

Та ви ще до Нового Року карантин зробіть і безробітних поменшає Кількість безробітних в Україні зросла на 36 тис. за тиждень, - Держслужба зайнятості - Цензор.НЕТ 8304
Які гарні дебіли зараз у владі.
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Скоро зелебобы будут друг друга жрать, ведь устали от войны, да?
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И у меня на стройке за миску похлебки работать. Я уже руки потираю в предвкушении )))
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незабывайте еще одну весчь. кроме прямого следствия короновируса ( карантина внутри страны, закрытие на карантин)
есть еще те кто приехал изза рубежа. а работая уловно в Польше-- в это время на учет по безработице не станешь -- нужно отмечатся.

теперь они приедут и будут ставать на учет Кількість безробітних в Україні зросла на 36 тис. за тиждень, - Держслужба зайнятості - Цензор.НЕТ 7985
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Срочно требуются мойщики унитазов с длительным опытом подобных работ в ЕС. В соцпакет входит кормежка два раза в день, бесплатная конура и качественный ошейник! Спешите - количество вакансий ограничено!
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Приоритет, тем кто моет зад. Бумагу туалетную нонче надо экономить. Она- дефицит
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Бедность, безработица, бесправие - вот результат того, что при власти Скоморох
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