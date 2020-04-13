 Кличко - 59%, Зеленський - 47%, Шмигаль - 26%, - кияни оцінили ефективність влади під час боротьби з коронавірусом. Опитування групи "Рейтинг"

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в результатах дослідження Соціологічної групи "Рейтинг", опублікованих сьогодні.
Згідно з результатами опитування "Рейтингу", 59% киян вважають, що Кличко в умовах загрози коронавірусу діяв ефективно. 47% вважають ефективними дії Президента Володимира Зеленського. По 38% отримали МОЗ та МВС. У медичних закладів Києва та прем‘єр-міністра Шмигаля – відповідно 35 і 26%.
Дії МОЗ як неефективні оцінили 42% опитаних – це найвищий негативний результат у цій категорії. По 35% отримали Президент та МВС. Прем’єр-міністр – 32%, медзаклади Києва – 29%. Найнижчий негативний результат у Кличка – 26%.
Як повідомлялося раніше, згідно з даними "Рейтингу", за Віталія Кличка ("Удар") готові проголосувати 38,7% киян, які визначилися і готові прийти на вибори. Найближчий переслідувач, Сергій Притула ("Голос"), набирає у 4 рази менше – 9,1%. За Олександра Ткаченка ("Слуга народу") готові проголосувати 8,8%.
Віталій Кличко впевнено випереджає основних конкурентів у другому турі виборів мера: Кличко–Ткаченко – 47%–18%, Кличко–Притула – 48%–20%, Кличко–Пальчевський – 49%–19%.
Дослідження "Суспільно-політичні настрої киян" проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 4–7 квітня 2020 року. Аудиторія: жителі Києва від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Загальна вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: не більше 2,2%. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
забыли написать -146% пете ПАРАШЕ)))
года, 25 января. Мама Рима усталая спит, папа Саша (математик, программист,
доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой информатики) iбет
студентку, вовремя не сдавшую зачет. И только проклятый Порошенко срет в штаны
только что родившемуся величайшему лидеру. Эту привычку Порошенко будет
отрабатывать годами....
киевляне оценили эффективность ВЛАСТИ во время борьбы с коронавирусом
бо він каже, шо то не він кинув, а клятий Порох.
і вірять, бо інакше треба визнати, шо вони самі є дебілами
9 40 100.... днів! Лішбиніпарашенка!
не могут граждане во время войны выбрать шута...
невозможно...
я тоже думал что социалогия врет в то время...
так вот - я вполне доверяю цифрам приведенных в статье....
Достатньо прочитати матеріал, опублікований журналістами "Обозреватель", щоб зрозуміти, що відбувається в столичних лікарнях https://www.obozrevatel.com/kiyany/vse-nachalos-s-nasmorka-21-letnij-kievlyanin-s-covid-19-iz-boksa-opisal-neobyichnyie-simptomyi.htm
2 квітня Київська міська держадміністрація уклала договір на закупівлю 400 камер, що вимірюють температуру людей та розпізнають обличчя, на суму 64,9 млн грн. Сьогодні, 8 квітня, КМДА цю закупівлю скасувала.
Про це повідомила керівник відділу комунікацій і маркетингу в ProZorro Олена Шкарпова у Facebook.
Вона розповіла, що зазвичай для таких сум проводять тендер на ProZorro. Але цього разу його не було. «КМДА просто заключила договір з фірмою. Закупівля пройшла з позначкою Covid-19 - це ті закупівлі, які Кабмін увів нещодавно для боротьби з вірусом. Такі закупівлі означають, що державний орган (замовник) може купити товар без тендеру на будь-яку суму, але обов'язково повісити договір в системі ProZorro і позначити закупівлю Covid-19 - аби всі все бачили. Одна деталь: закуповувати таким чином можна тільки товари зі спеціального переліку, а це: ліки, медичне обладнання, медичні товари і тд. Перелік великий, але дуже конкретний», - повідомила Шкарпова.
Вона зазначила, що камер в переліку Кабміну немає.
Після повідомлень у ЗМІ про скандальну закупівлю Державна аудиторська служба України почала перевірку цієї закупівлі і виявила порушення законодавства.
«Сьогодні цю закупівлю КМДА відмінила. Таким чином бюджет столиці не витратив 65 млн грн коштів платників податків на якісь камери, користь від яких, на мій особистий погляд, дуже сумнівна», - зазначила Шкарпова. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/kyiv/news/stolichna-vlada-skasuvala-skandalnu-zakupivlyu-videokamer-na-65-mln-grn-671846.html
сколько будет стоять $$ 146% ?