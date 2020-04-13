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 Політика України
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Все про:Зеленський (5052) Кличко (1106) опитування (516) рейтинг (320) Денис Шмигаль (226)

 Кличко - 59%, Зеленський - 47%, Шмигаль - 26%, - кияни оцінили ефективність влади під час боротьби з коронавірусом. Опитування групи "Рейтинг"

Мер Києва Віталій Кличко відреагував краще за інших представників влади на загрозу коронавірусу – так вважають 59% киян.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в результатах дослідження Соціологічної групи "Рейтинг", опублікованих сьогодні.

Згідно з результатами опитування "Рейтингу", 59% киян вважають, що Кличко в умовах загрози коронавірусу діяв ефективно. 47% вважають ефективними дії Президента Володимира Зеленського. По 38% отримали МОЗ та МВС. У медичних закладів Києва та прем‘єр-міністра Шмигаля – відповідно 35 і 26%.

Дії МОЗ як неефективні оцінили 42% опитаних – це найвищий негативний результат у цій категорії. По 35% отримали Президент та МВС. Прем’єр-міністр – 32%, медзаклади Києва – 29%. Найнижчий негативний результат у Кличка – 26%.

Кличко - 59%, Зеленський - 47%, Шмигаль - 26%, - кияни оцінили ефективність влади під час боротьби з коронавірусом. Опитування групи Рейтинг 01

Як повідомлялося раніше, згідно з даними "Рейтингу", за Віталія Кличка ("Удар") готові проголосувати 38,7% киян, які визначилися і готові прийти на вибори. Найближчий переслідувач, Сергій Притула ("Голос"), набирає у 4 рази менше – 9,1%. За Олександра Ткаченка ("Слуга народу") готові проголосувати 8,8%.

Віталій Кличко впевнено випереджає основних конкурентів у другому турі виборів мера: Кличко–Ткаченко – 47%–18%, Кличко–Притула – 48%–20%, Кличко–Пальчевський – 49%–19%.

Дослідження "Суспільно-політичні настрої киян" проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 4–7 квітня 2020 року. Аудиторія: жителі Києва від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Загальна вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2%. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Більшість українців почуваються щасливими на карантині, - дослідження "Рейтингу"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3188611
 
   
 Топ коментарі
 
О, зелебобик с утра зе-урины причастился и вылез))))))))))))
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Блять, Шмыгаль 28%???? да они и 10% не найдут, кто вообще понимает кто это))))))))))))))))
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Ну и что Порохоботы. Закусите и не подавитесь
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О, зелебобик с утра зе-урины причастился и вылез))))))))))))
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Согласно результатам опроса "Рейтинга")))))))

забыли написать -146% пете ПАРАШЕ)))
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Холодная зима 1978
года, 25 января. Мама Рима усталая спит, папа Саша (математик, программист,
доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой информатики) iбет
студентку, вовремя не сдавшую зачет. И только проклятый Порошенко срет в штаны
только что родившемуся величайшему лидеру. Эту привычку Порошенко будет
отрабатывать годами....
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Ты точно закусывал? Тогда сразу в продолжение того же "рейтинга"...Местные выборы - 22% зелени. Это то, что "нарисовано". А что в реальности можешь сам представить. И ты это, не подавись.
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А ти кумедний. Кличко - 59%, Зеленский - 47%, Шмыгаль - 26%, - киевляне оценили эффективность власти во время борьбы с коронавирусом. Опрос группы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 5801
киевляне оценили эффективность ВЛАСТИ во время борьбы с коронавирусом
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-26% меньше чем за год? это большое достижение! )))
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А сколько Зеленский набрал в первом туре?
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та вот сколько набрал, то так оно и осталось..... голосовали-то не ЗА Зеленского, а ПРОТИВ Порошенко.....
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В первом туре голосовали именно за Зеленского, против Порошенко - во втором туре.
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ну так я же об этом и сказал в первой части предложения....., но, думаю, что несколько преувеличил....
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На выборах основное требование к кандидату - лишь бы не порошенко, поставь хоть осла то проголосовали бы
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Против здравого смысла вы голосовали. Если ты тупой, я тебе объясню, нет графы "против" в бюлетне. Так что все что случится и случилось при этом ЗЕопарке виновны вы, зелебобики. И не отвертитесь.
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Зачем подписываться? Мог бы просто спросить. Тут никому не интересно что тебя дятлом зовут.
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Даже COVID-19 лечат . Твой недуг в категории безнадёжных .
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так всі ці кинуті і залишилися за нього.

бо він каже, шо то не він кинув, а клятий Порох.

і вірять, бо інакше треба визнати, шо вони самі є дебілами
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как кто? Центр Разкмкова, КМИС и эта группа "Рейтинг" Вот они ему "рейтинги" и рисуют
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Вивсьовріоті, он 4000 евро вчителям виплачує! за рік в сумі сотку виплатив, ще 40 років і всьо будіт! Не мішайте мальчіку працювать! Он учіцца! Дайте йому 9 40 100 .... днів! Лішбиніпарашенка!
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одобрямс 47%, без разницы 18% ти пошел Зеля в дупу 35%: в проплаченном рейтинге Кличко - 59%, Зеленський - 47%, Шмигаль - 26%, - кияни оцінили ефективність влади під час боротьби з коронавірусом. Опитування групи "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 2330 Это "круто" А где же хваленные 73%. Кличко - 59%, Зеленський - 47%, Шмигаль - 26%, - кияни оцінили ефективність влади під час боротьби з коронавірусом. Опитування групи "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 532
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В чем эффективность Генералиссимуса? В том что заробитчан впустил?
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Заказная ложь в предверии выборов местных осенних. Кличко убогое за 6 лет в Киеве начудило, с зеленским всё понятно за год, обмануло и реально пустышка Голобородько, Шпигаль мартышка карманная Ахметова, временное чучело натворит дел...пока не выгонят.
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Лучезарная вана? Что так смело подставила свое плеч0 (ломбарды) нищим представителям нарида? Угадал?
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Юля, потому что она враг пуйла -он ей в отместку про нее порно снимает))))) это новый аргумент Ивана Сулимы...
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Понять потуги дефективного мозга этого индивида невероятно сложно-любит юлю,голосует за зе,а во всем этом обвиняет Пороха. Л-логика.
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47% столичных жителей кретины..., что тогда говорить о провинциях....? Кличко - 59%, Зеленский - 47%, Шмыгаль - 26%, - киевляне оценили эффективность власти во время борьбы с коронавирусом. Опрос группы "Рейтинг" - Цензор.НЕТ 3286
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*****, Шмыгаль 28%???? да они и 10% не найдут, кто вообще понимает кто это))))))))))))))))
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Критин как раз ты если ещё веришь социологическим институтам Украины.
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перед выборами, такие как ты писали что нельзя верить социологии...
не могут граждане во время войны выбрать шута...
невозможно...
я тоже думал что социалогия врет в то время...
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Понимаешь, когда выборы социологию скрыть и фальсифицировать очень сложно - наблюдатели, волонтёры, активисты, настроения... А когда всё тихо можно народу лапшу вешать, чтоб под шумок принимать антинародные и антигосударственные законы.
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дело после выборов не в социологии уже..., а в адекватности большинства поехавшего мозгами мудрого нарида......
так вот - я вполне доверяю цифрам приведенных в статье....
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47% это просто жирафы им надо немного времени, а вот среди них 26% это просто упоротые!
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Если дураку доверяют больше,чем президенту...То президент еще хуже дурака ))
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ты первый, от кого услышал, что Нелох умнее Витальки )))))
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Що це за прапор у вас на аватарці? Десь читав що генерал Власов під таким воював з комуно-більшовиками.
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Так и есть. Под таким прапором человек уничтожал красную заразу. А благодарности - ноль ))
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Тут два варианта. Либо меня хотят предстваить врагом(кацапом). Либо Донбасс уже сдали кацапам. Раз флажок такой гавняный.
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за ваши деньги я вам любой рейтинг нарисую. Бери, бери, мамой клянусь, настоящий!
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Упороті зебіли продовжують вірити оманському Брехуну.
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Упоротые долдоны продолжают верить олигархическим социнститутам.
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Не розповідай мені казочки, я знаю що кажу.
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И сколько по твоему мнению у зе осталось упоротых дыбилов?
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Без жодного стосунку до політичних уподобань - вкрай нерозумно і необачно було б хоч трохи повірити соціологічним опитуванням .
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Тут бы ещё опрос провести...Кто доверяет заказухе и процентам от Рейтинга и кому он принадлежит?!
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Доверяют только долбоёбы. Бо как начинаешь спрашивать сограждан то за зе нет никого, кличко мудак и вор, во власти дыбилы...
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а на самом деле - все за зе, а во власти одни гении )))))
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единственный реальный рейтинг - это протокол ЦИК. Протокол по 179-у округу : слуга урода - 0 голосов, 0%.
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У меня в области процентов 70 понятия не имеют кто этот Щмыгаль такой вообще и какой он пост занимает )))
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Відсотки ефективності столичної влади думаю, що завищені. Києву допомогає як центральна влада ( поліція, нацгвардія і т.д.), так і велика кількість меценатів, а це заслуги аж ніяк не міської влади.
Достатньо прочитати матеріал, опублікований журналістами "Обозреватель", щоб зрозуміти, що відбувається в столичних лікарнях https://www.obozrevatel.com/kiyany/vse-nachalos-s-nasmorka-21-letnij-kievlyanin-s-covid-19-iz-boksa-opisal-neobyichnyie-simptomyi.htm
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Был бы в рейтингах Шариков , то точно бы победил и на выборах и на мера ! Главное вышиванку одеть . У нас народ розумный. аж страшно.
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погугли - 100 раз был . как и ЗЕПес . Им это . как 2 пальца .Чего не сделаешь ради власти и денег . Даже Рабинович не стесняется одевать иногда .
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нет я голосовал за Кошулинского,сто раз уже говорил . А Зелоха и ЗЕПЕСА выбрали именно вы .Мне они оба - дрочеры Кремля.
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странно, а я в бюллетене во 2 туре видел только две фамилии, кошулинского там не было. Сам дописал?
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а зачем мне 2 тур . я на вторые туры не хожу , когда там вижу пророссийские морды . Если народ лох и не может дать голосов настоящему проукраинскому кандидату ,то кто им доктор .
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Так а чё ж ты тут так за Зе распинался. ****** как дышиш. Ходил ты на второй тур аж бегом за клоуна. Так что наслаждайся результатом.
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Сивочолий Барига за це купив минулого разу , більше не пройшло в таких масштабах , трохи задурених навіжених лишилось .
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Удар...38%...Киевлян??? назовите хоть кого кроме Кличко, тем более что эта группировка самоликвидировалась и влилась в БПП.
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Да не за Удар голосуют... Люди уже боятся шоубиз во власти, а Кличко проверенный
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Мудаку не збагнуть.
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Ты шо тут обзываешься , зечмошник? Давно в стойле не был -будешь)
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Социологические институты Украины как все политологи и эксперты на подсосе у власти казнокрадов. Бекешкина намекнула на настоящий рейтинг зе и умерла - вот и ответ.
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непонятно, можно ли доверять этим цифрам, потому шо ничо не сказано о том, по какому алгоритму считалась эффектность властей, по старому чи вже по новому?
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Державна аудиторська служба України перевірила закупівлю столичною владою на 65 млн. грн. відеокамер і виявила порушення законодавства

2 квітня Київська міська держадміністрація уклала договір на закупівлю 400 камер, що вимірюють температуру людей та розпізнають обличчя, на суму 64,9 млн грн. Сьогодні, 8 квітня, КМДА цю закупівлю скасувала.
Про це повідомила керівник відділу комунікацій і маркетингу в ProZorro Олена Шкарпова у Facebook.

Вона розповіла, що зазвичай для таких сум проводять тендер на ProZorro. Але цього разу його не було. «КМДА просто заключила договір з фірмою. Закупівля пройшла з позначкою Covid-19 - це ті закупівлі, які Кабмін увів нещодавно для боротьби з вірусом. Такі закупівлі означають, що державний орган (замовник) може купити товар без тендеру на будь-яку суму, але обов'язково повісити договір в системі ProZorro і позначити закупівлю Covid-19 - аби всі все бачили. Одна деталь: закуповувати таким чином можна тільки товари зі спеціального переліку, а це: ліки, медичне обладнання, медичні товари і тд. Перелік великий, але дуже конкретний», - повідомила Шкарпова.
Вона зазначила, що камер в переліку Кабміну немає.
Після повідомлень у ЗМІ про скандальну закупівлю Державна аудиторська служба України почала перевірку цієї закупівлі і виявила порушення законодавства.
«Сьогодні цю закупівлю КМДА відмінила. Таким чином бюджет столиці не витратив 65 млн грн коштів платників податків на якісь камери, користь від яких, на мій особистий погляд, дуже сумнівна», - зазначила Шкарпова. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/kyiv/news/stolichna-vlada-skasuvala-skandalnu-zakupivlyu-videokamer-na-65-mln-grn-671846.html
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А чому у Зеленського ніхто не питає де реформи?
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"какіх , блд , рєформ вам іщо ні хватаіт !" (із праць Сивочолого Гетьмана)
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Коли тікав янукович , то соціологи теж йому якісь рейтинги малювали ....
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47+26 ітого 73 відсотків зелбойобами були і ними ж здохнуть.
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Хотілось би почути аргументацію "киевлян", які оце наголосували "Зеленский - 47%, Шмыгаль - 26%"
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Время показало, что не клоун должен был высмеивать в своих кварталах Виталия Владимировича.Ему до Кличко (по-интеллект и по делам) "як до Київа рачки"
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Чем хуже в стране,тем выше у бубочки рейтинг. Я себе представляю,сколько опешечка отваливает за такие рейтинги вовсемобосравшегося.
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Есть предположение,что половина из денег,оставленным в закромах ,,барыгой,, ушла на поддержку рейтинга полшестого.
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Опять брехней кормят, да откуда у вислоухого осла оманского 47% ? Да у этого зелёного кокаду и 10% не будет.
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Этот рейтинг как и короновирусы.. Ничто
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опрос среди патрулей ?
сколько будет стоять $$ 146% ?
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