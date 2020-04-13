Про це повідомляється на сайті міської адміністрації, передає Цензор.НЕТ.
Глава Ульяновська Сергій Панчин представив губернатору Ульяновської області Сергію Морозову план з благоустрою міста у весняно-літній сезон 2020 року, в якому повідомив про кількість рослин, які готують до посадки .
"Цього року дві знаменні та ювілейні дати: 150 років від дня народження В.І. Леніна і 75 років Перемоги у Великій Вітчизняній війні. Ми повинні добре підготуватися і гідно відзначити ці дати. Цієї весни на території міста плануємо висадити 1488 кущів. До святкування дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні в місті розквітнуть 100 000 тюльпанів, висаджених восени минулого року", - розповів Панчин.
Раніше стало відомо, що ніяких рішень про перенесення параду Перемоги в Москві та інших святкових заходів не ухвалювалося. Представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що парад Перемоги обов'язково відбудеться або 9 травня, або в інший день.
1488 - цифрове позначення нацистського привітання, де 14 - число слів в нацистських гаслах, придуманих членом організації білих сепаратистів The Order Девідом Лейном, а 88 - закодоване привітання Heil Hitler, що використовувалося у фашистській Німеччини.
Даже для тех жирафов кто был не в курсе - в статье целый абзац об этом.
А половецкой крови полно в среднем Поднепровье и в Карпатах... Первые - потомки половцев, создавших, путём слияния с "бродниками (изгоями-славянами), казачество. Вторые - потомки славян Карпат с половцами, служившими венгерскому королю...
и что такое 1488 ?
14 Мы должны защитить само существование нашего народа и будущее для белых детей
88 Мы ведём борьбу за обеспечение существования и за распространение нашей расы и нашего народа. Мы ведём борьбу за обеспечение пропитания наших детей, за чистоту нашей крови, за свободу и независимость нашего отечества. Мы ведём борьбу за то, чтобы народ наш действительно мог выполнить ту историческую миссию, которая возложена на него творцом вселенной. Каждая наша мысль и каждая наша идея, вся наша наука и всё наше знание - всё должно служить только этой цели. Только с этой единственной точки зрения должны мы проверять целесообразность того или другого средства.
Число 88 является закодированным приветствием «Heil Hitler!»
идиот! совок!
В своем Twitter журналист и телекомментатор Уткин упомянул итальянское гражданство Соловьева и сравнил его с приматом.
«Меня не интересует мнение обезьяны, которая сбежала от российских невзгод в Италию, а итальянскую беду пересиживает в России».
Папик с детства любил взять его за кудри и засадить с разрешения вольнолюбивой мамы.
Потом Володенька возмужал и пошёл по рукам - ьольше всех его имели Броншейн (Троцкий)
и Зиновьев, трогательная личная переписка с которым выложена в интернете.
Вот причина, почему в СССР всё делалось через известное место - так завещал Ильич.
и покрыть его золотом и алмазами,
пусть пендосы завидуют