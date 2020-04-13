 За добу на Тернопільщині підтверджено 30 нових випадків захворювання на COVID-19. Загалом виявлено 273 випадки, 27 із них - діти

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Тернопільської ОЛЦ МОЗ у Facebook.

За інформацією відомства, видужало 7 осіб (Тернопільський район – 1, Кременецький район – 2, Монастириський район – 4).



За попередню добу офіційно підтверджено 30 випадків зараження вірусом COVID-19.



Географія поширення нових випадків:



м. Тернопіль (1 особа)



Чортківський район (15 осіб):

• м. Чортків – 10

• с. Горішня Вигнанка – 1

• с. Давидківці – 1

• смт Заводське – 2

• с. Білобожниця – 1

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Бучацький район (2 особи):

• с. Космирин – 1

• с. Стінка – 1



Борщівський район (1 особа):

• м. Борщів



Заліщицький район (2 особи):

• м. Заліщики – 1

• с. Іване Золоте – 1



Козівський район (1 особа):

• с. Кальне



Підгаєцький район (1 особа):

• с. Рудники – 1



Монастириський район (7 осіб):

• с. Горішня Слобідка – 4

• с. Красіїв – 2

• м. Монастириська – 1